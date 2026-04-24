Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

Instabilitatea politică actuală generează îngrijorări majore în rândul comunității de afaceri și al experților economici, fiind semnalat un risc iminent de intrare a țării în recesiune.

Perspectiva căderii Guvernului este văzută ca un factor declanșator pentru o serie de dezechilibre financiare, pe fondul unei prognoze de creștere economică deja aflate în scădere. Specialiștii avertizează că prelungirea crizei ar putea conduce la o depreciere severă a cursului valutar și la scumpiri generalizate, afectând direct puterea de cumpărare a populației prin creșterea costurilor la utilități, credite și bunuri de consum.

Efectele instabilității sunt deja vizibile pe piețele financiare, unde costul împrumuturilor externe ale statului a înregistrat creșteri succesive. Această evoluție pune presiune asupra monedei naționale, a cărei stabilitate depinde în prezent de intervențiile Băncii Naționale. Mai mult, blocajul administrativ survenit în urma eventualelor remanieri guvernamentale periclitează accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, sume considerate vitale pentru acoperirea datoriilor și a dezechilibrelor bugetare.

Mediul economic solicită autorităților continuarea reformelor legislative și administrative, subliniind necesitatea unei restructurări a entităților publice pentru a eficientiza cheltuielile statului. În contextul actual, evitarea unei contracții economice severe și a retrogradării ratingului de țară depinde de capacitatea factorilor politici de a lua decizii rapide care să redea încrederea investitorilor și să asigure continuitatea programelor de investiții.

