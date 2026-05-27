Gala Campioanelor, eveniment dedicat „Anului Nadia”, la TVR Sport

Televiziunea Română marchează o jumătate de secol de la cel mai important moment din istoria gimnasticii mondiale prin transmiterea evenimentelor centrale dedicate celei mai cunoscute sportive a planetei.

Vineri, 29 mai (Ora 19:00): Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00” – transmisă în direct de la Palatul Parlamentului (pe TVR 1 și TVR Sport).

Duminică, 31 mai (Ora 19:00): Gala Campioanelor – transmisă în direct de la Onești (pe TVR Sport), un eveniment de excepție care va reuni legende ale sportului românesc și internațional.

Sub egida celebrării oficiale a excelenței sportive din acest sezon, postul public dedică spații ample de emisie performanței legendare din iulie 1976, oferind telespectatorilor oportunitatea de a urmări manifestările aniversare de anvergură națională și internațională.

Programul special debutează în cursul serii de vineri, când este programată difuzarea unei producții speciale axate pe analiza carierei și a impactului global pe care marea campioană l-a avut asupra evoluției disciplinei. Această introducere va fi urmată de transmisiunea directă a galei oficiale organizate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român în capitală, la Palatul Parlamentului. Manifestările dedicate acestei moșteniri unice vor continua în cursul zilei de duminică, fiind acoperită mediatic o a doua gală de prestigiu, de această dată organizată în mod simbolic la Onești, localitatea de formare a sportivei. Evenimentul din provincie va coincide cu inaugurarea unei importante arene sportive locale, complet renovate pentru a găzdui foste mari campioane, antrenori legendari și personalități marcante ale mișcării olimpice.

Punctul de pornire al acestei ample sărbători naționale rămâne exercițiul perfect executat la Jocurile Olimpice de la Montreal. La acea ediție, tabela electronică de afișaj, neprogramată din punct de vedere tehnic pentru a genera o asemenea perfecțiune, a indicat o notă istorică intrată definitiv în memoria colectivă a sportului mondial. Reușita de la o vârstă fragedă a stabilit standarde care astăzi sunt imposibil de egalat din cauza modificărilor survenite ulterior în regulamentele internaționale privind limitele de vârstă admise în competiții.

Dincolo de componenta statistică a celor șapte note maxime obținute pe pământ canadian, revoluția tehnică generată de Nadia Comăneci a redefinit codul de punctaj prin introducerea unor elemente de dificultate extremă la aparate, elemente care și în prezent îi poartă numele în manualele de specialitate. Proiectul aniversar actual nu constituie doar un exercițiu de nostalgie legat de trecut, ci este conceput ca un instrument de inspirare a noilor generații de practicanți, aducând în prim-plan valorile fundamentale ale muncii, perseverenței și disciplinei care au transformat o reprezentantă a României într-un ambasador universal al perfecțiunii sportive.