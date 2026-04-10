loader
Foto

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026
 TVRCULTURAL   TVRINFO 

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în „Ediţia specială” moderată de Cătălin Ștefănescu de duminică, 12 aprilie, de la ora 17.00, la TVR INFO. Emisiunea poate fi urmărită şi luni, 13 aprilie, de la ora 13.30, la TVR Cultural.

 

„Ediție specială”, difuzată în prima şi a doua zi de Paști, ne propune o reflecție asupra uneia dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, dincolo de dimensiunea tradițională sau festivă. Moderată de Cătălin Ștefănescu, emisiunea îi are ca invitați pe Preafericitul Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, și pe părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, director al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca.

Dialogul se desfășoară într-un decor de poveste – Domeniul Bánffy din Răscruci –, un spațiu care păstrează un aer aristocratic și care devine fundalul unor întrebări actuale despre credință, societate și realitățile prezentului.

Prima parte a întâlnirii este dedicată discuției cu Preafericitul Claudiu-Lucian Pop, iar în a doua parte, dialogul continuă cu părintele Ioan Chirilă.

Cătălin Ştefănescu şi invitații săi vorbesc despre felul în care sunt trăite astăzi Sărbătorile Pascale. Ce ne este mai important: ceea ce punem pe masă sau Învierea Mântuitorului?

În același registru, discuția abordează o întrebare dificilă, prezentă tot mai des în spațiul public: dacă ne uităm în jur și vedem vremurile pe care le trăim, de ce lasă Dumnezeu să se întâmple ceea ce se întâmplă?

Aceleași întrebări sunt adresate și trecătorilor din Cluj-Napoca, într-un vox pop care surprinde percepții diferite despre credință și despre semnificația Paștelui în societatea contemporană.

Ediția evidențiază și diferențele dintre felul în care erau trăite Sărbătorile Pascale în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani și modul în care sunt trăite în prezent. Mai are Biserica același tip de aderență față de credincioși? Mai sunt Sărbătorile Pascale trăite așa cum ar trebui să fie sau mai degrabă așa cum au ajuns să fie?

Dincolo de dimensiunea religioasă, Paștele rămâne un reper important în societate, asociat cu ideea de reflecție, echilibru și reîntoarcere la valori esențiale. Într-un context global tensionat, astfel de momente devin ocazii de a privi mai atent spre sensurile profunde ale comunității și ale credinței.

Răspunsurile și perspectivele complete pot fi urmărite în „Ediție specială”, duminică, 12 aprilie, de la ora 17.00, la TVR INFO.

„Ediție specială” de Paști: credință, întrebări și răspunsuri despre lumea de azi, cu Cătălin Ştefănescu şi învitaţii săi: Preafericitul Claudiu Lucian Pop şi  părintele profesor Ioan Chirilă - duminică, 12 aprilie, de la ora 17.00, la TVR INFO şi luni, 13 aprilie, de la ora 13.30, la TVR Cultural.

foto: captură TVR

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

  TVRINFO     TVRCULTURAL   TVRINFO 

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate