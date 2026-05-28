loader
Foto

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

publicat: Miercuri, 27 Mai 2026

RECOMANDARI  TVR2 

O echipă a emisiunii „AI IDEE?!” de la TVR 2, formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine George Păduraru, a realizat filmări spectaculoase în VR CAVE – camera de imersie a Laboratorului de Arhitectură cu Inteligență Artificială din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Acesta este unul dintre cele mai moderne spații dedicate proiectelor de arhitectură dezvoltate de studenți și doctoranzi.

 

CORINA DOBRE
Corina Dobre lucrează din 2003 la TVR şi este corespondent TVRi şi co-prezentator al emisiunii Mistere şi conspiraţii de la TVR 2.

(w882) idee / tvrTelespectatorii vor putea descoperi cum sunt realizate proiectele contemporane de arhitectură, design interior și urbanism, precum și ce oportunități de studiu oferă Universitatea „Ion Mincu”, joi, 28 mai 2026, la TVR 2, începând cu ora 16:00.

(w882) idee / tvrInvitatul moderatoarei Corina Dobre este rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, prof. dr. arh. Alexandru Călin.

Arhitectura, domeniu aflat la granița dintre știință și artă, influențează profund modul în care trăim și evoluția societății. De la construcții spectaculoase realizate în cele mai neașteptate locuri, până la revenirea la materiale naturale și tehnici tradiționale, arhitectura redefinește permanent spațiile în care oamenii trăiesc și lucrează. Studenții de astăzi beneficiază de tehnologii moderne de proiectare și de instrumente inovatoare care contribuie la crearea unor medii sustenabile și funcționale.

(w882) Emisiunea

În cadrul emisiunii sunt abordate și teme esențiale legate de conservarea patrimoniului arhitectural și de rolul arhitecturii în păstrarea identității culturale.

Emisiunea ridică întrebări de actualitate: mai sunt tinerii atrași de facultățile de arhitectură? Ce ofertă educațională există în prezent și care sunt perspectivele profesionale pentru viitorii arhitecți?  Profesorul dr. arh. Alexandru Călin răspunde la aceste întrebări și vorbește despre provocările noilor generații de studenți, importanța educației la cel mai înalt nivel în domeniul arhitecturii și despre adaptarea acesteia la noile realități tehnologice și sociale.

Arhitectura a fost mereu un domeniu exigent, care presupune nu doar creativitate, ci și cunoștințe solide de matematică, geometrie, fizică, istorie și cultură generală. Aflăm, totodată, cum s-a schimbat admiterea la Arhitectură în ultimii 20 de ani și în ce măsură noile generații se raportează diferit la acest parcurs academic.

(w882) Emisiunea

Un subiect central al ediției îl reprezintă impactul noilor tehnologii asupra arhitecturii. Ce rol mai au instrumentele clasice – rigla, compasul, echerul și creionul – într-o epocă dominată de modelare digitală și inteligență artificială? Cum influențează AI procesul de proiectare și care sunt limitele utilizării acestei tehnologii în arhitectură? Pornind de la exemple spectaculoase din Asia și din statele Golfului Persic, emisiunea explorează și modul în care studenții români sunt pregătiți pentru arhitectura viitorului.

(w882) Emisiunea

De asemenea, este analizată evoluția arhitecturii de interior, un domeniu aflat într-o continuă dezvoltare, care presupune competențe complexe și o pregătire specializată. Dacă în perioada comunistă spațiile locative erau marcate de uniformitate și standardizare, astăzi influențele culturale și accesul la educație internațională au schimbat radical modul în care românii își imaginează și își amenajează locuințele.

Un punct important al discuției îl reprezintă și înființarea, în anul 2021, a Facultății de Arhitectură de Interior din cadrul Universității „Ion Mincu”. Profesori și studenți vorbesc despre oportunitățile oferite de acest domeniu și despre perspectivele de integrare pe piața muncii pentru viitorii specialiști.

(w882) Emisiunea

Vă invităm să urmăriți ediția emisiunii „AI IDEE?!”, joi, 28 mai 2026, de la ora 16:00, la TVR 2, precum și reluarea de vineri, 29 mai 2026, de la ora 09:00.

Realizator: Mihaela Iamandei
Producător: Sânziana Miloșoiu
Moderator: Corina Dobre

Sursa foto: Mihaela Iamandei

**

“AI IDEE ?! “ este un proiect editorial de Educație și Știință, prezentat de Corina Dobre, de luni până vineri, începând cu ora 16.00, la TVR 2.

Realizatori: Mihaela IAMANDEI, Adrian BĂNUȚĂ, Raluca ROGOJINA, Codruț PÂNZARU

Producător general: Sânziana MILOȘOIU

Tag-uri: arhitectură, păstrarea identității culturale, patrimoniu arhitectural, rolul arhitecturii, TVR 2, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie ...

Economia supraviețuirii și criza morală

  RECOMANDARI     TVR1 

Economia supraviețuirii și criza morală

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe dl. Vasile BĂNESCU, teolog și analist al spațiului ...

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRI 

De 1 Iunie, TVR devine „Televiziunea Copiilor” – porţi deschise, concerte şi aventuri pentru întreaga familie

Curtea şi studiourile televiziunii publice din Calea Dorobanţilor se transformă într-un univers al copilăriei, cu ateliere creative, spectacole, ...

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

  RECOMANDARI     TVR2 

Emisiunea „AI IDEE?!” aduce în prim-plan viitorul arhitecturii, într-o filmare spectaculoasă realizată la Universitatea „Ion Mincu” din București

O echipă a emisiunii „AI IDEE?!” de la TVR 2, formată din jurnalista Mihaela Iamandei și directorul de imagine George Păduraru, a realizat ...

Generația de Aur a teatrului românesc revine la TVR Cultural cu spectacole de colecție

  PROMO     TVRCULTURAL 

Generația de Aur a teatrului românesc revine la TVR Cultural cu spectacole de colecție

Nouă săptămâni, nouă mari actori și zeci de spectacole de arhivă, într-un proiect-eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de la absolvirea ...

“Povestea din ochii lor”: Ediție specială cu iz de copilărie, “Copiii și animalele”

  RECOMANDARI     TVR1 

“Povestea din ochii lor”: Ediție specială cu iz de copilărie, “Copiii și animalele”

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:15, la rubrica “Povestea din ochii lor” din cadrul Matinalului de weekend v-am pregătit o ediție specială cu iz ...

O ediție specială

  RECOMANDARI     TVR1 

O ediție specială "Oamenii și Legea" dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Drepturile copilului – între protecție, prevenție și responsabilitatea adulților

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 09:00, rubrica „Oamenii și legea” din cadrul „Matinalului de weekend” va dedica o ediție specială uneia dintre cele ...

De 1 Iunie, copiii şi părinţii petrec „La Matache în familie”

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, copiii şi părinţii petrec „La Matache în familie”

Părinţi şi copii, cu toţii sunt invitaţi pe tărâmul copilăriei! Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, ...

De 1 Iunie, Piața Amzei devine spațiul creativității și al jocului

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Piața Amzei devine spațiul creativității și al jocului

Copilăria câştigă teren! Timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a ...

Gala Campioanelor, eveniment dedicat „Anului Nadia”, la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gala Campioanelor, eveniment dedicat „Anului Nadia”, la TVR Sport

Televiziunea Română marchează o jumătate de secol de la cel mai important moment din istoria gimnasticii mondiale prin transmiterea evenimentelor ...

De 1 Iunie, Parcul Bazilescu se transformă în „Oraşul meseriilor”

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Parcul Bazilescu se transformă în „Oraşul meseriilor”

Pentru câteva zile, Sectorul 1 al Capitalei devine un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile ...

Marina Almăşan: „Presăram zilnic zahăr pe pervazul ferestrei, rugându-mă la barză să-mi aducă un frăţior”

  VEDETE     TVR2 

Marina Almăşan: „Presăram zilnic zahăr pe pervazul ferestrei, rugându-mă la barză să-mi aducă un frăţior”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Consumerism, risipă și antinatalism. Poziționarea la extreme, marea provocare a naturii umane

  TVRINFO     TVRINFO 

Consumerism, risipă și antinatalism. Poziționarea la extreme, marea provocare a naturii umane

Oamenii reprezintă atât cauza și efectul, cât și măsura tuturor lucrurilor. Într-o mare măsură, ei generează schimbările și, în același timp, ...

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 30 mai, ora 20.00 și duminică, 31 mai, ora 15.00, “Drag de România mea!” înseamnă surprize şi momente de aur, diversitate, provocări ...

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

  PROMO     TVR.RO 

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

1 Iunie nu este doar o zi liberă în calendar sau pretextul perfect pentru a cumpăra mai multe dulciuri. Este, probabil, singura sărbătoare din an ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate