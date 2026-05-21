loader
Foto

Galerie foto

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

publicat: Joi, 21 Mai 2026

VEDETE  TVR1 

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi de copilul din noi.

 

Când era întrebat de adulţi ce va deveni când va fi mare, Tudor Furdui spunea cu fermitate: fotbalist! Nu a fost chiar aşa, dar nici departe de acest sport nu s-a ţinut... Din contră! Tudor Furdui este prezentatorul Ştirilor sportive la TVR, a fost moderator al mai multor emisiuni sportive şi al unor ediţii speciale dedicate marilor evenimente sportive transmise de Televiziunea Română. Dacă s-ar putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria lui, Tudor Furdui ar alege 15 iunie. De ce şi alte amintiri din copilărie, în dialogul cu Tudor Furdui.

Tudor, îţi aminteşti care a fost pentru tine cea mai frumoasă zi de 1 Iunie? Sau ce amintiri ai legate de 1 Iunie? Detaliază, te rugăm…

Atunci când eram copil, nu-mi aduc aminte să se fi dat importanță Zilei copiilor. Clar, 1 iunie nu era o zi liberă. După Revoluție lucrurile s-au schimbat, dar deja nu mai eram copil...

Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Aș alege ziua de 15 iunie, pentru că atunci luam vacanță. Îmi aduc aminte cu plăcere că predam cărțile cu câteva zile înainte, iar pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam.

Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Înainte abia așteptam să mânânc un sandwich cu salam de Sibiu și să beau o pepsi-cola. Erau atât de rare aceste ocazii. Nu se găseai mai nimic. Acum aș putea să mă răsfăț în fiecare zi cu ceea ce credeam eu, la momentul acela, că sunt niște delicatesuri, dar nu mai are farmec, nu mai simt aceeași bucurie.

(w882) Tudor Furd

Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar baiatul tău ce erou tv a avut, dacă a avut?

Cu siguranță, ciocănitoarea Woody. Când începea desenul animat cu Woody Woodpecker eram cu ochii ațintiți la televizor. Îmi plăcea când îi ciocănea pe alții în cap și scotea un zgomot de bucurie. Parcă duminica la prânz se difuza serialul animat și abia așteptam să vină duminica viitoare, căci era difuzat o singură dată pe săptămână. Cât despre Alec, el e mare acum...

Ce planuri ai pentru 1 Iunie alături de bǎiatul tǎu? Sunt posibile sau e plecat?
Anul acesta nu am niciun plan. Alec dă bacalaureatul și nu are timp de nimic. Vom sărbători după ce intră a facultate.

Genunchi juliți sau haine curate?
Genunchi juliți după fotbal, clar!

Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?
Înghețată la vafă sau Eugenia.

„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?
Mai curând „Hoții și vardiștii”.

Vacanța la mare sau vacanța la bunici?
Vacanța la bunici.

Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?
Fotbalist...

Tag-uri: 1 iunie, amintiri, copilarie, Stirile sportive, Tudor Furdui, vacanta, Ziua copilului

INTERVIURI - vedete Logo

 

#vedete

VEDETE Logo

Adriana Irimescu

ADRIANA IRIMESCU

Actriţă, moderatoare şi realizatoare de emisiuni radio şi TV,...

Albertina Ionescu

ALBERTINA IONESCU

E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată...

Alina Stancu

ALINA STANCU

Absolventă a Faculăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca...

Anca Mazilu

ANCA MAZILU

Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a...

Andra Soceanu

ANDRA SOCEANU

Prezentatoare a Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi...

Andrei - Victor Dochia

ANDREI - VICTOR DOCHIA

Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina,...

Andrei Bărbulescu

ANDREI BĂRBULESCU

Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A...

Bogdan Muzgoci

BOGDAN MUZGOCI

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început,...

Bogdan Şerban Iancu

BOGDAN ŞERBAN IANCU

În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto...

Bogdan Stănescu

BOGDAN STĂNESCU

Cu o vastă experiență în televiziune, Bogdan Stănescu nu a refuzat...

Boris Velimirovici

BORIS VELIMIROVICI

Născut în 1976, la Pojejena (Caraş-Severin), Boris Velimirovici...

Cătălin Ştefănescu

CĂTĂLIN ŞTEFĂNESCU

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin...

Claudiu Lucaci

CLAUDIU LUCACI

Jurnalist din 1990, Claudiu Lucaci s-a alăturat echipei Ştirilor...

Cosmin Băleanu

COSMIN BĂLEANU

„Sunt un om absolut normal, pasionat de sport și televiziune. Am...

Costin Deşliu

COSTIN DEŞLIU

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și...

Cristian Mîndru

CRISTIAN MÎNDRU

A absolvit Facultatea de Jurnalism, urmărindu-şi visul pe care l-a...

Cristian Petru

CRISTIAN PETRU

Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO...

Cristian Tabără

CRISTIAN TABĂRĂ

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A...

Cristina Soare

CRISTINA SOARE

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre...

Cristina Şoloc

CRISTINA ŞOLOC

După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe...

Dana Constantinescu

DANA CONSTANTINESCU

S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de...

Dana Iancu

DANA IANCU

Prezență caldă și energică, Dana Iancu reuşeşte să îmbine munca în...

Daniela Zeca-Buzura

DANIELA ZECA-BUZURA

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni...

Dorina Florea

DORINA FLOREA

Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1...

Eda Marcus

EDA MARCUS

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi...

Eugen Rusu

EUGEN RUSU

Ne aduce cele mai importante ştiri la „Telejurnalul” TVR 1 de la...

Eugenia Vodă

EUGENIA VODĂ

Eugenia Vodă realizează din anul 2000, pe TVR1, „Profesioniştii",...

Florina Constantinescu

FLORINA CONSTANTINESCU

„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le...

GABRIEL GIURGIU

GABRIEL GIURGIU

Una dintre cele mai echilibrate și credibile vocile ale...

Ioana Pavel

IOANA PAVEL

E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare...

Ionuț Gheorghe

IONUȚ GHEORGHE

Şi-a dorit de mic să le vorbească oamenilor despre ce se întâmplă...

Irina Păcurariu

IRINA PĂCURARIU

Irina Păcurariu este născută la Iaşi, la 23 martie 1969. A absolvit...

Iuliana Marciuc

IULIANA MARCIUC

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia...

Iuliana Tudor

IULIANA TUDOR

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de...

Laura Fronoiu

LAURA FRONOIU

După aproape 11 ani pe micul ecran, sute de reportaje, campanii...

Liana Stanciu

LIANA STANCIU

S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma...

Loredana Iordache

LOREDANA IORDACHE

„Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care,...

Loredana Negrilă

LOREDANA NEGRILĂ

Jurnalist al Televiziunii Române din anul 2013, Loredana Negrilă...

Lucian Pîrvoiu

LUCIAN PÎRVOIU

Lucian Pîrvoiu este jurnalist al Ştirilor TVR de peste 26 de ani....

Mădălina Chiţu

MĂDĂLINA CHIŢU

Deși absolventă de uman, a acceptat provocarea de a modera o...

Maria Chiriță

MARIA CHIRIȚĂ

Maria Chiriţă şi-a făcut debutul în televiziune în 2022, la TVR,...

Maria Smarandache

MARIA SMARANDACHE

Jurnalist la Televiziunea Română, Maria Smarandache are o...

Marian Voicu

MARIAN VOICU

Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de...

Marina Almășan

MARINA ALMĂȘAN

Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a...

Marina Constantinescu

MARINA CONSTANTINESCU

Marina Constantinescu s-a născut pe 22 septembrie 1966. A absolvit...

Marius Constantinescu

MARIUS CONSTANTINESCU

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii...

Marius Popa

MARIUS POPA

„Pentru mine, televiziunea e un vis pe care îl trăiesc zilnic. Le...

Mihaela Crăciun

MIHAELA CRĂCIUN

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator și...

Mihai Rădulescu

MIHAI RĂDULESCU

Jurnalist senior la Direcţia Ştiri a TVR, Mihai Rădulescu are o...

Mirela Nagâț

MIRELA NAGÂȚ

Mirela Nagâț şi-a început cariera în televiziune ca reporter...

Monica Ghiurco

MONICA GHIURCO

Cu o lungă experienţă în presă, Monica Ghiurco este una dintre...

Narcis Popescu

NARCIS POPESCU

Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu...

Paul Surugiu - Fuego

PAUL SURUGIU - FUEGO

Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25...

Rafael Udrişte

RAFAEL UDRIŞTE

S-a născut pe 16 octombrie 1970. Absolvent al Facultăţii de...

Ramona Avramescu

RAMONA AVRAMESCU

O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un...

Roxana Zamfirescu

ROXANA ZAMFIRESCU

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalism, Roxana Zamfirescu...

Ruxandra Gheorghe Negrea

RUXANDRA GHEORGHE NEGREA

Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi...

Sebastian Felix Țopescu

SEBASTIAN FELIX ȚOPESCU

Face parte dintr-o generaţie de comunicatori ṣi creativi care...

Ștefan Stoica

ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica este pasionat de pescuit, natură şi călătorii încă de...

Stela Popa

STELA POPA

Stela și-a împlinit visul din copilărie: să ajungă la Televiziunea...

Teodora Antonescu

TEODORA ANTONESCU

„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la...

Tudor Furdui

TUDOR FURDUI

Cu o profesie de economist şi cu visele din copilărie în care spera...

Valentina Băințan

VALENTINA BĂINȚAN

Ca producător tv, este implicată în realizarea și coordonarea unora...

Virgil Ianțu

VIRGIL IANȚU

Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din istoria...

Vlad Ungar

VLAD UNGAR

Este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern, dar şi...

 TVR1   TVR2   TVR3   TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVRCLUJ   TVRCRAIOVA   TVRIAȘI   TVRTIMIȘOARA   TVRMURES 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune ...

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

  VEDETE     TVR1 

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Shifting Sands, din nou împreună, după 10 ani. Detalii - sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Shifting Sands, din nou împreună, după 10 ani. Detalii - sâmbătă, la „Rock Maniac”

Despre reîntoarceri pe scenă și despre ce contează cu adevărat în arta muzicală, într-o nouă ediţie a emisiunii realizate de Cristi I. Popescu. ...

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu ...

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

  RECOMANDARI     TVR1 

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Week-end Matinal", la TVR1, primim invitaţi de soi. Şi-au ...

Rubrica

  RECOMANDARI     TVR1 

Rubrica "Oamenii și Legea", 23 mai, ora 09:00, în emisiunea "Weekend matinal", la TVR1

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 09:00 la rubrica “Oamenii și Legea” din cadrul "Matinalului de weekend", vor fi discutate cele mai importante aspecte ...

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

  TVRINFO     TVRINFO 

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

România continuă să înregistreze cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor de consum din întreaga Uniune Europeană, ocupând poziția de lider ...

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

Fiecare săptămână la “Drag de România mea!” înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să ...

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

Fenomenul sportiv contemporan înregistrează o evoluție dinamică, devenind una dintre preocupările majore ale societății actuale, o epocă marcată ...

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

Pentru seara de joi, realizatoarea Camelia Moise ne propune o plimbare prin Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” și la Muzeul Micul ...

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

  TVRINFO     TVRINFO 

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

Sistemul administrației instituționale din cadrul Ministerului Finanțelor se confruntă cu un val extins de acțiuni de protest, declanșat de o ...

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

Preocuparea pentru menținerea unei stări optime de sănătate înregistrează o dinamică duală în rândul populației, unde tendințele pozitive de ...

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

  PROMO     TVR2 

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită să cunoaştem tradiţionala ospitalitate grecească în ediţia de miercuri, 20 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate