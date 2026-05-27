De 1 Iunie, copiii şi părinţii petrec „La Matache în familie”

Părinţi şi copii, cu toţii sunt invitaţi pe tărâmul copilăriei! Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate celor mici și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

 

Trei zile pline de activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului urmează în Sectorul 1 al Capitalei, transformând mai multe zone într-un spațiu al jocului și al comunității. Între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat” va aduce evenimente gratuite pentru copii și familii în mai multe locații: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9.

Activitățile se vor desfășura zilnic, între orele 10.00 și 21.00, și vor include sport, ateliere educative, spectacole, jocuri interactive și proiecții de film în aer liber. În anumite zone, precum Strada Copilului și strada Radu Beller, vor fi instituite restricții temporare de circulație, pentru buna desfășurare a evenimentelor.

Un punct important al programului va fi Piața Matache, unde, sub umbrela „La Matache în familie”, vor avea loc multe activități dedicate copiilor, tinerilor și familiilor.

Aici vor fi organizate jocuri dinamice și ateliere creative de pictură, olărit, modelaj și reciclare artistică, cu accent pe dezvoltarea abilităților practice și pe educația ecologică. Atmosfera va fi completată de mini-spectacole de teatru stradal, recitaluri acustice live și momente de dans public.

Evenimentul va include și o componentă culinară, vizitatorii având ocazia să descopere preparate tradiționale și produse de patiserie artizanală. Acestea vor putea fi degustate și achiziționate de la food truck-uri și din standurile producătorilor locali, transformând Piața Matache într-un spațiu al întâlnirii dintre distracție, cultură și gastronomie.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și, pe 1 Iunie, își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru această zi.

 

O ediție specială

  RECOMANDARI     TVR1 

O ediție specială "Oamenii și Legea" dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Drepturile copilului – între protecție, prevenție și responsabilitatea adulților

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:00, rubrica „Oamenii și legea” din cadrul „Matinalului de weekend” va dedica o ediție specială uneia dintre cele ...

