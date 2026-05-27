O ediție specială "Oamenii și Legea" dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Drepturile copilului – între protecție, prevenție și responsabilitatea adulților

publicat: Miercuri, 27 Mai 2026

RECOMANDARI  TVR1 

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:00, rubrica „Oamenii și legea” din cadrul „Matinalului de weekend” va dedica o ediție specială uneia dintre cele mai importante teme pentru orice societate: drepturile copilului și obligația noastră, a adulților, de a proteja și sprijini dezvoltarea echilibrată a fiecărui copil.

 

Dincolo de familie și scoala, există copii care trec prin: violența, bullying, neglijare, abuz emoțional sau pericolele mediului online, fără să știe întotdeauna cui pot cere ajutor. Cine protejeaza copilul, când intervine statul și ce trebuie să știe atât copiii, cât și părinții, puteți afla urmărind “Oamenii și legea”.

(w882) oamenii siInvitatul avocatei Mihaela Olaru, în direct, va fi Alin Petrea, avocat Baroul Dâmbovița.

(w882) oamenii siVor fi aduse în atenția telespectatorilor:

•       protecția copilului în familie și în școală,

•       intervenția statului în situațiile de risc,

•       bullying și violența asupra minorilor,

•       pericolele mediului online,

•       drepturile și obligațiile copilului,

•       precum și mecanismele prin care copiii și părinții pot cere ajutor.

(w882) oameni șiTema este una care privește nu doar sistemul juridic sau instituțiile statului, ci întreaga societate. Pentru că protecția copilului începe, înainte de orice procedură legală, prin atenția și responsabilitatea adulților.

Copilul nu este doar o persoană aflată în grija adulților, ci titular al unor drepturi proprii, protejate prin lege și prin convențiile internaționale privind drepturile copilului.

Dreptul la protecție, la educație, la sănătate, la siguranță și la dezvoltare armonioasă nu sunt simple principii morale, ci drepturi fundamentale care trebuie apărate concret și efectiv.

Interesul superior al copilului – mai mult decât o formulă juridică:

În discursul public, noțiunea de „interes superior al copilului” este invocată foarte des. Totuși, pentru mulți oameni, aceasta poate părea abstractă.

Din perspectivă juridică și judiciară, interesul superior al copilului presupune analizarea tuturor factorilor care influențează dezvoltarea:

  • * emoțională,
  • * psihologică,
  • * educațională
  • * și socială a copilului.

Nu interesul adulților este criteriul esențial, ci siguranța și echilibrul copilului pe termen lung.

Poate un copil să ceară singur ajutor?

Dincolo de lege, protecția copilului înseamnă responsabilitate umană. Copiii nu au nevoie doar de reguli și proceduri, ci și de adulți prezenți, responsabili și atenți la vulnerabilitatea lor.

Pentru că, uneori, un copil salvat începe cu un adult care a avut curajul să nu rămână indiferent.

Toate acestea și multe alte informatii importante le puteți afla urmări “Oamenii și legea”.

(w882) oamenii siNe revedem cu “Oamenii si Legea”, cu informații utile și soluții concrete, în fiecare sâmbata , de la ora 09:00, la TVR 1 în cadrul emisiunii “Weekend matinal”.

Ne puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii şi propuneri de teme prin mesaj la numărul de WhatsApp 0728.754.133 precum şi la adresa de e-mail oameniisilegea@tvr.ro.

 

Moderator
av. Mihaela OLARU

Jurnalist
Liliana VĂDUVA

Producător
Mihaela GRECU

Credit foto: Arhiva emisiunii „Oamenii şi legea” - Raluca AMZĂR

