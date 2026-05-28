Mihai Rădulescu: „Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi, neapărat, de copilul din noi.

Copilăria are felul ei aparte de a rămâne cu noi — în jocurile simple, în gusturile care nu se uită niciodată și în amintirile care revin neașteptat, odată cu fiecare 1 Iunie. Pentru Mihai Rădulescu, prezentatorul principalei ediții a „Telejurnalului” de la TVR 1, copilăria înseamnă libertate, joacă și bucuria sinceră a lucrurilor mărunte.

Într-un dialog cald și nostalgic despre Ziua Copilului, Mihai Rădulescu își amintește de desenele cu cretă pe asfalt, de jocurile copilăriei și de vacanțele petrecute la bunici, într-o perioadă în care 1 Iunie era sărbătorit simplu, dar autentic. De la eroii de televiziune care i-au marcat anii copilăriei, până la deserturile făcute de bunica și momentele petrecute astăzi alături de fiicele sale, interviul conturează o întoarcere emoționantă către anii fără griji, în care copilăria era trăită intens, clipă cu clipă.

Îţi aminteşti care a fost pentru tine cea mai frumoasă zi de 1 Iunie? Sau ce amintiri ai legate de 1 Iunie? Detaliază, te rugăm…

Nu am o amintire specială legată de 1 Iunie, dar reţin că participam la concursuri sportive sau, când eram mai mic, desenam cu creta colorată pe asfalt. În comunism, Ziua Copilului nu era declarată zi liberă, însă era o zi de şcoală mai relaxată, în care se organizau jocuri şi festivităţi.

Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil. Mi se întâmplă, deseori, şi acum. Dar numai în afara orelor de muncă, a se reţine! :)

Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Cartofii prăjiţi cu ouă ochiuri, mâncarea preferată şi atunci, şi acum. Ca desert, îmi plăceau fursecurile în formă de floare, cu rahat în mijloc, făcute de bunica. Mai târziu, cremşnitul. Astăzi, nu mă mai dau în vânt după dulciuri, din fericire pentru silueta mea... :)

Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar copilul tău ce erou tv are, dacă are?

Sandokan, tigrul Malaieziei! Un serial care a început să fie difuzat şi în România pe la sfârşitul anilor '70. Şi detectivul Mannix. Din copilăria fetelor mele, îmi amintesc că le plăcea mult Hannah Montana.

Ai planuri pentru 1 Iunie alături de fetele tale, chiar daca sunt deja mari?

De obicei, le scot pe fete la o masă, în oraş.

Genunchi juliți sau haine curate?

Juliţi rău! :(

Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?

De casă.

„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?

Ascunselea.

Vacanța la mare sau vacanța la bunici?

La bunici, până spre adolescenţă. După care, la mare!

Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?

Răspunsul era clar: „nu ştiu!”. Mi-am trăit intens copilăria, nu aveam timp să mă gândesc la ce voi face când voi fi „mare”.

foto: arhivă personală Mihai Rădulescu