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„Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”. Albert Oprea, „Brilliantul” săptămânii, la TVR INFO

publicat: Vineri, 05 Iunie 2026
 TVRINFO 

Micul artist care a uimit România, copilul care creează emoţii din mii de piese este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a emisiunii. Îl cunoaştem pe „Brickasso” pe 6 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

 

Săptămâna aceasta, Loredana Negrilă ne dă întâlnire la „Brilliant” cu un copil mai puţin obișnuit, care a reușit să transforme cea mai cunoscută jucărie din lume într-un limbaj artistic nou, profund personal și fascinant de precis. Are 11 ani, dar poartă deja un pseudonim câștigat pe merit, „Brickasso”. Albert Oprea, din Cluj, a descoperit acum patru ani puterea pieselor LEGO nu ca pe o simplă joacă, ci ca pe un instrument de creație. Fără profesor, fără școală de artă. Doar cu răbdare, viziune și o sensibilitate rar întâlnite la vârsta lui. Îl cunoaştem mai bine, îi aflăm parcursul şi alte pasiuni pe 6 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

(w500) Albert Opr

(w882) Albert Opr

„Arta mea a început dintr-o joacă, la vârsta de șase ani”, povesteşte Albert. Ce l-a motivat? „David Beckham a fost un copil care a crezut în visul lui și asta m-a inspirat”, mărturiseşte el, neascunzându-şi dorinţa ca, la un moment dat să îl poată îmbrăţişa pe cel care i-a arătat că nimic nu e prea greu când îţi urmezi visul, oricât de îndrăzneţ ar fi el: „Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”, afirmă băiatul.

(w500) Albert Opr

Astfel a devenit un mic „arhitect de emoții”, cum îl numeşte realizatoarea TVR, un artist care a uimit România. „Piesă cu piesă, el construiește nu doar portrete, ci adevărate opere de artă: a readus-o pe Nadia Comăneci în lumina reflectoarelor și i-a oferit maestrului Florin Piersic un omagiu emotionant, care a ridicat în picioare juriul unei cunoscute emisiuni-concurs”, spune Loredana Negrilă.

(w882) Albert Opr

Poate şi mai impresionant, fiecare tablou al său ascunde o poveste, iar Albert dezvăluie la „Brilliant” că „sunt și detalii ascunse în tablourile mele. […] Tabloul cu maestrul Florin Piersic are multe scene din viața dumnealui.”

Dincolo de LEGO, Albert cântă la pian și este pasionat de matematică, iar asta îl ajută în realizarea tablourilor. „Matematica m-a învățat să gândesc și să mă pot concentra”, este convins el.

(w500) Albert Opr

„Cu toate astea, ceea ce îl definește cu adevărat este sensibilitatea, reflectată prin capacitatea de a vedea detaliul acolo unde alții nu-l remarcă. Albert nu imită arta. El o reinventează cu inocența unui copil și precizia unui maestru”, completează Loredana Negrilă.

Îl cunoaştem mai bine pe micul mare artist Albert Oprea la „Brilliant”, pe 6 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

(w500) Loredana N

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Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei cu Albert Oprea pe 6 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

 

Tag-uri: Albert Oprea, arta, artist, Brilliant, copil, interviu, LEGO, Loredana Negrilă, portret, talent, TVR INFO

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