loader
Foto

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

publicat: Joi, 28 Mai 2026

PROMO

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate celor mici și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

 

Copiii au agenda plină în Sectorul 1, iar părinții au de unde alege, în cadrul programului dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Între 30 mai și 1 iunie 2026, are loc „Sectorul 1 Animat”, un eveniment desfășurat în șapte locații din Capitală: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9.

În fiecare zi, între orele 10:00 și 21:00, aceste spații vor găzdui activități gratuite dedicate copiilor și familiilor. Programul include sport, ateliere educative, spectacole, jocuri și proiecții de film organizate în aer liber, din arhiva Televiziunii Române. În anumite zone vor fi instituite restricții temporare de circulație, inclusiv pe Strada Copilului și pe strada Radu Beller.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi sediul Primăriei Sectorului 1 din Banu Manta nr. 9, transformat într-un spațiu dedicat jocului, creativității și tehnologiei.

Aici, copiii și adulții vor avea acces gratuit la o serie de activități recreative, educative și sportive, unele dintre ele desfășurate cu materiale puse la dispoziție de organizatori. Cei mici vor putea participa la ateliere de pictură, modelaj și pictură pe față, dar și la activități creative în aer liber, folosind cretă colorată pentru desene pe asfalt.

Programul include și cursuri de robotică, experiențe VR și activități tehnologice interactive, menite să îi apropie pe copii și tineri de noile tehnologii prin exercițiu practic și joacă.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de spectacole de magie, momente de îndemânare cu kendama și gustări specifice copilăriei, precum vata de zahăr, transformând locația de pe Banu Manta într-un punct de atracție pentru întreaga familie.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și, pe 1 Iunie, își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru această zi.

 

Tag-uri: 1 iunie, Banu Manta, eveniment, Primăria Sectorului 1, Sectorul 1 Animat, Ziua copilului, Ziua Internaţională a Copilului

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie ...

Economia supraviețuirii și criza morală

  RECOMANDARI     TVR1 

Economia supraviețuirii și criza morală

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe dl. Vasile BĂNESCU, teolog și analist al spațiului ...

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRI 

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

Curtea şi studiourile televiziunii publice din Calea Dorobanţilor se transformă într-un univers al copilăriei, cu ateliere creative, spectacole, ...

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

  RECOMANDARI     TVR2 

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

O echipă a emisiunii „AI IDEE?!” de la TVR 2, formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine George Păduraru, a realizat ...

Generația de Aur a teatrului românesc revine la TVR Cultural cu spectacole de colecție

  PROMO     TVRCULTURAL 

Generația de Aur a teatrului românesc revine la TVR Cultural cu spectacole de colecție

Nouă săptămâni, nouă mari actori și zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect-eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de la absolvirea ...

“Povestea din ochii lor”: Ediție specială cu iz de copilărie, “Copiii și animalele”

  RECOMANDARI     TVR1 

“Povestea din ochii lor”: Ediție specială cu iz de copilărie, “Copiii și animalele”

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:15, la rubrica “Povestea din ochii lor” din cadrul Matinalului de weekend v-am pregătit o ediție specială cu iz ...

O ediție specială

  RECOMANDARI     TVR1 

O ediție specială "Oamenii și Legea" dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Drepturile copilului – între protecție, prevenție și responsabilitatea adulților

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:00, rubrica „Oamenii și legea” din cadrul „Matinalului de weekend” va dedica o ediție specială uneia dintre cele ...

De 1 Iunie, copiii şi părinţii petrec „La Matache în familie”

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, copiii şi părinţii petrec „La Matache în familie”

Părinţi şi copii, cu toţii sunt invitaţi pe tărâmul copilăriei! Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, ...

De 1 Iunie, Piața Amzei devine spațiul creativității și al jocului

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Piața Amzei devine spațiul creativității și al jocului

Copilăria câştigă teren! Timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a ...

Gala Campioanelor, eveniment dedicat „Anului Nadia”, la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gala Campioanelor, eveniment dedicat „Anului Nadia”, la TVR Sport

Televiziunea Română marchează o jumătate de secol de la cel mai important moment din istoria gimnasticii mondiale prin transmiterea evenimentelor ...

De 1 Iunie, Parcul Bazilescu se transformă în „Oraşul meseriilor”

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Parcul Bazilescu se transformă în „Oraşul meseriilor”

Pentru câteva zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile ...

Marina Almăşan: „Presăram zilnic zahăr pe pervazul ferestrei, rugându-mă la barză să-mi aducă un frăţior”

  VEDETE     TVR2 

Marina Almăşan: „Presăram zilnic zahăr pe pervazul ferestrei, rugându-mă la barză să-mi aducă un frăţior”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Consumerism, risipă și antinatalism. Poziționarea la extreme, marea provocare a naturii umane

  TVRINFO     TVRINFO 

Consumerism, risipă și antinatalism. Poziționarea la extreme, marea provocare a naturii umane

Oamenii reprezintă atât cauza și efectul, cât și măsura tuturor lucrurilor. Într-o mare măsură, ei generează schimbările și, în același timp, ...

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 30 mai, ora 20.00 și duminică, 31 mai, ora 15.00, “Drag de România mea!” înseamnă surprize şi momente de aur, diversitate, provocări ...

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

  PROMO     TVR.RO 

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

1 Iunie nu este doar o zi liberă în calendar sau pretextul perfect pentru a cumpăra mai multe dulciuri. Este, probabil, singura sărbătoare din an ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate