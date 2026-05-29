Dați boxele la maximum! Grupul Underwaves, din zona metalcore, face impresie la „Rock Maniac”

publicat: Vineri, 29 Mai 2026

Un semnal sonor puternic, venit din zona metalcore, răsună din Brașov. Grupul Underwaves are multe de spus, nu doar în underground, ci și în emisiunea „Rock Maniac”, de la TVR 1.  Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a noua a sezonului 6 „Rock Maniac”, pe 30 mai, de la ora 22.10, la TVR 1.

 

Rock-ul nu mai este de mult o subcultură izolată în underground, ci o forță artistică matură. În acest episod, trecem împreună granița simbolică dintre scenă și public și analizăm tot ceea ce ne ține uniți. Este unica emoție care stă la baza chimiei dintre fani și idolii lor? Și ce rămâne neschimbat dincolo de dispariția fizică a artiștilor?

Cu noutățile discografice ale săptămânii, Cristi I. Popescu speră să îşi ia revanșa. Aduce câteva titluri din care fiecare va avea ceva de ascultat și de descoperit.

Ceea ce astăzi pare contratimp reprezintă, în realitate, viitorul rockului. Echipa emisiunii „Rock Maniac” completează discografia maniacilor cu noi propuneri la „Clipul săptămânii”, iar în rubrica “Underground” vine cu noi recomandări Metalfan.

Dați boxele la maximum, chiar dacă orele sunt înaintate! Sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1 și, așa cum deja știți, integral și pe YouTube.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

 

Jurnalişti: Ana Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator: Cristi I. Popescu

