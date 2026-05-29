Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după prăbușirea unei drone la Galați

publicat: Vineri, 29 Mai 2026
Administrația Prezidențială a anunțat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru vineri, la ora 11:00, în urma unui incident militar de o gravitate fără precedent pe teritoriul național.

 

Decizia vine după ce o dronă cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit în cursul nopții peste un imobil de locuințe din municipiul Galați, evenimentul fiind catalogat oficial drept cel mai sever impact resimțit de România de la declanșarea conflictului din Ucraina.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 02:00, când o dronă de proveniență rusească, identificată de Ministerul Apărării Naționale ca fiind de tip Geran 2, a lovit direct partea superioară a unui bloc de locuințe. Impactul a fost urmat de o explozie puternică a întregii încărcături de luptă și de izbucnirea unui incendiu violent într-un apartament situat la etajul al zecelea al imobilului.

Evenimentul a declanșat o alertă majoră în rândul forțelor de intervenție, aproximativ 70 de locatari fiind evacuați de urgență sau autoevacuați din clădirea afectată. În urma incidentului, două persoane au suferit răni și au necesitat spitalizare imediată. Ministerul Sănătății a emis o informare oficială prin care precizează că ambele victime sunt în stare stabilă, fiind internate în unitățile medicale din Galați pentru tratament de specialitate, fără a fi necesar transferul acestora. Este vorba despre o femeie în vârstă de 53 de ani, aflată la secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean cu arsuri de gradele I și II și fragmente de sticlă la nivelul membrelor inferioare, și despre fiul acesteia, în vârstă de 14 ani, spitalizat la unitatea medicală pentru copii cu arsuri la antebrațe, dar fără afecțiuni respiratorii.

Șeful statului a transmis un mesaj ferm de condamnare a acțiunilor Federației Ruse, indicând direct Moscova ca unică responsabilă pentru producerea acestui eveniment grav. Conducerea țării a subliniat că prăbușirea aparatului de zbor reprezintă o consecință directă a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care armata rusă operează sisteme de armament în proximitatea imediată a frontierelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, manifestând un dispreț sistematic față de normele de drept internațional.

În cadrul declarațiilor publice, președintele a transmis solidaritatea statului român cu familiile afectate și cu locatarii care au trecut prin momente de criză, mulțumindu-le cetățenilor pentru calmul demonstrat în gestionarea situației din teren. Totodată, s-a subliniat că acest caracter excepțional al agresiunii impune o reacție coordonată și fermă, atât pe plan intern, cât și la nivel aliat și internațional, urmând să fie dispuse măsuri proporționale. În paralel cu mobilizarea structurilor de securitate din cadrul CSAT, Ministerul Afacerilor Externe a trecut la primele represalii diplomatice, dispunând convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la București pentru a i se comunica poziția oficială a statului român.

sursa foto: csat.presidency.ro

Tag-uri: capabilități antidrone, Consiliul de Securitate ONU, CSAT, dronă Galați, Federația Rusă, flancul estic, forțele aeriene române, MAI, MApN, nato, Nicusor Dan, Rusia, SRI, Ucraina

