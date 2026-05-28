„Glasuri mici, tradiții mari” – o celebrare a copilăriei și a sufletului românesc, duminică, la TVR 1

publicat: Joi, 28 Mai 2026

TVR1 

În preajma Zilei Copilului, cei mai tineri păstrători ai folclorului românesc devin protagoniștii unei povești autentice despre rădăcini, inocență și tradiții duse mai departe cu dragoste și talent. Duminică, 31 mai, de la ora 21.30, Iuliana Tudor este gazda unei ediții speciale dedicate copilăriei, tradițiilor și bucuriei autentice.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Trăim într-o lume în care ritmul cotidian ne îndepărtează adesea de rădăcini. Prinşi în vârtejul problemelor zilnice, uităm să ne bucurăm de ce avem, de cine suntem. În duminica ce precede Ziua Copilului, Iuliana Tudor ne invită la un respiro, la o întoarcere sinceră către frumusețea satului românesc și către inocența copilăriei trăite simplu, cu joc, cântec și lumină în suflet. Cei mai tineri păstrători ai folclorului şi tradiţiilor româneşti devin, pentru o seară, mesagerii unei moșteniri neprețuite, duse mai departe cu emoție și naturalețe. Programul special „Glasuri mici, tradiții mari” se vede pe 31 mai, de la ora 21.30, la TVR 1.

Filmată în aer liber, în decorul plin de farmec al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, emisiunea se desfășoară asemenea unei călătorii prin diferite zone etnografice ale României. Publicul va descoperi grupuri vocale de copii, ansambluri de dansatori, soliști vocali și instrumentiști cu vârste între 3 și 14 ani, într-un spectacol care îmbină autenticitatea tradițiilor cu energia extraordinară a celor mici.

Casele vechi, prispele din lemn, costumele populare, instrumentele tradiționale și jocurile de altădată compun un univers aparte, în care fiecare cântec și fiecare pas de dans spun o poveste despre identitate, apartenență și continuitate. Vocile pure ale copiilor dau viață unei atmosfere emoționante, iar spontaneitatea lor transformă întreaga producție într-o adevărată sărbătoare.

Ne vom bucura, aşadar, de momentele oferite de invitații acestei ediții speciale: Școala de dans Ioan Macrea, Matei Ungureanu, Amina Vintilă, Riccardo Nicolas Stanciu, Leontina Fărcaș și Grupul „Muguri de Tezaur”, Andreea Macovei, Andrei Eduard Plămănescu, Mihai Iulian Florea, Grupul de copii de la Vatra Moldoviței, Marioara Man Gheorghe şi grupul de copii „Mlădițe ilfovene”, Clara Szofran, Ana Berindei, Jean Constantin Motfolea, Dragoș Nicolae Albu, Natalia Popescu, David Radu şi Daniel Rebega – saxofon și fluier, Antonia Balea, Cătălina Chițimia Țigău şi Grupul Vocal „Flori de Garofiță”, precum și un grup de copii din Cajvana.

Pentru Iuliana Tudor, „Glasuri mici, tradiții mari” nu este doar o producție de televiziune, ci o experiență profund emoționantă: „O emisiune dedicată copiilor este o provocare şi o încântare de fiecare dată. Pe de o parte, este puţin mai greu la realizare, pentru că vorbim de copii care nu sunt familiarizaţi cu rigoarea unei producţii de televiziune, iar pe de altă parte, este fantastică energia lor, inocenţa lor. Am avut în platou 150 de copii, ceea ce pentru mine a însemnat bucurie pură şi joc în adevăratul sens al cuvântului. Am creat un program în care ne-am dorit să ne jucăm, pur şi simplu, în faţa camerelor, aşa cum se întâmpla în vremuri trecute şi cum se mai întâmplă şi astăzi, în anumite locuri. Dovada au fost aceşti copii minunaţi, care au rezistat 5 ore la filmări, într-un soare arzător, şi s-au jucat, au cântat, au dansat... şi au mâncat mere :). Le mulţumesc mult pentru această poveste filmată lor, profesorilor lor, managerilor care au înlesnit venirea lor la Bucureşti. La mulţi ani, tuturor copiilor!”

Cu multă emoție, culoare și autenticitate, „Glasuri mici, tradiții mari” devine o invitație adresată întregii familii: aceea de a redescoperi frumusețea tradițiilor românești prin ochii şi glasurile copiilor. Pentru că, atunci când cei mici cântă, dansează și păstrează mai departe valorile moștenite, tradiția nu rămâne doar o amintire, ci continuă să trăiască.

Tag-uri: copii, copilarie, editie speciala, folclor, Glasuri mici, Iuliana Tudor, muzică populară, tradiții, tradiții mari, TVR 1

