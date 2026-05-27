De 1 Iunie, Piața Amzei devine spațiul creativității și al jocului

Copilăria câştigă teren! Timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

Sectorul 1 pregătește un program amplu dedicat Zilei Internaționale a Copilului, iar cei mici vor avea parte de trei zile pline de activități, spectacole și experiențe interactive. Între 30 mai și 1 iunie, evenimentul „Sectorul 1 Animat” aduce distracția în diferite locații din Capitală: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9.

Programul se desfășoară zilnic, între orele 10.00 și 21.00, iar accesul la activități este gratuit. Organizatorii au pregătit evenimente în aer liber pentru copii și familii, care includ sport, jocuri, ateliere educative, spectacole și proiecții de film din arhiva Televiziunii Române. În anumite zone vor exista restricții temporare de circulație.

Unul dintre cele mai animate puncte ale programului va fi Piața Amzei, unde accentul cade pe creativitate, educație culturală și expresie artistică. Copiii vor putea participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și facepainting, într-un spațiu special amenajat pentru activități interactive.

Atmosfera va fi completată de spectacole susținute de Teatrul Ion Creangă, momente de magie și sesiuni de modelare a baloanelor. Programul include și expoziții florale, dar și cursuri gratuite de robotică organizate în cadrul hub-ului cultural deGalben.

Pe scena amplasată în Piața Amzei vor urca și elevi ai liceelor vocaționale din Sectorul 1, care vor susține momente artistice dedicate publicului. Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului va fi concertul susținut de corul Cantus Mundi, care va reuni 500 de copii într-un spectacol special pregătit pentru această ocazie.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și, pe 1 Iunie, își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru această zi.