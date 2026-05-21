Shifting Sands, din nou împreună, după 10 ani. Detalii - sâmbătă, la „Rock Maniac”

publicat: Joi, 21 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Despre reîntoarceri pe scenă și despre ce contează cu adevărat în arta muzicală, într-o nouă ediţie a emisiunii realizate de Cristi I. Popescu. „Rock Maniac” se vede pe 23 mai, de la ora 22.05, la TVR 1.

 

„Rock Maniac” revine sâmbătă cu încă o ediție făcută... să dureze. Vorbim despre reîntoarceri pe scenă și despre certitudini, despre ce contează cu adevărat în arta muzicală, dincolo de simpla modă. O nouă ediţie „Rock Maniac” se vede pe 23 mai, de la ora 22.05, la TVR 1.

În acest episod, trupa care a deschis la București show-ul Geoff Tate își spune povestea de la începuturi. Însă reunirea Shifting Sands, după un deceniu, înseamnă mult mai mult pentru scena locală.

Câteva titluri întunecate împing la extrem sonoritățile momentului. Le vedem și le auzim în rubrica despre noutățile discografice ale săptămânii.

În rubrica „Ştiri”, aflăm despre o lansare de carte-eveniment, un titlu care sigur va deveni, încă de la apariție, un bestseller. La „Rockstalgia”, generația Alpha își reafirmă atașamentul pentru cultura rock, iar în „Clipul săptămânii” vedem o nouă premieră.

Aşa cum ne-a obişnuit, „Rock Maniac” nu este niciodată la fel și… „sfârșitul nu-i aici!” Sâmbătă seară, dezbatem și audiem, de la 22.05, la TVR 1.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.05, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

 

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu

