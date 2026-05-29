„The Living Legend” - Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România

publicat: Vineri, 29 Mai 2026

Sâmbătă 30 mai, de la ora 21:00, la TVR Cultural, nu ratați un concert „incendiar”: „The Living Legend – prezentat de Big Band-ul Radio România (dirijat de Simona Strungaru) și dedicat invitatului special al serii: Ovidiu Lipan Țăndărică.

 

concert (w882) /Considerat cel mai bun baterist român al tuturor timpurilor, dar și apreciat compozitor, artist de referință al rockului autohton, cunoscut pentru activitatea sa în formațiile emblematice Roșu și Negru și Phoenix, Ovidiu Lipan Țăndărică a colaborat, de-a lungul unei cariere impresionante, cu artiști de prestigiu, de la Fanfara 10 Prăjini și Gheorghe Zamfir la Grigore Leșe, susținând spectacole în Europa, America de Nord și America Latină.

concert (w882) /Distins cu Premiul de Excelență al Ministerului Culturii și cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, artistul a purtat numele României pe scenele lumii.

concert (w882) /Numele său de scenă, devenit emblematic, provine dintr-o poreclă primită în copilărie, inspirată de înfățișarea sa fragilă și de energia aproape mecanică a mișcărilor la tobe — o imagine pe care artistul a evocat-o cu umor în aparițiile sale publice. Format într-o familie de muzicieni și atras de percuție încă din copilărie, a studiat la Liceul „Costache Negruzzi” din Iași-ul natal și la Școala de Muzică, remarcându-se de timpuriu ca un talent excepțional.

concert (w882) /În adolescență era deja considerat un „copil teribil” al tobelor, câștigând premii pentru cel mai bun baterist și impunându-se ca o prezență scenică electrizantă. Debutul său în muzică s-a produs la vârsta de 9 ani, când făcea parte din grupul Crystal, iar apoi a urmat colaborarea cu Dragons.

concert (w882) /La 14 ani a fost remarcat ca un instrumentist de excepție, în 1970 a început să colaboreze cu nume de marcă precum Richard Oshanitski, Werthaimer, Marius Țeicu, Radu Golgish și cu ansamblurile muzicale Radio România.

concert (w882) /Alăturarea sa trupei Phoenix în anii ’70 a marcat o etapă definitorie pentru rockul românesc, contribuind la realizarea unor albume de referință precum Cantafabule.

concert (w882) /Stabilit ulterior în Germania, a colaborat cu numeroși artiști și a luat parte la diverse proiecte internaționale, evoluând pe marile scene europene și dezvoltând un stil muzical complex, la intersecția rockului, jazzului și influențelor etno.

Revenit în România după 1990, și-a continuat cariera prin proiecte inovatoare precum Visul Toboșarului și Lipan Connection, îmbinând tradiția românească cu expresii muzicale contemporane.

Director imagine: Gabriel Enulescu
Editare video: Aurel Badea
Regie de montaj: Maria Matei
Producator TV: Nicolae Cozma

Sursa foto: Capturi din emisiune

Tag-uri: Big Band Radio România, Ovidiu Lipan Țăndărică, TVR Cultural

