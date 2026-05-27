Generația de Aur a teatrului românesc revine la TVR Cultural cu spectacole de colecție

Nouă săptămâni, nouă mari actori și zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect-eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de la absolvirea promoției legendare a teatrului românesc. În anul TVR 70.

TVR Cultural dedică lunile iunie și iulie 2026 unei ample retrospective dedicate generației de aur a teatrului românesc, la 70 de ani de la absolvirea promoției din 1956 – una dintre cele mai importante din istoria scenei românești. Proiectul se desfășoară chiar în anul în care Televiziunea Română aniversează, la rândul său, 70 de ani de existență.

Timp de nouă săptămâni, în fiecare miercuri și sâmbătă, telespectatorii vor putea urmări portrete-document și spectacole de teatru cu unii dintre cei mai mari actori ai României: Victor Rebengiuc, Mircea Albulescu, Draga Olteanu Matei, Constantin Rauțchi, Silvia Popovici, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Sanda Toma și George Constantin.

Curatorul Claudia Nedelcu Duca explică structura editorială a proiectului: „Când am ales această temă de curatoriere, mi-am propus să aduc cât mai multe spectacole de la începuturile sau debuturile fiecăruia în televiziune. Vom vedea multe producții, pentru unii dintre noi în premieră, pentru că multe dintre ele nu s-au mai difuzat de cel puțin 30 de ani. Am vrut, apoi, ca toți cei care ne urmăresc să îi vadă și într-un rol de dramă, și într-unul de comedie. Așadar, fiecare zi de miercuri va avea un portret și o dramă înainte și după «Jurnalul Cultural», iar sâmbătă vor fi spectacolele de comedie. Cred că reușim, prin aceste alegeri, să arătăm ce a însemnat această generație, care e greu de crezut că va mai fi urmată de alta la fel de omogenă, unită, muncitoare și cu atât de mult har”.

O incursiune în memoria teatrului românesc

Fiecare săptămână va fi dedicată unui actor emblematic și va include un portret-document realizat din arhiva TVR, difuzat miercurea, de la ora 17:30, urmat de un spectacol dramatic programat de la ora 21:00, precum și de un spectacol de comedie difuzat sâmbăta, de la ora 15:00. Excepție face data de 3 iunie, când portretul-document va fi transmis de la ora 18:30.

Selecția reunește producții istorice, unele dintre ele nedifuzate de peste trei decenii, imagini rare din culise, interviuri de arhivă și intervenții ale unor mari regizori, critici și colegi de generație.

„Pare o coincidență, dar nu este! Generația care a terminat în 1956 a fost una fantastică – nu doar cea de actori. Și la regie au absolvit nume care aveau să confirme, precum Sanda Manu, Lucian Pintilie sau Radu Penciulescu. Au fost prieteni. Au plecat, mare parte dintre ei, la Craiova, cu cel care le-a fost profesor – Vlad Mugur –, dar au avut șansa să joace și pentru televiziunea care a crescut odată cu ei”, adaugă Claudia Nedelcu Duca.





Victor Rebengiuc deschide seria-eveniment

Proiectul debutează în săptămâna 3–6 iunie, dedicată actorului Victor Rebengiuc. Programul include portretul-document „Maeștrii: Victor Rebengiuc”, realizat în 1993, imagini din spectacole istorice precum „Cum vă place”, „Pădurea spânzuraților”, „O scrisoare pierdută”, „Doi pe un balansoar” sau „De ce trag clopotele, Mitică?”.

În aceeași săptămână vor fi difuzate spectacolele „Aici nu plânge nimeni”, după Tennessee Williams, „Doi pe un balansoar” de William Gibson și celebra montare „O scrisoare pierdută”, în regia lui Liviu Ciulei.

Mari spectacole și roluri memorabile

Programul special va continua cu producții esențiale pentru istoria teatrului de televiziune românesc: „Patima de sub ulmi” cu Mircea Albulescu, „Gaițele” cu Draga Olteanu Matei, „Hagi Tudose” cu Constantin Rauțchi, „Unchiul Vanea” cu Silvia Popovici, „Cadavrul viu” cu Amza Pellea, „Alcesta” cu Gheorghe Cozorici, „Copacii mor în picioare” cu Sanda Toma și „Cei din urmă” cu George Constantin.

Portretele-document reunesc imagini rare din arhiva TVR, fotografii de spectacol, fragmente de interviuri și secvențe din producții care au definit teatrul românesc al anilor ’60–’90.

„TVR și Generația de Aur au crescut împreună”

„TVR și Generația de Aur au crescut împreună. S-au sprijinit unii pe alții și iată-ne acum sărbătorind”, afirmă Claudia Nedelcu Duca. „Are Amza Pellea un interviu în care este abordat de un domn: «Cum, dumneavoastră nu mă cunoașteți? Vă uitați în ochii mei în fiecare seară». Amza Pellea concluzionează, aproximativ: «Televiziunea ne face oaspeți ai fiecărei case. Ne-a lansat, dar ne și obligă să fim mai buni de fiecare dată», a mai spus Curatorul Claudia Nedelcu Duca.”

Programul lunii iunie la TVR Cultural:

Miercuri, 3 iunie

Portret: „Maeștrii – Victor Rebengiuc” (ora 18:30)

Producție TVR, 1993

Redactor: Alexandra Grigorescu

Portretul lui Victor Rebengiuc este construit prin intervenții semnate de Stere Gulea, Silviu Purcărete și Alice Georgescu și include imagini din spectacole și producții de referință precum „Teatrul comic”, „Cum vă place”, „Pădurea spânzuraților”, „Un tramvai numit dorință”, „Doi pe un balansoar”, „O scrisoare pierdută”, „Moromeții” sau „Sfânta Ioana”.

Ora 21:00

„Aici nu plânge nimeni” de Tennessee Williams

Regia: Eugen Todoran, 1979

Cu: Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc

Ora 21:40

„Doi pe un balansoar” de William Gibson

Regia: Radu Penciulescu, 1970

Cu: Leopoldina Bălănuță și Victor Rebengiuc

Sâmbătă, 6 iunie, ora 15:00

„O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale

Regia: Liviu Ciulei | Regia TV: Alexandru Căpușneac (1982)

Cu: Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Fory Etterle, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu, Octavian Cotescu, Ștefan Bănică.

Miercuri, 10 iunie

Portret: „Un drum către perfecțiune – Mircea Albulescu” (ora 17:30)

Realizator: Constantin Paraschivescu, 1996

Documentarul include interviuri și imagini din spectacole precum „Șase personaje în căutarea unui autor”, „Biedermann și incendiatorii”, „Troilus și Cresida”, „Patima de sub ulmi” sau „Profesionistul”.

Ora 21:00

„Patima de sub ulmi” de Eugene O’Neill

Regia: Dinu Cernescu, 1992

Cu: Mircea Albulescu, Adriana Trandafir, Florin Piersic Jr., Valentin Teodosiu și Constantin Cotimanis.

Sâmbătă, 12 iunie, ora 15:00





„Apollon de Bellac” de Jean Giraudoux

Regia: Sanda Manu

Cu: Radu Beligan, Tamara Crețulescu, Mircea Albulescu, Mihai Fotino și Irina Petrescu.

Ora 16:00

„Al matale, Caragiale”

Regia: Mircea Cornișteanu

Cu: Radu Beligan, Mircea Albulescu, Florin Zamfirescu și Șerban Ionescu.

Miercuri, 17 iunie

Portret: „Telerecital Draga Olteanu Matei” (ora 17:30)

Emisiune realizată de Domnița Munteanu

Include imagini din „Iarna bobocilor”, „Coana Chirița”, „Golgota”, „Căruța cu paiațe” și „Omul cu mârțoaga”.

Ora 21:00

„Omul cu mârțoaga” de Gheorghe Ciprian

Regia TV: Letiția Popa, 1968

Cu: Constantin Codrescu, Octavian Cotescu, Draga Olteanu Matei și Fory Etterle.

Sâmbătă, 19 iunie, ora 15:00

„Gaițele” de Alexandru Kirițescu

Cu: Draga Olteanu Matei, Leopoldina Bălănuță, Olga Tudorache, Dem Rădulescu și Mitică Popescu.

Miercuri, 24 iunie

Portret: „Constantin Rauțchi” (ora 17:30)

Emisiune de Mădălina Stănescu, 1991

Portretul include imagini din „Woyzeck”, „Unchiul Vanea”, „Cadavrul viu”, „Alcesta”, „Trei surori” și „Cavalerul tristei figuri”.

Ora 21:00

„Oameni sărmani” după Feodor Dostoievski

Regia: Ion Barna, 1963

Cu: Constantin Rauțchi și Leopoldina Bălănuță.

Ora 22:10

„Cavalerul tristei figuri”

Regia: Petre Bokor, 1971

Cu: Virgil Ogășanu, Constantin Rauțchi, Gina Patrichi, Draga Olteanu Matei și Gheorghe Cozorici.

Sâmbătă, 27 iunie, ora 15:00

„Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea

Regia: Ion Cojar | Regia TV: Silviu Jicman, 1990

Cu: Constantin Rauțchi, Draga Olteanu Matei, Rodica Popescu Bitănescu și Șerban Iamandi.