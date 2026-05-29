"Breaking Fake News!": Hantavirusul: cât de îngrijorați ar trebui să fim?

publicat: Vineri, 29 Mai 2026

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 20:30, la TVR 1 și TVR+, vă invităm la o nouă ediție "Breaking Fake News!".

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Povestea săptămânii, cu Marian Voicu

Hantavirusul: cât de îngrijorați ar trebui să fim?

La începutul lunii mai, pe o navă de croazieră olandeză aflată în mijlocul Oceanului Atlantic a apărut un focar de hantavirus. Evenimentul a generat o alertă mondială după ce mai mulți pasageri și membri ai echipajului s-au îmbolnăvit, iar trei persoane au murit.

Invitat: dr. Anca Sîrbu – directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Revista presei fake, cu Horia Grușcă

„Broligarhia”: miliardarii high-tech și politica americană

Colaborarea strânsă a preşedintelui Donald Trump cu giganţii high-tech stârneşte îngrijorare din cauza influenţei tot mai mari a acestora asupra mass-media occidentale. Direcţionarea mesajelor politice şi influenţarea alegerilor cu ajutorul Inteligenţei Artificiale îi fac pe unii analişti să vorbească de pericolul unui așa-numit „viitor tehno-fascist”, pe care cetăţenii trebuie să-l prevină.

Conspirația săptămânii, cu Tatiana Țarfulea

Manipulări și bani online folosind numele lui Georgescu și Simion

Mai multe pagini de Facebook distribuie știri false despre Călin Georgescu și George Simion cu scopul de a genera distribuiri masive și trafic pe site-uri de tip clickbait. La fiecare click pe postare, vor intra bani în buzunarul celui care a creat pagina de Facebook și site-ul de internet.

Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram

Masacrul de la Odesa

În 1941, armata română cucerea orașul Odesa. România era pe atunci aliata Germaniei naziste. Aruncarea în aer a Comandamentului Militar a fost începutul unor evenimente despre care românii au început să vorbească abia după 1989.

Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu

Bătăi fictive la un concert real

Zaiafet și Geminschi au aflat că pe Arena Națională se inventează masacre la un concert pașnic, Ilie Bolojan este transformat în ticălosul suprem pe TikTok, iar în Caucaz, o rețea de troli ruși inventează un război fictiv între Armenia și Rusia.

Moderator Marian Voicu
Producător Marian Voicu

Sezon nou

Tag-uri: Breaking Fake News!, Marian Voicu, TVR 1

