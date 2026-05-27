Economia supraviețuirii și criza morală

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe dl. Vasile BĂNESCU, teolog și analist al spațiului public, și pe dl. Eugen Orlando TEODOROVICI, fost ministru al Finanțelor.

Narcis Popescu ”Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune.” Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea ”Lumea financiară”, un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… Este greu să separăm o criză economică de una morală, pentru că, în viziunea mea, o criză morală conduce la crize multiple, inclusiv crize economice...știm că cineva care n-a internalizat o viziune morală, o viziune în care să rămână ancorat inclusiv în viața de zi cu zi, ajunge să facă gesturi care conduc în timp la ceea ce se numește corupție, de exemplu. Ori, noi știm că societatea românească este una în care acest flagel, ca și în alte societăți, nu e cazul să ne singularizăm, acest flagel a pătruns și în ultimele decenii, așa cum reflectă presa în general și observăm și noi în particular, Acest flagel a condus la dezechilibre economice, dezechilibre sociale. Eu consider că orice act de corupție materială are întotdeauna în spate, ca declanșator, un act de corupție morală, spirituală.

Vasile BĂNESCU

… Corupția morală este poate problema noastră fundamentală. Pentru că dacă ai avea, pe de o parte, o societate și pe cealaltă parte pe cei care conduc la nivel înalt, așa cum ne-am dorit cu toții, lucrurile n-ar fi fost cum sunt astăzi. Vorbim de politicieni. Atunci când ești numit într-o funcție, ales într-o funcție, depui un jurământ de credință față de țară, față de popor, față de Dumnezeu, pentru că juri inclusiv pe Biblie. Deci Constituție și Biblie...îmi pun această întrebare, cum poți să deviezi de la ceea ce tu promiți și dincolo dacă ai fi jurat, să spunem, pe Constituție și pe Biblie, ești român. Te naști român și asta deja în sine, pentru mine cel puțin, înseamnă mai mult decât un jurământ.

Eugen Orlando TEODOROVICI

… Contractul, în general, dintre stat și societate, se rupe din cauza absenței dialogului. Eu mereu am pledat pentru un dialog cu publicul, un dialog cu societatea. Ce înseamnă asta? A ieși în față reprezentanții majori ai fiecărei instituții și a transmite un mesaj cât se poate de clar celor din fața lor. Nu e bine și nu e corect să judecăm nici global societatea. Societatea, în fond, e compusă din persoane. Fiecare persoană are gradul ei de înțelegere, are gradul ei de moralitate...cred că absența acestui dialog, absența liderilor politici importanți și ai liderilor instituțiilor religioase care au datoria să transmită clarificări din punct de vedere moral, să transmită repere care să-i ajute pe oameni să înțeleagă mai bine schimbările, contextul în care trăim, pericolele care ne pasc, această absență, nu totală, dar o absență deranjantă și din păcate cu consecințe, a provocat această ruptură în conversația care trebuie să fie una permanentă între liderii instituționali și societate.

Vasile BĂNESCU



… Tot ce faci, trebuie săpleci de la om. Niciodata nu o să pui în balanță deficitul bugetar cu dreptul la pensie, care este un drept. Niciodată nu o să faci cum face acum astăzi legea salarizarii, plecând de la o creștere de 8 miliarde de lei. Nu ai cum să vorbești despre milioane de oameni în sectorul public, și să pui la bătaie doar un miliard de lei. Mai mult, datoria. Să știți că dacă ai o datorie ieftină, nu e o problemă. Ideea este că ce împrumuți să îți aducă un plus, adică să poți plăti datoria și să rămâi și cu plus în economia ta. Deci, nu problema că ai o datorie, ci problema că este una foarte scumpă astăzi, pentru că suntem unde suntem astăzi. Și, din păcate, cifrele, să știți că mint. Cifrele care sunt azi oficial prezentate sunt cifre care au în spate multe, multe lipsuri.

Eugen Orlando TEODOROVICI



… Bineînțeles că niciodată nu e vinovată comunitatea care ajunge, e adevărat, în mod inegal să trăiască mai bine sau mai puțin bine. Dacă ne gândim la oamenii care trăiesc dintr-un salariu, dintr-un salariu oferit de actualul stat român, este de departe greșit să spunem că acești oameni trăiesc mai bine decât merită. Salariile în România firește că au crescut. Trebuie să acceptăm și faptul că noi, ca țară, suntem în situația cea mai bună pe care am traversat-o vreodată din puncte de vedere multiple. Adică, stăm bine la capitolul siguranță, salarial stăm mult mai bine, s-au făcut imense progrese în ultimii 30 de ani. Nu trebuie să negăm lucrul acesta. Evident, apar disfuncții care ne deranjează pe toți, dar a spune că în momentul acesta trăim mai bine decât merităm nu se susține din punct de vedere rațional. E adevărat, probabil trăiesc mai bine decât merită, oamenii necinstiți, oamenii care au acces la așa ziși bani negri, pe care nu-i pot justifica.

Vasile BĂNESCU

… Nu poți să lovești o economie întreagă și mai ales zona privată. Spui că ești liberal. Păi, tu lovești în zona privată care lasă statul fără resurse. Nu poți să pui biciul pe populație și pe firme ca să-ți aducă bani. Nu! Un stat se îndestulează din veniturile pe care economia i le aduce, fiind o economie puternică. Statul nu are voie să facă profit...pentru că profitul lor înseamnă, pentru cetățean și firmă o povară în plus. Eu mă îndestulez având o piață puternică.

Eugen Orlando TEODOROVICI

