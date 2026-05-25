TVR 1 și TVR Sport transmit Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

TVRSPORT TVR1 TVRSPORT

Evenimentul central al „Anului Nadia”, dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istorie și moștenirii sale extraordinare în sportul mondial, va fi transmis în direct de la Palatul Parlamentului, vineri, 29 mai, de la ora 19:00. Duminică, 31 mai, de la ora 19:00, TVR Sport va transmite în direct Gala Campioanelor, din Onești.

Nadia Comăneci rămâne, la jumătate de secol de la momentul perfect de la Montreal, unul dintre cele mai puternice simboluri ale sportului mondial. În 2026, România celebrează oficial „Anul Nadia”, un proiect dedicat performanței, curajului și moștenirii sportive a campioanei care a redefinit pentru totdeauna ideea de perfecțiune.

Vineri, 29 mai, TVR 1 și TVR Sport transmit în direct Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, eveniment organizat la București de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Transmisă de la Palatul Parlamentului, gala reprezintă momentul central al „Anului Nadia” și aduce în atenție performanța care a schimbat definitiv istoria gimnasticii și a sportului mondial.

O seară-eveniment dedicată perfecțiunii

Programul special începe de la ora 18:00, la TVR Sport, cu o ediție specială dedicată Nadiei Comăneci, ce va readuce în atenția publicului imagini de arhivă, momente esențiale ale carierei sale și impactul uriaș pe care l-a avut asupra gimnasticii mondiale.

De la ora 19:00, telespectatorii vor putea urmări, simultan la TVR 1 și TVR Sport, Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, într-o transmisiune directă de la Palatul Parlamentului.

Evenimentele dedicate „Anului Nadia” continuă și duminică, 31 mai, de la ora 19:00, TVR Sport va transmite în direct Gala Campioanelor, organizată pe Stadionul Carom din Onești, un simbol al sportului local care va fi inaugurat după lucrările de renovare realizate special pentru acest moment aniversar. Sub egida „Anul Nadia Comaneci”, municipiul Onești va reuni în perioada 29–31 mai 2026 campioane olimpice, mondiale și europene, foste mari gimnaste, antrenori legendari și personalități marcante ale sportului românesc și internațional..

Momentul care a schimbat istoria sportului

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istorie care primea nota perfectă 10.00. Performanța era considerată imposibilă la acel moment, iar tabela electronică, nepregătită pentru un asemenea rezultat, a afișat celebrul „1.00”, într-un moment care a intrat definitiv în istoria sportului mondial.

La doar 14 ani, Nadia devenea cea mai tânără campioană olimpică la individual compus, record imposibil de egalat astăzi, după modificarea regulamentelor internaționale privind vârsta minimă de participare.

Mai mult decât o performanță singulară, Montreal 1976 a însemnat începutul unei revoluții în gimnastică: Nadia Comăneci a obținut atunci șapte note de 10 perfect și a demonstrat că limitele considerate imposibil de depășit pot fi reinventate.

Nadia Comăneci, simbol al perfecțiunii în sport

Supranumită „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci este considerată de mulți specialiști cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Sportiva a introdus în competiții elemente de dificultate extremă care îi poartă și astăzi numele, precum celebrul „Salto Comăneci” la paralele inegale, contribuind decisiv la evoluția gimnasticii moderne.

„Anul Nadia” vorbește nu doar despre trecut și despre performanță, ci și despre puterea visului, a muncii și a curajului. Proiectul își propune să inspire noile generații și să readucă în prim-plan valorile sportului românesc, într-un omagiu dedicat unei personalități care a devenit ambasador universal al excelenței.

Transmisiunea Galei oficiale „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00” este realizată de producătorii Daniela Enăchescu și Valentina Stelescu.

Fotografii: Profimedia Images