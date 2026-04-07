România, în pericolul de a rămâne fără medici

Un studiu național recent, intitulat „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică şi management din România”, relevă o situație critică în rândul tinerilor specialiști, indicând faptul că 70% dintre medicii rezidenți iau în calcul emigrarea.

Deși marea majoritate a acestora se declară mulțumiți de calitatea pregătirii profesionale primite în cadrul universităților de medicină, intenția de a părăsi țara este alimentată de obstacole structurale majore, precum deficitul de locuri de muncă, birocrația excesivă și influența factorului politic în procesul decizional.

Cercetarea evidențiază o schimbare de paradigmă în rândul noii generații de medici, care manifestă un interes crescut pentru domenii non-clinice, optând pentru specializări în prevenție, promovarea sănătății și management sanitar. Cu toate acestea, statisticile oficiale indică o utilizare insuficientă a acestei resurse umane; în timp ce sute de medici sunt în curs de pregătire, numărul specialiștilor cu aviz de liberă practică rămâne redus, subliniind dificultatea tranziției de la rezidențiat la angajarea efectivă în sistemul public.

Reprezentanții mediului academic și ai Colegiului Medicilor din România subliniază necesitatea urgentă de a debirocratiza și depolitiza sistemul pentru a permite integrarea acestor profesioniști în poziții cheie, unde expertiza lor poate eficientiza serviciile medicale. Deși eforturile actuale se concentrează pe modernizarea curriculei prin introducerea competențelor digitale și a analizei de date, specialiștii avertizează că simpla formare teoretică nu este suficientă. Fără o aliniere a reglementărilor și a mecanismelor de angajare la realitățile pieței muncii, România riscă să piardă o generație întreagă de experți capabili să reformuleze politicile de sănătate publică bazate pe dovezi.

