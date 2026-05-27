De 1 Iunie, Parcul Bazilescu se transformă în „Oraşul meseriilor”

Pentru câteva zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

 

Activitățile vor avea loc zilnic, între orele 10.00 și 21.00, la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9. Organizatorii au pregătit un program variat, cu acces gratuit, care include sport, ateliere educative, spectacole, jocuri interactive și proiecții de film în aer liber din arhiva Televiziunii Române.

Una dintre atracțiile principale ale evenimentului va fi amenajată în Parcul Bazilescu, unde copiii vor putea descoperi „Orașul meseriilor”, un traseu interactiv desfășurat pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Conceptul este construit ca o aventură educativă, în care participanții primesc misiuni și indicii pentru a ajunge la diferite puncte tematice. La fiecare stație, cei mici vor avea de trecut provocări practice și creative – de la exerciții de matematică și robotică, până la activități muzicale, artistice sau de teatru.

Copiii care reușesc să finalizeze cât mai multe provocări vor fi recompensați cu premii simbolice, precum diplome, medalii sau pălării de detectiv, menite să transforme experiența într-una memorabilă.

Programul „Sectorul 1 Animat” mai include proiecții de film din arhiva Televiziunii Române, activități pe terenurile sportive, demonstrații organizate împreună cu FC Rapid, ateliere gratuite și spectacole pentru copii. De asemenea, partenerii evenimentului pregătesc activări tematice și momente interactive dedicate participanților.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, în anumite zone din Sectorul 1 vor exista restricții temporare de circulație.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și, pe 1 Iunie, își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru această zi.

