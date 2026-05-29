loader
Foto

TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

publicat: Vineri, 29 Mai 2026

PROMO  TVRI 

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită anual în ultima duminică a lunii mai, TVR Internațional pregătește duminică, 31 mai, o serie de ediții speciale, reportaje-eveniment și programe dedicate comunităților românești din afara granițelor țării.

 

Instituită în anul 2007, Ziua Românilor de Pretutindeni este dedicată milioanelor de români care trăiesc în diaspora și în comunitățile istorice, dar care continuă să păstreze vie legătura cu limba română, tradițiile și valorile identitare.

Prin programele pregătite pentru această zi, TVR Internațional aduce în prim-plan povești de succes, destine impresionante și mărturii emoționante despre apartenență, dor și identitate.

România dincolo de granițe – povești despre reușită și apartenență
.
(w882) Ziua RomÃ¢De la ora 9:00, telespectatorii pot urmări ediția specială „Eveniment TVRi – Ziua Românilor de Pretutindeni”, realizată de Liliana Văduva, o incursiune în comunitatea românească din Germania, una dintre cele mai numeroase din Europa..

(w882) Ziua RomÃ¢Reportajul surprinde viața românilor din Bavaria, modul în care aceștia și-au construit un drum prin muncă și perseverență, fără să își piardă identitatea culturală.

(w882) Ziua RomÃ¢Un moment central al ediției îl reprezintă prima ediție a Galei Românilor de Excelență din Germania, organizată la Friedberg, un eveniment dedicat românilor care au reușit profesional departe de casă, dar au păstrat România aproape de suflet.

(w882) Ziua RomÃÎn centrul acestei povești se află Adriana Tillich, stabilită de aproape trei decenii în München, care a transformat dorul de România într-un proiect dedicat comunității românești. Prin Ansamblul „Ciuleandra” și numeroase inițiative culturale, aceasta a reușit să aducă împreună românii din diaspora și să creeze punți autentice între generații.

Ediția va fi reluată de la ora 17:45.

„Articolul VII” – destine care duc România mai departe
.
De la ora 16:50, emisiunea „Articolul VII”, realizată și moderată de Mihaela Crăciun, propune o ediție specială dedicată românilor care performează în domenii de vârf pe plan internațional.

(w882) Ziua RomÃ¢Patru destine excepționale vor fi prezentate într-o ediție despre inteligență, performanță și legătura permanentă cu România.

Telespectatorii vor descoperi povestea inginerului Teodor Garabet, în vârstă de 95 de ani, recent decorat la Ambasada României din Berlin cu Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Comandor, un parcurs de viață care reflectă destinul multor specialiști români care s-au reinventat în Occident fără să își uite rădăcinile.

Ediția le aduce în atenție și pe profesoarele universitare Diana Ionescu și Celia Mărginean, specialiste de referință în patologia oncologică și biomarkerii moleculari în Statele Unite și Canada, precum și pe dr. Carmen Simon, cercetătoare în neuroștiințe cognitive, prezentă la una dintre cele mai importante dezbateri europene despre relația dintre tehnologie și umanitate.

„A doua emigrare” – povești despre întoarcerea acasă

De la ora 18:30, TVR Internațional difuzează debutul noului sezon al seriei „A doua emigrare”, realizată de Alina Avramescu.
.
(w882) Ziua RomÃ¢Noua ediție îl are în centru pe Pier Bertig, un român care, după aproape 15 ani petrecuți în Italia, a decis să revină în România și să își reconstruiască viața prin artă.

Povestea sa urmărește transformarea unui muncitor din fabrică într-un artist plastic care și-a redescoperit identitatea între Dobrogea, Torino și România de astăzi.

O seară specială dedicată lui Ovidiu Lipan Țăndărică

Programul special al zilei continuă de la ora 21.10 cu spectacolul „The Living Legend – Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România”, un eveniment dedicat unuia dintre cei mai apreciați muzicieni români.

(w882) Ziua RomÃ¢Considerat o legendă a rockului românesc și unul dintre cei mai importanți bateriști ai României, Ovidiu Lipan Țăndărică a purtat muzica românească pe marile scene ale lumii, colaborând cu artiști prestigioși și dezvoltând proiecte care îmbină tradiția românească cu influențele contemporane.

Seara se încheie cu difuzarea spectacolului de teatru TV „Leonce și Lena” de Georg Büchner, în regia lui Tompa Gabor, producție a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

Prin acest program special, TVR Internațional reafirmă misiunea sa de a rămâne aproape de românii de pretutindeni și de a oferi un spațiu comun al memoriei, culturii și apartenenței.

Oriunde s-ar afla, românii rămân uniți prin limbă, cultură și dorul de acasă.
.

Tag-uri: TVRi, Ziua românilor de pretutindeni

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

  PROMO     TVRI 

TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită anual în ultima duminică a lunii mai, TVR Internațional pregătește duminică, 31 mai, o ...

Dați boxele la maximum! Grupul Underwaves, din zona metalcore, face impresie la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Dați boxele la maximum! Grupul Underwaves, din zona metalcore, face impresie la „Rock Maniac”

Un semnal sonor puternic, venit din zona metalcore, răsună din Brașov. Grupul Underwaves are multe de spus, nu doar în underground, ci și în ...

Eda Marcus: „M-aş întoarce să îmi văd sora mică, să mai stau o clipă cu colegii din generală, să-mi văd părinții tineri, bunicii care nu mai sunt…”

  VEDETE     TVRSPORT 

Eda Marcus: „M-aş întoarce să îmi văd sora mică, să mai stau o clipă cu colegii din generală, să-mi văd părinții tineri, bunicii care nu mai sunt…”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după prăbușirea unei drone la Galați

  TVRINFO     TVRINFO 

Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după prăbușirea unei drone la Galați

Administrația Prezidențială a anunțat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru vineri, la ora 11:00, în urma unui ...

„Peleşul Transilvaniei

  PROMO     TVR1 

„Peleşul Transilvaniei"? Vă învităm să îl descoperiţi la „Exclusiv in România”

Itinerar bogat în povești, motoare și istorie! Cu asta ne tentează Cristian Tabără şi echipa sa la „Exclusiv în România”. Incursiunea prin ...

„The Living Legend” - Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„The Living Legend” - Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România

Sâmbătă 30 mai, de la ora 21:00, la TVR Cultural, nu ratați un concert „incendiar”: „The Living Legend – prezentat de Big Band-ul Radio România ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Breaking Fake News!": Hantavirusul: cât de îngrijorați ar trebui să fim?

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 20:30, la TVR 1 și TVR+, vă invităm la o nouă ediție "Breaking Fake News!".

Maşini de pompieri, cai, câini antrenaţi, sport şi ateliere creative, de 1 Iunie în curtea TVR

  PROMO     TVR.RO 

Maşini de pompieri, cai, câini antrenaţi, sport şi ateliere creative, de 1 Iunie în curtea TVR

De 1 Iunie, curtea TVR se transformă într-un spaţiu spectaculos de joacă şi aventură pentru copii. La sediul Televiziunii Române din Bucureşti, ...

Proteste și un val de critici privind legea salarizării

  TVRINFO     TVRINFO 

Proteste și un val de critici privind legea salarizării

Legea salarizării reprezintă una dintre cele mai importante jaloane asumate prin PNRR, de care depinde obținerea a 700 de milioane de euro.

„Glasuri mici, tradiții mari” – o celebrare a copilăriei și a sufletului românesc, duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Glasuri mici, tradiții mari” – o celebrare a copilăriei și a sufletului românesc, duminică, la TVR 1

În preajma Zilei Copilului, cei mai tineri păstrători ai folclorului românesc devin protagoniștii unei povești autentice despre rădăcini, ...

Mihai Rădulescu: „Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil”

  VEDETE     TVR1 

Mihai Rădulescu: „Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie ...

Economia supraviețuirii și criza morală

  RECOMANDARI     TVR1 

Economia supraviețuirii și criza morală

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe dl. Vasile BĂNESCU, teolog și analist al spațiului ...

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRINFO 

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

Curtea şi studiourile televiziunii publice din Calea Dorobanţilor se transformă într-un univers al copilăriei, cu ateliere creative, spectacole, ...

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

  RECOMANDARI     TVR2 

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

O echipă a emisiunii „AI IDEE?!” de la TVR 2, formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine George Păduraru, a realizat ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate