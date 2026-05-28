De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

PROMO

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate celor mici și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

Copiii au agenda plină în Sectorul 1, iar părinții au de unde alege, în cadrul programului dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Între 30 mai și 1 iunie 2026, are loc „Sectorul 1 Animat”, un eveniment desfășurat în șapte locații din Capitală: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9.

În fiecare zi, între orele 10:00 și 21:00, aceste spații vor găzdui activități gratuite dedicate copiilor și familiilor. Programul include sport, ateliere educative, spectacole, jocuri și proiecții de film organizate în aer liber, din arhiva Televiziunii Române. În anumite zone vor fi instituite restricții temporare de circulație, inclusiv pe Strada Copilului și pe strada Radu Beller.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi sediul Primăriei Sectorului 1 din Banu Manta nr. 9, transformat într-un spațiu dedicat jocului, creativității și tehnologiei.

Aici, copiii și adulții vor avea acces gratuit la o serie de activități recreative, educative și sportive, unele dintre ele desfășurate cu materiale puse la dispoziție de organizatori. Cei mici vor putea participa la ateliere de pictură, modelaj și pictură pe față, dar și la activități creative în aer liber, folosind cretă colorată pentru desene pe asfalt.

Programul include și cursuri de robotică, experiențe VR și activități tehnologice interactive, menite să îi apropie pe copii și tineri de noile tehnologii prin exercițiu practic și joacă.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de spectacole de magie, momente de îndemânare cu kendama și gustări specifice copilăriei, precum vata de zahăr, transformând locația de pe Banu Manta într-un punct de atracție pentru întreaga familie.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și, pe 1 Iunie, își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru această zi.