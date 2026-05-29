Cum a fost salvat un spectacol aproape dispărut: Victor Rebengiuc și emoția unei recuperări unice la TVR Cultural

publicat: Vineri, 29 Mai 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Producții de arhivă, spectacole imposibil de văzut în altă parte și o recuperare emoționantă din patrimoniul TVR, într-un proiect special TVR Cultural dedicat Generației de Aur a teatrului românesc.

 

TVR Cultural deschide, seria-eveniment „Generația de aur a teatrului românesc”, un proiect unic în peisajul televiziunii. Prima săptămână a lunii iunie îi este dedicată marelui actor Victor Rebengiuc și propune telespectatorilor o incursiune excepțională în patrimoniul Televiziunii Române: spectacole legendare, imagini rare de arhivă, mărturii-document și producții istorice care au marcat teatrul și filmul românesc.

Proiectul face parte din ampla retrospectivă pregătită de TVR Cultural în lunile iunie și iulie 2026, la 70 de ani de la absolvirea promoției legendare din 1956 – una dintre cele mai importante generații din istoria teatrului românesc –, într-un an simbolic în care și Televiziunea Română aniversează 70 de ani de existență.

Spectacole-eveniment și imagini rare din arhiva TVR

Miercuri, 3 iunie, de la ora 18.30, programul dedicat lui Victor Rebengiuc include portretul-document „Maeștrii – Victor Rebengiuc”, realizat în 1993 de Alexandra Grigorescu, construit din intervenții semnate de Stere Gulea, Silviu Purcărete și Alice Georgescu, dar și imagini din producții-emblemă precum „Cum vă place”, „Pădurea spânzuraților”, „Un tramvai numit dorință”, „Moromeții”, „O scrisoare pierdută” sau „De ce trag clopotele, Mitică?”.

De la ora 21:00, telespectatorii vor putea urmări spectacole de teatru de colecție, rareori difuzate în ultimele decenii: „Aici nu plânge nimeni”, după Tennessee Williams, „Doi pe un balansoar” de William Gibson, iar sâmbătă, 6 iunie, ora 15:00, celebra montare „O scrisoare pierdută”, în regia lui Liviu Ciulei.

Recuperarea unui spectacol aproape pierdut

Unul dintre cele mai emoționante momente ale proiectului îl reprezintă recuperarea spectacolului „Doi pe un balansoar”, producție TVR realizată în 1970, din care ultima rolă de peliculă s-a pierdut. Pentru a reda publicului această producție de patrimoniu într-o formă cât mai apropiată de cea originală, echipa TVR Cultural a realizat o filmare nouă împreună cu Victor Rebengiuc, în care actorul lecturează finalul spectacolului.

„Când scotoceam arhivele împreună cu colegii mei, Adina Buriu, Lory Sîrbu și Cătălina Brîncoveanu, am descoperit acest spectacol, filmat în 1970, din care mai rămăseseră doar 89 de minute. Există atât de multă frumusețe și adevăr în relația dintre Leopoldina Bălănuță și Victor Rebengiuc, încât nu putea rămâne nefolosit!”, spune Claudia Nedelcu Duca, curatorul proiectului.

„Am vorbit cu domnul Victor Rebengiuc despre posibilitatea de a-l programa spre difuzare cu mențiunea «fragment». Apoi am reușit, cu ajutorul Cameliei Vlăduț, de la Teatrul Mic, să găsim chiar textul spectacolului pe baza căruia s-a realizat filmarea TV. De aici până la organizarea unei lecturi a ultimelor tablouri din spectacol a mai fost doar un telefon și o dimineață de discuții pe o bancă în Cișmigiu cu domnul Victor Rebengiuc – moment în care am conștientizat că am una dintre cele mai frumoase profesii din lume”, mărturisește Claudia Nedelcu Duca.

Curatorul proiectului vorbește și despre emoția filmării: „Momentul lecturii a fost magic. Emoția actorului de acum s-a împletit cu amintirea unor clipe extrem de prețioase, pe care am reușit să le surprindem pe cameră și să le aducem spectatorilor de astăzi și, de ce nu, și celor care se vor intersecta cu acest «kintsugi» peste alți 56 de ani.”

Nouă săptămâni dedicate marilor actori ai României

Timp de nouă săptămâni, în lunile iunie și iulie, în fiecare miercuri și sâmbătă, TVR Cultural va difuza portrete-document și spectacole de teatru cu unii dintre cei mai mari actori ai României: Victor Rebengiuc, Mircea Albulescu, Draga Olteanu Matei, Constantin Rauțchi, Silvia Popovici, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Sanda Toma și George Constantin.

Selecția reunește spectacole de arhivă rare, multe dintre ele nedifuzate de peste 30 sau chiar de 60 de ani, producții care fac parte din patrimoniul cultural al Televiziunii Române și care pot fi urmărite exclusiv la TVR Cultural.

Program special | Victor Rebengiuc la TVR Cultural

Miercuri, 3 iunie, ora 18.30

„Maeștrii – Victor Rebengiuc”

Producție TVR, 1993

Redactor: Alexandra Grigorescu

Ora 21:00

„Aici nu plânge nimeni” de Tennessee Williams

Regia: Eugen Todoran (1979)

Cu: Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc

Ora 21:40

„Doi pe un balansoar” de William Gibson

Regia: Radu Penciulescu (1970)

Cu: Leopoldina Bălănuță și Victor Rebengiuc

Sâmbătă, 6 iunie | Ora 15:00

„O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale

Regia: Liviu Ciulei

Regia TV: Alexandru Căpușneac (1982)

Cu: Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Fory Etterle, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu, Octavian Cotescu și Ștefan Bănică.

