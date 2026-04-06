Noi creşteri de preţuri la alimente în viitorul apropiat

TVRINFO

Industria alimentară din România se confruntă cu o presiune economică accentuată în prima parte a anului 2026, context în care prețurile alimentelor au înregistrat deja o creștere de aproximativ 10% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Conform analizelor prezentate de Federația Patronală Română din Industria Alimentară – Romalimenta, această tendință ascendentă este alimentată de liberalizarea pieței de energie și de majorarea cotelor de TVA, însă perspectivele pentru perioada post-pascală indică noi ajustări de prețuri sub presiunea costurilor volatile la gaze, energie electrică și combustibili.

Reprezentanții sectorului procesator semnalează o discrepanță între ritmul scumpirilor la resursele de bază și măsurile de sprijin adoptate de autorități, considerând că intervențiile actuale sunt insuficiente pentru a contracara inflația generată de costurile de producție. Criticile vizează în special dialogul ineficient cu forurile decizionale și caracterul limitat al unor soluții, precum reducerea accizei la motorină, care este percepută ca fiind vulnerabilă în fața fluctuațiilor de pe piața internațională.

Pentru a stabiliza prețurile la raft și pentru a asigura reziliența companiilor din piață, mediul de afaceri propune implementarea unor politici fiscale și administrative mai ferme. Printre direcțiile strategice înaintate se numără extinderea facilităților pentru distribuția alimentelor, reducerea graduală a accizelor și a TVA-ului, precum și asigurarea accesului industriei la gaze naturale la prețuri competitive. În absența acestor corecții, se estimează că producătorii vor fi obligați să transfere costurile suplimentare către consumatorul final pentru a evita blocajele financiare în cadrul asociațiilor și patronatelor reprezentate de Romalimenta.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.