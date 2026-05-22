Germania - inspirația continuă

publicat: Joi, 21 Mai 2026

Târgul de Turism al Germaniei organizat de Organizația Națională de Turism a oferit participanților oportunitatea descoperirii unor obiective din Saxonia Inferioară. Orașele Oberhausen și Essen propun un traseu personalizat de la frumuseți naturale și monumente UNESCO până la amenajări acvatice și expoziții fotografice. Sâmbătă, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+.

 

Cap Compas
De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

(w882) OberhausenEchipa "Cap Compas" vă propune o călătorie vizuală în Germania industrială devenită ruta turistică.

(w882) OberhausenRegiunea Saxonia Inferioară a devenit, în contextul turismului german, expresia supremă a libertății de mișcare.

(w882) OberhausenAici, geografia nu este o barieră, ci un țesut conjunctiv perfect articulat, unde localități par să se țină de mână într-o succesiune neîntreruptă de peisaje naturale și obiective culturale. Într-o singură zi se poate opta între rigoarea istorică a unui centru medieval și liniștea vastă a unei rezervații naturale, fără a simți efortul tranzitului. Infrastructură Saxoniei Inferioare și a Renaniei de Nord-Westfalia demonstrează irevocabil că natură este mereu la doar câteva minute distanță de zgomotul orașului.

(w882) OberhausenÎn 2026 cu ocazia inaugurării Târgului de Turism, Teatrul Metronom a devenit o punte între prezent și viitor.

Fiecare land, oraș sau sat de pe valea Rinului funcționează că un modul de experiență ce poate fi reconfigurat în funcție de profilul celui care care îl vizitează.

Această varietate, care pendulează între precizia metropolelor tech și liniștea pastorală a pădurilor seculare, permite Germaniei să nu fie doar o destinație, ci și o oglindă a consumatorului.

(w882) OberhausenÎn Oberhaussen ospitalitatea nu se măsoară în numărul de camere de hotel, ci în capacitatea unui oraș de a crea apartenență.

(w882) OberhausenConceptul de Neue Mitte (Noul Centru) este un ecosistem fascinant, un fel de „oraș în oraș” construit pe ruinele celei mai mari oțelării din Europa.

Neue Mitte este un spațiu decupat din viitor, dar care respiră prin porii prezentului și ocupă volumul generos al trecutului.

(w882) OberhausenAcvariul SEA LIFE Oberhausen este o piesă fundamentală din Neue Mitte, fiind locul unde rigoarea arhitecturală a orașului se dizolvă în fluiditatea hipnotică a oceanului.

(w882) OberhausenEste, în esență, o poartă de acces către o lume care funcționează după alte legi decât cele ale „sticlei și betonului”.

(w882) OberhausenAtmosfera dominată de albastrul profund, „îndulcește” realitatea citadină și transpune pe vizitator într-o stare de reverie  ce se întinde pe o suprafață impresionantă, găzduind peste 5.000 de creaturi marine în peste 35 de bazine tematice, care recreează habitate de la izvoarele Rinului până la adâncurile oceanice.

(w882) OberhausenSEA LIFE Oberhausen a fost inaugurat în august 2004, devenind rapid unul dintre cele mai importante obiective din regiune.

(w882) OberhausenAcvariul atrage constant între 300.000 și 500.000 de vizitatori anuali, fiind una dintre cele mai vizitate atracții din bazinul Ruhr.

(w882) OberhausenPășind în interiorul Gasometer-ului se trece dintr-o lume a măsurătorilor precise într-un univers în clarobscur. Aici, întunericul nu înseamnă absența luminii, ci pază pe care natură se dezvăluie în fotograme unice.

(w882) OberhausenÎn liniștea densă a cilindrului de oțel este prețuit fiecare detaliu: arhitectură unui fir de iarbă, geometria unei ciuperci, privirea demnă a mamiferelor sau zborul suspendat al păsărilor.

(w882) OberhausenNatură pare înghețată în fotografie sau în dioramă și totul devine tridimensional în proiecții care aduc fărâma de viață sălbatică direct în inima vieții cotidiene.

(w882) OberhausenFiecare fotografie de înaltă definiție funcționează că un magnet metafizic care atrage atât de puternic.

(w882) OberhausenVizitatorul are senzația că este introdus drept personaj în fereastră de viață reprezentată.

(w882) OberhausenTopgolf este un manifest despre libertatea de a fi și despre bucuria pură a prezentului.

(w882) OberhausenÎn acest complex totul este asezonat cu un mix vibrant de muzică, lumini și o gastronomie surprinzătoare, care transformă experiența sportivă într-o realitate senzorială completă.

(w882) OberhausenEssen este orașul care a demonstrat întregii lumi cum „cenușa” industrială poate fi acoperită de cel mai vibrant verde.

(w882) OberhausenÎn Essen natură nu este doar un loc de vizitat, ci modul în care această parte a lumii germane a ales să se vindece, transformând fiecare spațiu rezidual într-o fereastră spre un viitor sustenabil.

(w882) OberhausenÎn liniștea traseelor ​​de drumeție Kettwiger Panoramasteig nu este doar o succesiune de pași, ci o călătorie prin pedagogia verdelui, unde natură învață fără cuvinte și fără conotații politice.

(w882) OberhausenÎn marginea orașului Essen, Zollverein este, fără îndoială, „Catedrala de Oțel” a regiunii Ruhr, un monument al brutalismului industrial care, în prezent, să metamorfozat într-un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

(w882) OberhausenAtracția turistică nu este doar o cale de drumeție, ci un tunel al timpului care traversează inima creativității inginerești germane.

(w882) OberhausenComplexul industrial a fost format dintr-o mină de cărbune și o cocsărie. Cărbunele de înaltă calitate, care era extras din adâncuri și apoi transformat în cocs care este un combustibil esențial pentru producția de oțel. Zollverein a fost motorul principal al Miracolului Economic German.

Cărbunele și cocsul alimentau furnalele din întreaga Germanie, dar erau exportate masiv în Franța, Belgia, Luxemburg și Italia, susținând reconstrucția întregului continent după cel de-al Doilea Război Mondial.

(w882) OberhausenA fost piatră de temelie pentru ceea ce a devenit ulterior Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului.

(w882) OberhausenPrivită de pe aleile șerpuite ale parcului, vila familiei industriasului Krupp se decupează pe fundal cu o precizie grafică, asemenea unei ștampile.

(w882) OberhausenNu este doar o locuință, ci un simbol al puterii care a învățat limbajul nobleței.

(w882) OberhausenArhitectură sa impunătoare, de un sincretism fascinant, amintește de un templu al modernității, ridicat în cinstea unei familii care a modelat destinul Germaniei.

(w882) OberhausenAmintirea familiilor Krupp poartă cu sine greutatea industrializării, dar aici, la Villa Hügel, această greutate se volatilizează. Rămâne doar noblețea și rafinamentul estetic. Cei care au stăpânit "focul și metalul" au simțit nevoia unei compensații spirituale, zidind un spațiu unde artă, muzică și natură să poată dialoga pe poziții de egalitate.

(w882) OberhausenExteriorul vilei, cu liniile sale neoclasice și proporțiile vaste, funcționează că o poartă între două lumi. Este sincretismul perfect prin care rigoarea germană îmbrăcă haina unei eleganțe universale.

Sursa foto: Titi Dincă
Producător: Elena Dinu
.

Tag-uri: Cap compas, Germania, TVR 2

Tenisul românesc consemnează o performanță notabilă pe scena internațională, prin calificarea unei reprezentante în penultimul act al turneului ...

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 12:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe Vlad MUNTEANU, artist de muzică underground, cunoscut sub numele de ...

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune ...

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Despre reîntoarceri pe scenă și despre ce contează cu adevărat în arta muzicală, într-o nouă ediţie a emisiunii realizate de Cristi I. Popescu. ...

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu ...

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii "Povestea din ochii lor", în studioul emisiunii "Week-end Matinal", la TVR1, primim invitaţi de soi. Şi-au ...

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 09:00 la rubrica "Oamenii și Legea" din cadrul "Matinalului de weekend", vor fi discutate cele mai importante aspecte ...

România continuă să înregistreze cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor de consum din întreaga Uniune Europeană, ocupând poziția de lider ...

Fiecare săptămână la "Drag de România mea!" înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să ...

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

Fenomenul sportiv contemporan înregistrează o evoluție dinamică, devenind una dintre preocupările majore ale societății actuale, o epocă marcată ...

Pentru seara de joi, realizatoarea Camelia Moise ne propune o plimbare prin Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian" și la Muzeul Micul ...

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

