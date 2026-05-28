Maşini de pompieri, cai, câini antrenaţi, sport şi ateliere creative, de 1 Iunie în curtea TVR

De 1 Iunie, curtea TVR se transformă într-un spaţiu spectaculos de joacă şi aventură pentru copii. La sediul Televiziunii Române din Bucureşti, cei mici se vor putea urca în maşini de intervenţie SMURD şi IGSU, vor învăţa noţiuni de prim ajutor, vor asista la demonstraţii cu cai şi câini antrenaţi şi vor participa la activităţi sportive şi ateliere creative.

Ziua porţilor deschise organizată de TVR promite experienţe memorabile pentru întreaga familie. Evenimentul este organizat de TVR în parteneriat cu Primăria Sectorului 1.

Una dintre atracţiile evenimentului „Televiziunea Copiilor”, organizat în curtea şi studiourile TVR de 1 Iunie, va fi zona dedicată salvatorilor şi structurilor de intervenţie. Specialiştii IGSU şi SMURD vor aduce în curtea TVR o maşină de pompieri şi o autospecială de intervenţie, iar copiii vor putea descoperi echipamentele folosite în misiunile reale şi vor învăţa reguli simple de acordare a primului ajutor.

Jandarmeria va participa cu demonstraţii spectaculoase alături de cai şi câini antrenaţi, într-un spaţiu special amenajat. Copiii vor putea interacţiona cu instructorii şi vor afla cum sunt pregătite animalele pentru misiuni speciale.

Programul de 1 Iunie include şi numeroase activităţi sportive. Aproximativ 100 de copii îmbrăcaţi în chimonouri, reprezentând nouă cluburi ale federaţiei de AIKIDO, vor susţine demonstraţii pentru public. Atmosfera va fi completată de jocuri interactive, darts cu bile, popice şi alte activităţi sportive în aer liber, pregătite special pentru cei mici.

În zona atelierelor creative, copiii vor putea descoperi roata olarului, ateliere de dans, jocuri interactive şi alte activităţi care îmbină distracţia cu creativitatea. Muzica, păpuşile gigant şi surprizele pregătite pe parcursul întregii zile vor transforma sediul TVR într-un adevărat univers al copilăriei.

Pe scena amenajată din curtea TVR vor fi numeroase mico recitaluri, iar seara se va încheia cu concertul Alexandrei Căpitănescu.

„Televiziunea Copiilor” este un eveniment organizat de Televiziunea Română în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Publicul este aşteptat pe 1 Iunie 2026, începând cu ora 10.00, la sediul TVR, intrarea Ermil Pangrati. Pentru a participa la eveniment, publicul trebuie să se înscrie şi să completeze formularul de aici*: https://linktr.ee/televiziuneacopiilor

*Întrucât spaţiul în curtea TVR este restrâns, organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita accesul în funcţie de evoluţia evenimentului, pentru a evita aglomerația excesivă.