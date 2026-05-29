„Peleşul Transilvaniei"? Vă învităm să îl descoperiţi la „Exclusiv in România"

Itinerar bogat în povești, motoare și istorie! Cu asta ne tentează Cristian Tabără şi echipa sa la „Exclusiv în România”. Incursiunea prin judeţul Satu-Mare e programată pentru duminică, 31 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

Duminică, la „Exclusiv în România” vedem cum arată un Lincoln cunoscut pentru aparițiile sale pe platourile serialului „Dallas”, descoperim „Peleșul Transilvaniei”, îl cunoaştem pe cel mai titrat motociclis al României şi simţim gustul bucatelor simple, dar încântătoare specifice Ţării Oaşului. O nouă călătorie plină de minunăţii, alături de Cristian Tabără, e programată în ultima duminică de mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

Ne întoarcem împreună cu echipa „Exclusiv în România” în județul Satu Mare, de această dată cu un itinerar bogat în povești, motoare și istorie. La Carei, una dintre cele mai mari expoziții auto din România și-a deschis din nou porțile. Zeci de automobile de epocă au îmbogăţit recent colecția ce reunește nume și modele care au marcat generații: o serie completă Dacia, vehicule din perioada comunistă, o mașină de poliție americană, un Lincoln cunoscut pentru aparițiile sale pe platourile serialului „Dallas”, dar și serii impresionante de BMW și Mercedes.

Experiența nu se oprește la expoziție. Ne vom bucura şi de o scurtă „aventură” la volanul unor mașini istorice, unde emoția condusului se îmbină cu surprizele mecanicii de altădată.

Drumul călătorilor „Exclusiv în România” continuă apoi spre Bătarci, unde „tanti Ana” îi așteaptă pe vizitatori cu un preparat simplu, dar plin de gust, specific Țării Oașului, într-o oprire care aduce în prim-plan bucătăria tradițională locală.

În programul de duminică, Cristian Tabără ne provoacă şi cu o întâlnire cu cel mai titrat motociclist al României, gazdă în propriul garaj. În locul lui preferat, invitatul povestește despre cele două titluri câștigate la Raliul Dakar, despre începuturile sale în motociclism și despre provocările ultimului concurs.

Finalul traseului „Exclusiv în România” se înregistrează la Castelul Karolyi din Carei, supranumit adesea „Peleșul Transilvaniei”. Primul obiectiv turistic din România renovat cu fonduri europene își primește vizitatorii cu legende, istorii și detalii mai puțin știute: de la presupusa comoară ascunsă de naziști în pivnițe, până la vizitele Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria și reconstituirea unei băi nobiliare de acum un secol.

Producător: Marin Găbudean

Prezintă: Cristian Tabără