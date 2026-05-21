Rubrica "Oamenii și Legea", 23 mai, ora 09:00, în emisiunea "Weekend matinal", la TVR1

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 09:00 la rubrica “Oamenii și Legea” din cadrul "Matinalului de weekend", vor fi discutate cele mai importante aspecte juridice cu privire la divorț. Invitata avocatei Mihaela Olaru, în direct, va fi doamna Ionela Vasile, avocat în Baroul București.

 

Oamenii și Legea
„Oamenii și Legea” – educație juridică pentru toți, în direct la TVR 1. Scopul programului este să ofere informații utile şi practice, aplicabile problemelor cu care se confruntă cei care urmăresc emisiunea, un mijloc de informare pentru toți cetățenii care trebuie să-și cunoască drepturile și libertățile, un ajutor în a descifra și a înțelege orice act normativ, precum și aflarea noutăților legislative.

Telespectatorii vor afla care sunt modalitățile prin care poate fi pronunțat divorțul in România: divorțul la notar, divorțul la starea civilă, divorțul în instanța, divorțul prin acord, divorțul din culpă.

Când poate fi soluționat divorțul la notar și când este necesară intervenția instanței?

Existența acordului, existența copiilor minori, neînțelegeri între părinți.

Care sunt aspectele pe care parinții trebuie să le stabilească atunci când divorțează și există copii minori? Care este procedura notarială, dar la instanță?

(w882) oamenii siAutoritate părintească, locuința minorului, program de legături personale, pensia de întreținere, interesul superior al copilului - criteriul esențial, toate aceste aspecte vor fi discutate în cadrul rubricii juridice.

Recent au apărut și modificări importante privind numele purtat după divorț. Ce se schimbă concret?

Greșelile care complică divorțul și multe alte informații importante le puteți afla urmărind “Oamenii și Legea”.

Ne revedem cu "Oamenii și Legea", cu informații utile și soluții concrete, în fiecare sâmbătă , de la ora 09:00, la TVR 1 în cadrul emisiunii "Weekend matinal".

Ne puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii şi propuneri de teme prin mesaj la numărul de WhatsApp 0728.754.133 precum şi la adresa de e-mail oameniisilegea@tvr.ro.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Oamenii şi Legea” - Raluca AMZĂR

Moderator

av. Mihaela OLARU

Jurnalist

Liliana VĂDUVA

Producător

Mihaela GRECU
