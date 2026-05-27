“Povestea din ochii lor”: Ediție specială cu iz de copilărie, “Copiii și animalele”

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:15, la rubrica “Povestea din ochii lor” din cadrul Matinalului de weekend v-am pregătit o ediție specială cu iz de…copilărie! Cu mic, cu mare suntem gata să sărbătorim ziua de 1 iunie, aşa că, tema rubricii noastre va fi “ Copiii și animalele”.

Moderatorii Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci vor avea invitați în platoul emisiunii doi medici și doi copii:

* dr. Ana Culcer - Medic Primar Pediatru, doctor în științe medicale, cu o activitate de peste 50 de ani în domeniul medical, a fost medicul șef al secției de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgență București, din 1983 până în 2014. Se spune că este medicul a peste 1 milion de copii.

* dr. Beatrice Ilea, medic veterinar. Încă din copilărie, dr. Beatrice Ilea a crescut înconjurată de animăluțe – de la pui de găină și gâscă, până la pisici, câini și broaște – învățând de la ele lecții prețioase despre viață și empatie.

Dr. Ilea va veni împreună cu copiii ei, Albert Ilea(12 ani) și Ema Ilea (7 ani).

Mari iubitori de animăluțe, cei mici vor aduce pui de pisică de dat spre adopți, în speranța ca prin „Povestea”de sâmbătă, își vor găsi un cămin primitor și o familie iubitoare.

Prin această ediție specială sperăm să găsim răspunsul la mai multe întrebări pe care poate fiecare dintre noi, părinți fiind, ni le-am pus măcar o dată în viață:

Copiii care cresc cu animale cresc mai frumos?

Poate un copil să crească armonios fără animale?

De ce evităm animalele în familiile moderne?

Un prieten necuvântător, o copilărie mai bogată?

De ce au copiii nevoie de animale?

Cum îi ajută animalele pe copii să crească?

Copii mai fericiți alături de animale?

Putem primi lecții de iubire de la necuvântătoare?

Animalele și dezvoltarea emoțională a copiilor

Când copilul și animalul devin cei mai buni prieteni

Beneficiile creșterii copiilor cu animale

Copii, animale și lecții pentru viață

Iubire, joacă și responsabilitate

Copiii, tot mai departe de animale

Singuri printre ecrane

Copiii moderni și ruptura de natură, ce facem?

Așadar, vă așteptăm să urmăriți cu mic, cu mare, „Povestea din ochii lor”

Ne revedem cu “Povestea din ochii lor”, cu informații utile și multe curiozități din lumea necuvântătoarelor, în fiecare sâmbătă , de la ora 09:15, la TVR 1 în cadrul emisiunii “Weekend Matinal”.

Ne puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii, propuneri de teme, fotografii și filmulețe cu prietenii voștri necuvântători la adresa de e-mail:povestea @tvr.ro.

ECHIPA EDITORIALĂ :

Anca Mazilu – prezentator

Bogdan Muzgoci - prezentator

Roxana Iordache – jurnalist

Mihaela Grecu – producător

Sursa fotografiilor Pexels.com și emisiunea Weekend Matinal