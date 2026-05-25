TVR 1 și TVR Sport transmit Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

TVRSPORT  TVR1   TVRSPORT 

Evenimentul central al „Anului Nadia”, dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istorie și moștenirii sale extraordinare în sportul mondial, va fi transmis în direct de la Palatul Parlamentului, vineri, 29 mai, de la ora 19:00. Duminică, 31 mai, de la ora 19:00, TVR Sport va transmite în direct Gala Campioanelor, din Onești.

 

Nadia Comăneci rămâne, la jumătate de secol de la momentul perfect de la Montreal, unul dintre cele mai puternice simboluri ale sportului mondial. În 2026, România celebrează oficial „Anul Nadia”, un proiect dedicat performanței, curajului și moștenirii sportive a campioanei care a redefinit pentru totdeauna ideea de perfecțiune.

Vineri, 29 mai, TVR 1 și TVR Sport transmit în direct Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, eveniment organizat la București de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Transmisă de la Palatul Parlamentului, gala reprezintă momentul central al „Anului Nadia” și aduce în atenție performanța care a schimbat definitiv istoria gimnasticii și a sportului mondial.

O seară-eveniment dedicată perfecțiunii

Programul special începe de la ora 18:00, la TVR Sport, cu o ediție specială dedicată Nadiei Comăneci, ce va readuce în atenția publicului imagini de arhivă, momente esențiale ale carierei sale și impactul uriaș pe care l-a avut asupra gimnasticii mondiale.

De la ora 19:00, telespectatorii vor putea urmări, simultan la TVR 1 și TVR Sport, Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, într-o transmisiune directă de la Palatul Parlamentului.

Evenimentele dedicate „Anului Nadia” continuă și duminică, 31 mai, de la ora 19:00, TVR Sport va transmite în direct Gala Campioanelor, organizată pe Stadionul Carom din Onești, un simbol al sportului local care va fi inaugurat după lucrările de renovare realizate special pentru acest moment aniversar. Sub egida „Anul Nadia Comaneci”, municipiul Onești va reuni în perioada 29–31 mai 2026 campioane olimpice, mondiale și europene, foste mari gimnaste, antrenori legendari și personalități marcante ale sportului românesc și internațional..

Momentul care a schimbat istoria sportului

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istorie care primea nota perfectă 10.00. Performanța era considerată imposibilă la acel moment, iar tabela electronică, nepregătită pentru un asemenea rezultat, a afișat celebrul „1.00”, într-un moment care a intrat definitiv în istoria sportului mondial.

La doar 14 ani, Nadia devenea cea mai tânără campioană olimpică la individual compus, record imposibil de egalat astăzi, după modificarea regulamentelor internaționale privind vârsta minimă de participare.

Mai mult decât o performanță singulară, Montreal 1976 a însemnat începutul unei revoluții în gimnastică: Nadia Comăneci a obținut atunci șapte note de 10 perfect și a demonstrat că limitele considerate imposibil de depășit pot fi reinventate.

Nadia Comăneci, simbol al perfecțiunii în sport

Supranumită „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci este considerată de mulți specialiști cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Sportiva a introdus în competiții elemente de dificultate extremă care îi poartă și astăzi numele, precum celebrul „Salto Comăneci” la paralele inegale, contribuind decisiv la evoluția gimnasticii moderne.

„Anul Nadia” vorbește nu doar despre trecut și despre performanță, ci și despre puterea visului, a muncii și a curajului. Proiectul își propune să inspire noile generații și să readucă în prim-plan valorile sportului românesc, într-un omagiu dedicat unei personalități care a devenit ambasador universal al excelenței.

Transmisiunea Galei oficiale „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00” este realizată de producătorii Daniela Enăchescu și Valentina Stelescu.

Sinuciderea în rândul tinerilor. Emisiunea „AI idee?!” trage un semnal de alarmă şi analizează problema, pe TVR 2

„Este a doua cauză de moarte după accidente”, spun specialiștii. O realitate tragică, șocantă, despre care se vorbește foarte puțin în spațiul ...

Toate drumurile duc la Roma. Călătorie obligatorie şi pentru echipa „Hai-Hui… cu Marina!”

De la anticul Colosseum sau impunătoarea Columnă a lui Traian, la clasica pizza sau delicioasa îngheţată artizanală, Roma e plină de obiective ce ...

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

Ziua de debut a turneului de Grand Slam de la Roland Garros a adus rezultate contrastante pentru reprezentantele tenisului românesc pe zgura ...

Cristi Mîndru: „Jucam fotbal cu prietenii şi fiecare eram ce ne doream: Maradona, Hagi sau Van Basten”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

Sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un decalaj structural major în raport cu standardele internaționale, realitate confirmată ...

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de ...

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

Despre familie, educație și echilibrul interior, într-o nouă ediție a emisiunii „Convorbiri spirituale”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 08:30, ...

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

"The Four Knights of the Electric Order and Chaos" (Andrei Kivu, Sorin Romanescu, Călin Grigoriu și Cristi Horia). Post scriptum cu invitați: ...

Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România: Sunt extrem de speriați. Nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor

Din 27 aprilie, timp de două luni, migranții ilegali din România pot aplica pentru o nouă viză de muncă în țară, după intrarea în vigoare a unei ...

Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

Igor Cobileanski vorbește la TVR 2 despre cinema, compromisurile lumii est-europene și filmele făcute „pentru prieteni”.

„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci propun duminică, 24 mai, de la ora 11:00, o ediție despre negocieri politice, minorități, ...

Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

Semne ignorate, intervenții întârziate, familii rămase fără casă și fără răspunsuri. Explozia din Rahova nu este doar povestea unui bloc distrus, ...

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi ...

