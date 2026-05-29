loader
Foto

Ziua Copilului se vede în direct la TVR: concerte, ediţii speciale şi transmisiuni de la „Televiziunea Copiilor”, din curtea şi studiourile TVR

publicat: Vineri, 29 Mai 2026
 TVR1   TVR2   TVRI   TVRINFO 

• Concertul Alexandrei Căpitănescu, în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi tvrplus.ro. • Emisiuni speciale transmise pe TVR 2, TVR INFO şi TVR Internaţional. • Jurnaliştii TVR INFO transmit pe tot parcursul zilei din curtea şi studiourile TVR. • Muzică, dans, magie şi momente artistice speciale, de 1 Iunie, la Televiziunea Română

 

De 1 Iunie, Televiziunea Română îşi deschide porţile pentru cei mici şi transformă curtea şi studiourile în „Televiziunea Copiilor”. Cele mai importante momente ale evenimentului vor putea fi urmărite în direct pe canalele TVR. Pe TVR 1, TVR INFO, TVR 2 şi TVR Internaţional, cei de acasă vor putea urmări transmisiuni live şi programe dedicate copiilor şi întregii familii. Punctul culminant al zilei va fi concertul „ROCK YOU, ROMANIA!”, susţinut de Alexandra Căpitănescu şi trupa sa, transmis în direct la TVR 1 şi online pe tvrplus.ro. Evenimentul „Televiziunea Copiilor” este organizat de TVR, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1.

Ziua specială pregătită de Televiziunea Română începe la TVR INFO, în cadrul Telejunalului Matinal, prezentat de Laura Fronoiu şi Marius Popa, unde telespectatorii vor afla primele informaţii despre pregătirile din curtea şi studiourile TVR pentru întâmpinarea copiilor şi deschiderea evenimentului „Televiziunea Copiilor”.

Pe parcursul zilei, atmosfera de sărbătoare va putea fi urmărită la TVR INFO în cadrul emisiunii INFO PLUS, de la ora 10.00, dar şi în toate Jurnalele zilei. Şi echipele Ştirilor TVR vor transmite în direct din curtea TVR o ediţie dedicată activităţilor organizate cu ocazia Zilei Copilului.

De la ora 12.30, TVR 2 va difuza, simultan cu TVR INFO şi TVR Internaţional, programul special „Televiziunea Copiilor”, transmis în direct de pe scena amenajată în curtea TVR. Telespectatorii vor urmări momente de muzică, dans, magie şi sport, susţinute de corurile Meloritm şi Andante, de magicianul Teo, de copii pasionaţi de balet, dans jazz, dans popular şi aikido, iar amfitrionii vor fi Alexandra Gavrilă, Iulian Selea, Vlad Corb şi Teo Magicianul (Costin Teodorescu).

Pe scenă vor urca şi elevi ai Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti”. Teodora Antal, elevă în clasa a XI-a, va aduce în faţa publicului un moment de jazz, iar Alexia Gorgan şi Simona Anghel vor interpreta celebrele piese „Sing Sing” şi „Tico Tico”, din repertoriul Andrews Sisters. Antonia Bejanaru va cânta cunoscuta piesă „At Last”, iar Timea Beucan va aduce un omagiu Aurei Urziceanu prin melodia „Dor de viaţă”.

Momentele de dans şi balet vor fi susţinute de copiii Academiei Casa de Balet, coordonaţi de profesoarele Andreea Badea, Mihaela Buruiană şi Carmen Ene. Pe scenă vor urca şi Căluşarii de la Ansamblul folcloric „Bucură-te, Bucureşti!” al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Voievozi”, cu un moment special de dans popular.

De la ora 16.35, TVR 2, TVR INFO şi TVR Internaţional transmit simultan ediţia specială „Televiziunea Copiilor”, în care cei mici vor încerca să pună stăpânire pe Studioul Ştirilor TVR şi vor deveni prezentatori, reporteri şi invitaţi speciali. În cadrul emisiunii vor fi şi transmisiuni live din curtea TVR. De această dată, moderatori vor fi Florina Constantinescu şi Cătălin Neamţu, cu participarea actriţei Vero Căliman (fetiţa Zurli) şi a trupei de dans Dinamic de la Palatul Naţional al Copiilor, coregraf Paula Nicolae-Mitrache.

Ziua se va încheia exploziv cu concertul „ROCK YOU, ROMANIA!”, susţinut de Alexandra Căpitănescu şi trupa sa, transmis în direct pe TVR 1 şi online pe tvrplus.ro, de la ora 20.00. Concertul marchează prima apariţie a artistei la TVR după succesul obţinut la Eurovision Song Contest 2026, unde România a ocupat locul al treilea.

„Televiziunea Copiilor” este un eveniment organizat de Televiziunea Română în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Publicul este aşteptat pe 1 Iunie 2026, începând cu ora 10.00, la sediul TVR, intrarea Ermil Pangrati. Pentru a participa la eveniment, publicul trebuie să se înscrie şi să completeze formularul de aici*: https://linktr.ee/televiziuneacopiilor #mce_temp_url#

Pe lângă transmisiunile legate de evenimentul „Televiziunea Copiilor”, posturile TVR vor avea şi alte programe dedicate copilăriei, cu ediţii tematice, filme, programe de arhivă şi spectacole de teatru.

*Întrucât spaţiul din curtea TVR este restrâns, organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita accesul în funcţie de evoluţia evenimentului, pentru a evita aglomeraţia excesivă.

Tag-uri: 1 iunie, ateliere creative, concert Alexandra Căpitănescu, întâlniri cu vedetele TVR, magie, porți deschise, spectacole, TVR, TVR INFO, TVR Internaţional, TVR1, TVR2, Ziua copilului, „Televiziunea Copiilor”

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

29 Mai, 19:16

Vladimir Putin pune la îndoială faptul că drona căzută la Galați ar fi provenit din Rusia și solicită expertiză independentă

29 Mai, 19:12

Nicuşor Dan a convenit cu Volodimir Zelenski ca România și Ucraina să accelereze co-producția de drone

29 Mai, 18:52

Radu Miruţă: Astăzi contractăm cele mai moderne echipamente de apărare antidronă

29 Mai, 18:48

Guvernul României: Familiile din Galați afectate de explozia provocată de dronă vor primi ajutoare financiare de urgență

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Ziua Copilului se vede în direct la TVR: concerte, ediţii speciale şi transmisiuni de la „Televiziunea Copiilor”, din curtea şi studiourile TVR

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRI   TVRINFO 

Ziua Copilului se vede în direct la TVR: concerte, ediţii speciale şi transmisiuni de la „Televiziunea Copiilor”, din curtea şi studiourile TVR

• Concertul Alexandrei Căpitănescu, în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi tvrplus.ro. • Emisiuni speciale transmise pe TVR 2, TVR INFO şi ...

Cum a fost salvat un spectacol aproape dispărut: Victor Rebengiuc și emoția unei recuperări unice la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Cum a fost salvat un spectacol aproape dispărut: Victor Rebengiuc și emoția unei recuperări unice la TVR Cultural

Producții de arhivă, spectacole imposibil de văzut în altă parte și o recuperare emoționantă din patrimoniul TVR, într-un proiect special TVR ...

Mihail: „LIVE... În felul meu”, un concert unic, la TVR 1

  PROMO     TVR1   TVRI 

Mihail: „LIVE... În felul meu”, un concert unic, la TVR 1

Dincolo de prejudecăți sau limitări, pentru prima dată în România, o melodie a unui artist schimbă pentru totdeauna percepția publicului asupra ...

TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

  PROMO     TVRI 

TVR Internațional dedică o zi specială românilor de pretutindeni, pe 31 mai

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită anual în ultima duminică a lunii mai, TVR Internațional pregătește duminică, 31 mai, o ...

Dați boxele la maximum! Grupul Underwaves, din zona metalcore, face impresie la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Dați boxele la maximum! Grupul Underwaves, din zona metalcore, face impresie la „Rock Maniac”

Un semnal sonor puternic, venit din zona metalcore, răsună din Brașov. Grupul Underwaves are multe de spus, nu doar în underground, ci și în ...

Eda Marcus: „M-aş întoarce să îmi văd sora mică, să mai stau o clipă cu colegii din generală, să-mi văd părinții tineri, bunicii care nu mai sunt…”

  VEDETE     TVRSPORT 

Eda Marcus: „M-aş întoarce să îmi văd sora mică, să mai stau o clipă cu colegii din generală, să-mi văd părinții tineri, bunicii care nu mai sunt…”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după prăbușirea unei drone la Galați

  TVRINFO     TVRINFO 

Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după prăbușirea unei drone la Galați

Administrația Prezidențială a anunțat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru vineri, la ora 11:00, în urma unui ...

„Peleşul Transilvaniei

  PROMO     TVR1 

„Peleşul Transilvaniei"? Vă învităm să îl descoperiţi la „Exclusiv in România”

Itinerar bogat în povești, motoare și istorie! Cu asta ne tentează Cristian Tabără şi echipa sa la „Exclusiv în România”. Incursiunea prin ...

„The Living Legend” - Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„The Living Legend” - Ovidiu Lipan Țăndărică și Big Band-ul Radio România

Sâmbătă 30 mai, de la ora 21:00, la TVR Cultural, nu ratați un concert „incendiar”: „The Living Legend – prezentat de Big Band-ul Radio România ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Breaking Fake News!": Hantavirusul: cât de îngrijorați ar trebui să fim?

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 20:30, la TVR 1 și TVR+, vă invităm la o nouă ediție "Breaking Fake News!".

Maşini de pompieri, cai, câini antrenaţi, sport şi ateliere creative, de 1 Iunie în curtea TVR

  PROMO     TVR.RO 

Maşini de pompieri, cai, câini antrenaţi, sport şi ateliere creative, de 1 Iunie în curtea TVR

De 1 Iunie, curtea TVR se transformă într-un spaţiu spectaculos de joacă şi aventură pentru copii. La sediul Televiziunii Române din Bucureşti, ...

Proteste și un val de critici privind legea salarizării

  TVRINFO     TVRINFO 

Proteste și un val de critici privind legea salarizării

Legea salarizării reprezintă una dintre cele mai importante jaloane asumate prin PNRR, de care depinde obținerea a 700 de milioane de euro.

„Glasuri mici, tradiții mari” – o celebrare a copilăriei și a sufletului românesc, duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Glasuri mici, tradiții mari” – o celebrare a copilăriei și a sufletului românesc, duminică, la TVR 1

În preajma Zilei Copilului, cei mai tineri păstrători ai folclorului românesc devin protagoniștii unei povești autentice despre rădăcini, ...

Mihai Rădulescu: „Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil”

  VEDETE     TVR1 

Mihai Rădulescu: „Nu e nevoie să mă întorc în timp ca să mă simt copil”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Banu Manta devine un spațiu al jocului și al tehnologiei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate