TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită anual în ultima duminică a lunii mai, TVR Internațional pregătește duminică, 31 mai, o serie de ediții speciale, reportaje-eveniment și programe dedicate comunităților românești din afara granițelor țării.

Instituită în anul 2007, Ziua Românilor de Pretutindeni este dedicată milioanelor de români care trăiesc în diaspora și în comunitățile istorice, dar care continuă să păstreze vie legătura cu limba română, tradițiile și valorile identitare.



Prin programele pregătite pentru această zi, TVR Internațional aduce în prim-plan povești de succes, destine impresionante și mărturii emoționante despre apartenență, dor și identitate.

România dincolo de granițe – povești despre reușită și apartenență

De la ora 9:00, telespectatorii pot urmări ediția specială „Eveniment TVRi – Ziua Românilor de Pretutindeni”, realizată de Liliana Văduva, o incursiune în comunitatea românească din Germania, una dintre cele mai numeroase din Europa..

Reportajul surprinde viața românilor din Bavaria, modul în care aceștia și-au construit un drum prin muncă și perseverență, fără să își piardă identitatea culturală.

Un moment central al ediției îl reprezintă prima ediție a Galei Românilor de Excelență din Germania, organizată la Friedberg, un eveniment dedicat românilor care au reușit profesional departe de casă, dar au păstrat România aproape de suflet.

În centrul acestei povești se află Adriana Tillich, stabilită de aproape trei decenii în München, care a transformat dorul de România într-un proiect dedicat comunității românești. Prin Ansamblul „Ciuleandra” și numeroase inițiative culturale, aceasta a reușit să aducă împreună românii din diaspora și să creeze punți autentice între generații.

Ediția va fi reluată de la ora 17:45.

„Articolul VII” – destine care duc România mai departe

De la ora 16:50, emisiunea „Articolul VII”, realizată și moderată de Mihaela Crăciun, propune o ediție specială dedicată românilor care performează în domenii de vârf pe plan internațional.

Patru destine excepționale vor fi prezentate într-o ediție despre inteligență, performanță și legătura permanentă cu România.

Telespectatorii vor descoperi povestea inginerului Teodor Garabet, în vârstă de 95 de ani, recent decorat la Ambasada României din Berlin cu Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Comandor, un parcurs de viață care reflectă destinul multor specialiști români care s-au reinventat în Occident fără să își uite rădăcinile.

Ediția le aduce în atenție și pe profesoarele universitare Diana Ionescu și Celia Mărginean, specialiste de referință în patologia oncologică și biomarkerii moleculari în Statele Unite și Canada, precum și pe dr. Carmen Simon, cercetătoare în neuroștiințe cognitive, prezentă la una dintre cele mai importante dezbateri europene despre relația dintre tehnologie și umanitate.

„A doua emigrare” – povești despre întoarcerea acasă



De la ora 18:30, TVR Internațional difuzează debutul noului sezon al seriei „A doua emigrare”, realizată de Alina Avramescu.

Noua ediție îl are în centru pe Pier Bertig, un român care, după aproape 15 ani petrecuți în Italia, a decis să revină în România și să își reconstruiască viața prin artă.

Povestea sa urmărește transformarea unui muncitor din fabrică într-un artist plastic care și-a redescoperit identitatea între Dobrogea, Torino și România de astăzi.

O seară specială dedicată lui Ovidiu Lipan Țăndărică



Programul special al zilei continuă de la ora 21.10 cu spectacolul „The Living Legend – Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România”, un eveniment dedicat unuia dintre cei mai apreciați muzicieni români.

Considerat o legendă a rockului românesc și unul dintre cei mai importanți bateriști ai României, Ovidiu Lipan Țăndărică a purtat muzica românească pe marile scene ale lumii, colaborând cu artiști prestigioși și dezvoltând proiecte care îmbină tradiția românească cu influențele contemporane.

Seara se încheie cu difuzarea spectacolului de teatru TV „Leonce și Lena” de Georg Büchner, în regia lui Tompa Gabor, producție a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

Prin acest program special, TVR Internațional reafirmă misiunea sa de a rămâne aproape de românii de pretutindeni și de a oferi un spațiu comun al memoriei, culturii și apartenenței.

Oriunde s-ar afla, românii rămân uniți prin limbă, cultură și dorul de acasă.

