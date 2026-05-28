Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

O echipă a emisiunii „AI IDEE?!” de la TVR 2, formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine George Păduraru, a realizat filmări spectaculoase în VR CAVE – camera de imersie a Laboratorului de Arhitectură cu Inteligență Artificială din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Acesta este unul dintre cele mai moderne spații dedicate proiectelor de arhitectură dezvoltate de studenți și doctoranzi.

Telespectatorii vor putea descoperi cum sunt realizate proiectele contemporane de arhitectură, design interior și urbanism, precum și ce oportunități de studiu oferă Universitatea „Ion Mincu”, joi, 28 mai 2026, la TVR 2, începând cu ora 16:00.

Invitatul moderatoarei Corina Dobre este rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, prof. dr. arh. Alexandru Călin.

Arhitectura, domeniu aflat la granița dintre știință și artă, influențează profund modul în care trăim și evoluția societății. De la construcții spectaculoase realizate în cele mai neașteptate locuri, până la revenirea la materiale naturale și tehnici tradiționale, arhitectura redefinește permanent spațiile în care oamenii trăiesc și lucrează. Studenții de astăzi beneficiază de tehnologii moderne de proiectare și de instrumente inovatoare care contribuie la crearea unor medii sustenabile și funcționale.

În cadrul emisiunii sunt abordate și teme esențiale legate de conservarea patrimoniului arhitectural și de rolul arhitecturii în păstrarea identității culturale.

Emisiunea ridică întrebări de actualitate: mai sunt tinerii atrași de facultățile de arhitectură? Ce ofertă educațională există în prezent și care sunt perspectivele profesionale pentru viitorii arhitecți? Profesorul dr. arh. Alexandru Călin răspunde la aceste întrebări și vorbește despre provocările noilor generații de studenți, importanța educației la cel mai înalt nivel în domeniul arhitecturii și despre adaptarea acesteia la noile realități tehnologice și sociale.

Arhitectura a fost mereu un domeniu exigent, care presupune nu doar creativitate, ci și cunoștințe solide de matematică, geometrie, fizică, istorie și cultură generală. Aflăm, totodată, cum s-a schimbat admiterea la Arhitectură în ultimii 20 de ani și în ce măsură noile generații se raportează diferit la acest parcurs academic.

Un subiect central al ediției îl reprezintă impactul noilor tehnologii asupra arhitecturii. Ce rol mai au instrumentele clasice – rigla, compasul, echerul și creionul – într-o epocă dominată de modelare digitală și inteligență artificială? Cum influențează AI procesul de proiectare și care sunt limitele utilizării acestei tehnologii în arhitectură? Pornind de la exemple spectaculoase din Asia și din statele Golfului Persic, emisiunea explorează și modul în care studenții români sunt pregătiți pentru arhitectura viitorului.

De asemenea, este analizată evoluția arhitecturii de interior, un domeniu aflat într-o continuă dezvoltare, care presupune competențe complexe și o pregătire specializată. Dacă în perioada comunistă spațiile locative erau marcate de uniformitate și standardizare, astăzi influențele culturale și accesul la educație internațională au schimbat radical modul în care românii își imaginează și își amenajează locuințele.

Un punct important al discuției îl reprezintă și înființarea, în anul 2021, a Facultății de Arhitectură de Interior din cadrul Universității „Ion Mincu”. Profesori și studenți vorbesc despre oportunitățile oferite de acest domeniu și despre perspectivele de integrare pe piața muncii pentru viitorii specialiști.

Vă invităm să urmăriți ediția emisiunii „AI IDEE?!", joi, 28 mai 2026, de la ora 16:00, la TVR 2, precum și reluarea de vineri, 29 mai 2026, de la ora 09:00.

Realizator: Mihaela Iamandei

Producător: Sânziana Miloșoiu

Moderator: Corina Dobre

"AI IDEE ?! " este un proiect editorial de Educație și Știință, prezentat de Corina Dobre, de luni până vineri, începând cu ora 16.00, la TVR 2.

