O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România", pe TVR 1

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

Faimoasa comună Ponoarele, Muzeul Regiunii Porților de Fier (de fapt, trei muzee într-unul singur), la 100 de ani, savantul care anticipase inteligenţa artificială, Ștefan Odobleja şi Casa memorială ce-i poartă numele... Ba şi o reţetă boierească inedită... Cristina Șoloc și Cristi Tabără ne însoţesc prin Mehedinți, între Dumnezeu și știință. Duminică, 23 mai, ora 18.00.

 

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe ea. Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cristina a fost remarcată într-un ziar din Cluj, propunându-i-se să prezinte emisiunea „Karaoke Show” la Prima TV, iar în 2003 a păşit în TVR ca reporter al emisiunii „Bună dimineaţa, România!” ...
Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

În penultima duminică de mai, de la 18.00, pe TVR 1, echipa emisiunii „Exclusiv în România” ajunge în județul Mehedinți, pe care Cristina Șoloc și Cristi Tabără îl străbat de la Dunăre, până în partea muntoasă. Vedem tot ce se poate descoperi într-un județ care are atât de multe de oferit, la „Exclusiv în România, pe TVR 1. Dar doar un episod nu va fi de ajuns...

Mai întâi, cei doi „călători de serviciu” explorează faimoasa comună Ponoarele, o destinație pitorească, dar mai ales un loc unicat în Europa și o piesă centrală a Geoparcului Platoul Mehedinți. Complexul carstic din Ponoarele este un adevărat muzeu carstic în aer liber, unic prin densitatea și modul în care sunt dispuse formațiunile carstice pe un loc foarte mic.

Aflăm cum a apărut Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural din lume deschis traficului rutier, vizităm Peștera Ponoarele, admirăm câmpurile de lapiezuri, dar și pădurea de liliac, o rezervație naturală unică în România, întinsă pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare și una dintre cele mai frumoase atracții din zonă, pe lângă cele carstice.

Coborând spre Dunăre, ajungem în Drobeta Turnu Severin, unde vizităm Muzeul Regiunii Porților de Fier, care împlinește 100 de ani și care are o ofertă de neignorat, locul fiind încărcat de istorie.

La  muzeul regional descoperim începuturile cu dacii și romanii, în zonă există cetăți dacice și castre romane, putem vedea renumitul picior din podul lui Apolodor din Damasc, termele romane și un amfiteatru roman recent descoperit. Muzeul, cuprinde, de fapt, 3 muzee într-unul singur, având o secție de arheologie și istorie, o secție de etnografie și folclor și o secție de științe ale naturii, plus un un acvariu și o colecție impresionantă de cactuși. Anul acesta, pe aici au trecut deja 70.000 de vizitatori, ceea ce pentru un muzeu regional reprezintă un real succes.

Tot în această ediție facem un popas în satul în care s-a născut și a crescut savantul Ștefan Odobleja, medicul militar român care, în lucrarea sa monumentală din 1938, 1939 – „Psihologia consonantistă” - propunea o viziune uluitoare: mecanizarea gândirii și crearea mașinilor cu memorie logică și judecată umană, punând astfel bazele a ceea ce mai târziu va fi numită „știința științelor” — cibernetica.

Cristina Șoloc, la Casa Memorială Ștefan Odobleja, împreună cu Natalia Odobleja - nepoata savantului, Nicolae Popescu - medic militar și autor și Tudor Rățoi -Arhivele Naționale Mehedinți

Pe hârtie, românul anticipase deja inteligența artificială, promițând să crească însutit puterea minții umane. În 1941, în plin război, ideile sale traversau deja oceanul și primeau primele recenzii în prestigioasa revistă americană „Psychological Abstracts”. Teoriile lui circulau în Statele Unite cu șapte ani înainte ca americanul Norbert Wiener să lanseze oficial aceeași disciplină. Istoria s-a scris atunci în America, condamnând munca de pionierat a medicului român la o nedreaptă tăcere. Vizităm Casa Memorială „ Ștefan Odobleja”, dar și Arhivele Naționale Mehedinți, duminică, la „exclusiv în România, ca să aflăm mai multe despre viața și mintea omului care a gândit viitorul, dar pe care prezentul l-a ignorat, pentru că nu l-a înțeles.

La finalul călătoriei noastre, Cristina Şoloc şi Cristian Tabără ne propun o oprire în Husnicioara, ca să vedem cum se trăiește acolo și mai ales cum se gătește prin partea locului... Ne va delecta doar privirea şi ne va fi sursă de inspiraţie o rețetă boierească inedită - sturion la plită, cu legume, într-un peisaj de vis, pe un domeniu pe care îl dezvoltă un fiu al locului. E un loc unde puteți găsi relaxare, pescuit și tot ceea ce înseamnă natură.

Cristi Tabără și Cosmin Săftoiu gătesc sturion pe plită

Aşadar, duminică, de la 18.00, pe TVR 1, la „Exclusiv în România” descoperim pas cu pas fascinantul Mehedinți! Haideţi cu noi!

