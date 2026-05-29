Mihail: „LIVE... În felul meu”, un concert unic, la TVR 1

Dincolo de prejudecăți sau limitări, pentru prima dată în România, o melodie a unui artist schimbă pentru totdeauna percepția publicului asupra muzicii, oferind tuturor șansa de a simți muzica... în felul său, chiar și atunci când în jur este doar tăcere! Concertul Mihail: „LIVE... În felul meu” , care promovează incluziunea socială, se vede la TVR 1 în premieră luni, 1 iunie, ora 23.15.

Telespectatorii TVR 1 se vor bucura să descopere în prima zi de iunie un proiect de suflet, o abordare unică a concertului susținut de Mihail, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului. Interpretul a făcut istorie în lumea muzicală și în comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz, prin accesibilizarea muzicii pentru neauzitori. Este o istorie frumoasă, ce poate fi considerată „un reper al normalității” muzicii actuale. Dincolo de prejudecăți sau limitări, pentru prima dată în România, o melodie a unui artist a schimbat pentru totdeauna percepția publicului asupra muzicii, oferind tuturor șansa de a simți muzica... în felul său, chiar și atunci când în jur este doar tăcere!

Spectacolul se bazează pe concept audiovizual inedit, care îmbină magia unui concert unic cu povestea incredibilă și fascinantă din „lumea tăcerii”, care a stat la baza creației artistice. Interesanta abordare pune în lumina reflectoarelor legăturile dintre două lumi separate aparent de sunet și absența lui: lumea auzitorilor și cea a celor care nu aud. Ne vom umple sufletul cu emoţie, căldură, bucurie, urmărind la TVR 1, de la ora 23.15, un concert aparte, presărat cu elemente de tipul ”making of” astfel încât publicul să poată intra în culise şi să vadă munca din spatele cortinei, cu efortul pe care muzicienii îl depun pentru a apărea în fața fanilor.

Împreună vom descoperi povestea lui Mihail, un artist complex, care își urmează destinul... în felul său!

Mihail este primul artist român care a ales să interpreteze integral o melodie în limba semnelor române, din respect pentru neauzitori, dar și din dorința de a învăța publicul să comunice în LSR, dovedind astfel că „iubirea nu cere glas”.

MIHAIL (Mihail Sandu) – voce – face echipă cu DAN PETEAN – chitară, CĂLIN BLAGA – bass, SEBASTIAN ARVAI – tobe, SAMUEL LUPEAN – percuții. Invitat special al concertului: SIMONA CORNEA. Interpret LSR: LENA DERMENGIU

„Sunt două daruri: timpul și muzica. Muzica e vibrație. Muzica e cel mai valoros lucru pe care îl am. Ce-mi place pe scenă este să pot să fiu oricine și e foarte interesantă senzația acelui spațiu. Eu niciodată n-o să mă văd pe mine cântând din fața scenei. În ultimii doi ani am ajuns să mă conectez cumva altfel cu momentul și cu publicul din fața mea. Iar acum simt că eu nu mai sunt pe scenă, ci scena este în fața mea. E o senzație incredibilă în felul cum se implică publicul, cum reușesc eu să-i implic, să-i integrez în acest context, în acest show, indiferent că e acustic sau că e cu trupă”, mărturiseşte Mihail în faţa camerelor TVR.

Chitaristul Dan Petean ne spune despre energia specială a trupei: „Cred că singurul ritm, ritual pe care îl avem înainte de concert, ne strângem echipa de pe scenă, ne îmbrățișăm și ne încurajăm. Cum zice Michael, o energie care trebuie să rămână acolo”.

Iar basistul Călin Blaga subliniază comunicarea perfectă dintre membrii trupei: „Noi suntem o trupă. Suntem ca o familie, ne înțelegem din priviri. Până la urmă ne place ceea ce facem și asta e cel mai important. Și ne simțim bine unii cu alții. Asta ajută foarte mult. Dar - bineînțeles - cel care strălucește pe scenă trebuie să fie Mihail, pentru că merită. El depune cel mai mult efort, el face muzica minunată și el are grijă ca toată lumea să se simtă bine. Să-ți găsești oameni cu care să te înțelegi bine și să cânti e minunat. Să te înțelegi din priviri, din mișcări, efectiv, fără să vorbești. Ne cam dăm seama ce avem de făcut și ce transmitem unul celuilalt”.

„De cel mai multe ori cântăm în formula asta. Am început chiar de la startul proiectului și suntem toți împreună. Dăm totul împreună. E ceva special ca într-o trupă să fie și tobe, și percuție. Percuția aduce culoare, aduce un pic de plus. Da, noi suntem pulsul. E foarte fain. Să fii doctor ai nevoie de chemare. Să fii preot ai nevoie de chemare. Să fii muzician... ai nevoie de chemare!”, punctează şi percuţionistul Samuel Lupean.

„LIVE... În felul meu” nu este doar un concert de excepție, ci un produs audiovizual care promovează astfel incluziunea socială și exprimarea artistică prin intermediul unui spectacol care evidențiază talentul și creativitatea unui muzician român, care a creat o punte de comunicare între comunitatea auzitorilor și cea a persoanelor cu deficiențe de auz.

Urmărim concertul Mihail: „LIVE... În felul meu” la TVR 1 luni, 1 iunie, ora 23.15, la TVR Internaţional – luni, 1 iunie, ora 23.25. TVR Moldova difuzează concertul tot pe 1 iunie, ora 23.50.

Director de imagine - MARIO PANCU

Regizor de emisie - ANDREI BERESCU

O emisiune de LENA DERMENGIU și OANA RADU TURCU

Producător TV - OANA RADU TURCU

foto: TVR, capturi concert „LIVE... În felul meu”