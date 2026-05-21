23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii "Povestea din ochii lor", în studioul emisiunii "Week-end Matinal", la TVR1, primim invitaţi de soi. Şi-au spus povestea prietenii noştri necuvântători, cu blană, cu pene sau cu puf. Iată că sâmbătă 23 mai, de la ora 09:15, a venit rândul celor cu… carapace.

În 23 mai, este Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase. Aceste blânde reptile au aparut pe Terra cu peste 200 de milioane de ani în urmă. În prezent, ele se află în pericol de dispariţie, din cauza contrabandei, a industriei alimentare exotice, a distrugerii habitatului, a încălzirii globale şi a comerţului ilegal cu animale de companie. Experţii trag un semnal de alarmă şi spun că broaştele ţestoase ar putea dispărea în mai puţin de 50 de ani. Mulţi oameni care îşi doresc o broască ţestoasă pe post de animal de companie, nu ştiu că unele specii pot creşte până la 100 de kilograme sau chiar mai mult, că aceste reptile au nevoie de căldură constantă pe tot parcursul anului şi că pot trăi foarte mult. În plus, din cauza metabolismului foarte lent, broaştele ţestoase nu prezintă semne de boală, până când afecţiunea nu a progresat.

Moderatorii Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci vor avea invitați în platoul emisiunii doi medici veterinari a caror activitate este dedicată broscuțelor, dar nu numai.

* Dr. Carina Ziegler, președinta Centrului Chelonia Transilvania, organizație dedicată protejării și reabilitării țestoaselor sălbatice din România. Cu o experiență de peste 15 ani, îmbină pasiunea pentru medicina veterinară cu implicarea activă în conservarea speciilor protejate, coordonând proiecte de salvare, cercetare și educație ecologică. Prin profesionalism, dedicare și dorința de a oferi cele mai bune soluții pentru animale, contribuie activ la dezvoltarea primului centru de reabilitare destinat țestoaselor din România și la reintroducerea anuală în natură a numeroase exemplare salvate.

* Dr. Mihai Măcinic, doctorand în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – USAMV și co-fondator al primului spital veterinar dedicat animalelor exotice din România. Pasiunea sa pentru animalele non-convenționale a început încă din timpul facultății, din dorința de a contribui la dezvoltarea unei ramuri insuficient reprezentate în medicina veterinară românească. În prezent, activează și ca asistent universitar în cadrul Universitatii “Spiru Haret”, disciplina „Managementul creșterii și sănătății animalelor exotice și animalelor sălbatice crescute în captivitate”, unde transmite mai departe studenților experiența și dedicarea sa pentru îngrijirea animalelor exotice.

Deviza echipei de veterinari condusă de medicul Mihai Măcinic este: “Iubim exoticii şi asta ne ocupă tot timpul!”



