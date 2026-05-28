De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

Curtea şi studiourile televiziunii publice din Calea Dorobanţilor se transformă într-un univers al copilăriei, cu ateliere creative, spectacole, magie, tururi ghidate şi întâlniri cu vedetele TVR. De 1 Iunie, Televiziunea Română îşi deschide porţile şi îi invită pe copii să descopere, pentru o zi, lumea fascinantă din spatele camerelor de filmat. Între orele 10.00 şi 21.00, curtea şi studiourile TVR vor deveni „Televiziunea Copiilor”, un spaţiu dedicat distracţiei, creativităţii şi experienţelor interactive pentru întreaga familie.

• Concert Alexandra Căpitănescu, ateliere, magie și spectacole, în curtea TVR

• Activităţile vor fi difuzate în direct pe TV şi online în jurnalele de știri TVR INFO, în emisiunile speciale de la TVR 2, iar concertul Alexandrei Căpitănescu la TVR 1 şi TVR Internaţional

• Evenimentul de 1 Iunie este organizat de TVR în parteneriat cu Primăria Sectorului 1

• Accesul în TVR se face în baza înscrierii prealabile pe site-ul tvr.ro

Pentru a participa la eveniment, publicul trebuie să se înscrie şi să completeze formularul aici.

Accesul se va face prin intrarea din strada Ermil Pangratti.

Încă de la sosire, copiii vor primi un „Paşaport de copil fericit”, care va include harta evenimentului şi traseul activităţilor. La fiecare atelier sau punct de interes vizitat, paşaportul va fi ştampilat, transformând participarea într-o adevărată aventură în lumea televiziunii.

La intrare, cei mici vor fi întâmpinaţi de „Copacul prieteniei”, un atelier interactiv coordonat de actriţa şi profesoara Mariana Sinca, unde copiii vor putea lăsa mesaje şi gânduri pe frunze şi flori colorate. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de păpuşi gigant, muzică mixată de DJ şi numeroase jocuri interactive.

Cei mici vor putea participa la emisiuni, vor urca în maşinile SMURD şi ale pompierilor, vor învăţa noţiuni de prim ajutor de la salvatori profesionişti şi vor urmări demonstraţii spectaculoase ale jandarmilor cu cai şi câini antrenaţi. Distracţia va continua cu mini-concerte, teatru, dans, jocuri interactive şi multă muzică, iar ziua se va încheia cu super concertul Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, clasată pe locul al treilea la competiţia europeană.

Pe parcursul întregii zile, copiii vor descoperi studiourile TVR, la tururi ghidate organizate sub forma unei „vânători de comori”, alături de vedete şi jurnalişti ai Televiziunii Române. Ei vor descoperi culisele producţiilor TVR şi spaţiile unde se realizează emisiunile preferate.

Programul include zeci de activităţi educative şi recreative: ateliere de dans, olărit, magie şi teatru, demonstraţii de aikido, jocuri sportive şi momente interactive dedicate întregii familii. Un punct important al zilei îl reprezintă demonstraţiile de prim ajutor realizate împreună cu IGSU şi SMURD, dar şi prezenţa Jandarmeriei, care va veni cu cai şi câini antrenaţi, una dintre atracţiile preferate ale copiilor.

Alexandra Căpitănescu - concert eveniment și „Peter Pan” - premieră teatrală pe scena TVR

Pe scena exterioară vor avea loc concerte, spectacole şi recitaluri susţinute de corurile Miniton, Meloritm, Andante şi Sunetul Muzicii, de copii talentaţi de la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, de grupuri de dans popular şi de invitaţi speciali ai TVR. Publicul va putea urmări şi spectacolul „Peter Pan”, prezentat de trupa de teatru Qfeel, precum şi momente de improvizaţie susţinute de Trupa lui Răzuş.

Cel mai așteptat moment al zilei va fi concertul Alexandrei Căpitănescu, care va începe la ora 20.00 şi va încheia o zi dedicată copiilor, muzicii şi bucuriei de a explora lumea televiziunii. Concertul „Rock you, Romania” va fi difuzat, în direct, pe TVR 1 şi TVR Internaţional, precum şi online, pe tvrplus.ro şi aplicația mobilă TVR+ (disponibilă pe App Store sau Google Play) şi contul de YouTube al TVR.

Activităţile organizate de TVR special de 1 Iunie vor fi reflectate în direct în Jurnalele de la TVR INFO şi în două emisiuni speciale difuzate pe TVR2 şi online pe portalul tvrplus.ro: „Televiziunea Copiilor – porţi deschise copilăriei” şi „Televiziunea Copiilor – copiii cuceresc Televiziunea”.

Amfitrionii de pe scena din curte şi emisiunile TVR 2 vor fi Alexandra Gavrilă, Iulian Selea, Vlad Corb, Teo Magicianul (Costin Teodorescu), Florina Constantinescu şi Cătălin Neamţu.

„Televiziunea Copiilor” este un eveniment organizat de Televiziunea Română în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Publicul este aşteptat pe 1 Iunie 2026, începând cu ora 10.00, la sediul TVR, intrarea Ermil Pangratti.

*Întrucât spaţiul în curtea TVR este restrâns, organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita accesul în funcţie de evoluţia evenimentului, pentru a evita aglomerația excesivă.