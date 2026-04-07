loader
Foto

România, în pericolul de a rămâne fără medici

publicat: Marţi, 07 Aprilie 2026
 TVRINFO 

Un studiu național recent, intitulat „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică şi management din România”, relevă o situație critică în rândul tinerilor specialiști, indicând faptul că 70% dintre medicii rezidenți iau în calcul emigrarea.

 

Deși marea majoritate a acestora se declară mulțumiți de calitatea pregătirii profesionale primite în cadrul universităților de medicină, intenția de a părăsi țara este alimentată de obstacole structurale majore, precum deficitul de locuri de muncă, birocrația excesivă și influența factorului politic în procesul decizional.

Cercetarea evidențiază o schimbare de paradigmă în rândul noii generații de medici, care manifestă un interes crescut pentru domenii non-clinice, optând pentru specializări în prevenție, promovarea sănătății și management sanitar. Cu toate acestea, statisticile oficiale indică o utilizare insuficientă a acestei resurse umane; în timp ce sute de medici sunt în curs de pregătire, numărul specialiștilor cu aviz de liberă practică rămâne redus, subliniind dificultatea tranziției de la rezidențiat la angajarea efectivă în sistemul public.

Reprezentanții mediului academic și ai Colegiului Medicilor din România subliniază necesitatea urgentă de a debirocratiza și depolitiza sistemul pentru a permite integrarea acestor profesioniști în poziții cheie, unde expertiza lor poate eficientiza serviciile medicale. Deși eforturile actuale se concentrează pe modernizarea curriculei prin introducerea competențelor digitale și a analizei de date, specialiștii avertizează că simpla formare teoretică nu este suficientă. Fără o aliniere a reglementărilor și a mecanismelor de angajare la realitățile pieței muncii, România riscă să piardă o generație întreagă de experți capabili să reformuleze politicile de sănătate publică bazate pe dovezi.

Tag-uri: medici rezidenţi, medicină, plecare din tara medici, studiu national, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

07 Aprilie, 09:40

David Popovici a lansat o nouă campanie de donații dedicată copiilor vulnerabili

07 Aprilie, 08:42

Biserica din localitatea timișeană Săcălaz a ars în totalitate

07 Aprilie, 07:53

Trump: ”Iranul are termen până marți seară. Ar putea fi distrus într-o singură noapte.” Teheran: ”retorica aroganta” nu are niciun efect

06 Aprilie, 22:59

Frații Tate scapă de controlul judiciar. Cheltuielile de judecată vor fi suportate de statul român

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

  PROMO     TVR1 

De la patimi la Înviere: Săptămâna Mare la TVR 1

În perioada 9-12 aprilie, telespectatorii TVR 1 urmăresc o serie de ediții speciale, documentare și transmisiuni în direct ce invită la ...

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

TVR 1 difuzează un reportaj amplu dedicat rolului esențial al suportului psihologic în lupta cu cancerul, joi, 9 aprilie, de la ora 21:00. ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Dincolo de altar"

"Dincolo de altar" vă propune o călătorie dincolo de imaginea cunoscută a locurilor sfinte. Nu este doar o incursiune vizuală într-unul dintre ...

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

  PROMO     TVR2 

„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

O nouă poveste de viaţă desprinsă parcă din filme! Iuliana Marciuc îi are invitaţi în ediţia din 7 aprilie pe Andreea și Andrei Darie, care au ...

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mărturii din infern: „Gulag - o istorie”, la TVR 1

Unul dintre cele mai tulburătoare capitole ale secolului XX este readus în atenția publicului în serie documentară „Gulag – o istorie”. Producţia ...

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu s-a agravat critic în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, determinând transferul de ...

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

  TVRINFO     TVRINFO 

Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

Industria alimentară din România se confruntă cu o presiune economică accentuată în prima parte a anului 2026, context în care prețurile ...

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Săptămâna Patimilor, prilej de reculegere și rugăciune

Astăzi începe Săptămâna Patimilor . Părintele Arhimandrit Mina, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Sălajului și stareț al Mănăstirii ...

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

Forța naturii, lipsa de responsabilitate și spectacolul politic clădit pe suferința oamenilor. O tragedie, care, extrapolată, e povestea unei ...

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile ...

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României ...

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

O figură care a încins ecranele, a rupt box office-ul și a sfidat convențiile. Mel Gibson a fost iubit, urât, blamat și aplaudat cu aceeași ...

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte ...

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

Gestionarea anxietății în sportul de înaltă performanță reprezintă o componentă esențială a pregătirii mentale, fiind strâns legată de modul în ...

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

Documentarul în trei episoade „Mafii și bănci” (Mafias et banques, Franța, 2023), realizat sub regia și narațiunea lui Christophe Bouquet după un ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate