Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi de copilul din noi.

Când era întrebat de adulţi ce va deveni când va fi mare, Tudor Furdui spunea cu fermitate: fotbalist! Nu a fost chiar aşa, dar nici departe de acest sport nu s-a ţinut... Din contră! Tudor Furdui este prezentatorul Ştirilor sportive la TVR, a fost moderator al mai multor emisiuni sportive şi al unor ediţii speciale dedicate marilor evenimente sportive transmise de Televiziunea Română. Dacă s-ar putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria lui, Tudor Furdui ar alege 15 iunie. De ce şi alte amintiri din copilărie, în dialogul cu Tudor Furdui.

Tudor, îţi aminteşti care a fost pentru tine cea mai frumoasă zi de 1 Iunie? Sau ce amintiri ai legate de 1 Iunie? Detaliază, te rugăm…



Atunci când eram copil, nu-mi aduc aminte să se fi dat importanță Zilei copiilor. Clar, 1 iunie nu era o zi liberă. După Revoluție lucrurile s-au schimbat, dar deja nu mai eram copil...



Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Aș alege ziua de 15 iunie, pentru că atunci luam vacanță. Îmi aduc aminte cu plăcere că predam cărțile cu câteva zile înainte, iar pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam.



Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Înainte abia așteptam să mânânc un sandwich cu salam de Sibiu și să beau o pepsi-cola. Erau atât de rare aceste ocazii. Nu se găseai mai nimic. Acum aș putea să mă răsfăț în fiecare zi cu ceea ce credeam eu, la momentul acela, că sunt niște delicatesuri, dar nu mai are farmec, nu mai simt aceeași bucurie.





Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar baiatul tău ce erou tv a avut, dacă a avut?

Cu siguranță, ciocănitoarea Woody. Când începea desenul animat cu Woody Woodpecker eram cu ochii ațintiți la televizor. Îmi plăcea când îi ciocănea pe alții în cap și scotea un zgomot de bucurie. Parcă duminica la prânz se difuza serialul animat și abia așteptam să vină duminica viitoare, căci era difuzat o singură dată pe săptămână. Cât despre Alec, el e mare acum...



Ce planuri ai pentru 1 Iunie alături de bǎiatul tǎu? Sunt posibile sau e plecat?

Anul acesta nu am niciun plan. Alec dă bacalaureatul și nu are timp de nimic. Vom sărbători după ce intră a facultate.



Genunchi juliți sau haine curate?

Genunchi juliți după fotbal, clar!



Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?

Înghețată la vafă sau Eugenia.



„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?

Mai curând „Hoții și vardiștii”.



Vacanța la mare sau vacanța la bunici?

Vacanța la bunici.



Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?

Fotbalist...