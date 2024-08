De ce și cum folosim transportul în comun: călătoria cu autobuzul, un mod de viață

Francezii au inventat transportul în comun și Jakarta are cea mai mare rețea de autobuze. Care sunt regulile de conduită când mergi împreună cu alții și alte amănunte din viața călătorului cu metroul sau tramvaiul, în articolul de mai jos.

Istoria transportului urban în comun este, mai întâi, o istorie a evoluției tehnologiei, de la mersul pe jos la mersul călare, la deplasarea în vehicule trase de cai și până la tramvaie, trenuri și autobuze. Este o istorie a creșterii vitezei, a creșterii capacității vehiculului și a extinderii transportului care a influențat viața orașelor, dar și viața celor care locuiesc în orașe.

O trăsură oprea cândva la un magazin de pălării

Primul „autobuz" a circulat în Paris în 1662. Era o trăsură trasă de cai și putea transporta opt persoane. Blaise Pascal a dezvoltat un sistem de calești care traversau străzile Parisului după un orar. Dar sistemul n-a funcționat, pentru că rețeaua le era accesibilă doar nobililor care nu aveau o nevoie reală de acest mijloc de transport. A fost interesant numai o perioadă scurtă, cât a fost atrăgător ca noutate. În mai puțin de zece ani, această rețea nu a mai existat.

În 1828, în Paris a fost pus în circulație primul omnibus între La Madeleine și La Bastille. Omnibusele trase de cai permiteau ca 25-50 de oameni să călătorească împreună pe străzile noroioase. Erau operate de antreprenori care voiau să facă profit pe cele mai aglomerate trasee din orașele franceze.

Credit foto: Getty - Gamma-Keystone via radiofrance.fr: Paris, linia turistică Madeleine - Bastille, arhivă, anii '60

Numele a venit de la un magazin de pălării din Nantes, Omnes Omnibus, unde deja din 1826 avea stație prima linie. Omnibus înseamnă în latină „pentru toți”. Omnes Omnibus, un fel de „De toate pentru toți”. Bus, ca prescurtare de la omnibus, s-a impus ca nume dat mijlocului de transport și este universal înțeles ca autobuz. Unele legende spun că a existat un domn pe nume Omnes, patronul magazinului de pălării, și că numele lui se afla pe firmă, alături de Omnibus.

Începând cu New Yorkul anului 1832, omnibusele încep să circule pe șine dedicate, pentru fluidizarea circulației. În 1873 apar pe străzile din San Francisco tramvaiele devenite în timp simbolul orașului, trase de un cablu acționat pe aburi, dintr-o stație centrală. În Berlin, în 1879 începe să fie folosit motorul electric. În New York, din 1868 se construiesc șine la înălțime, deasupra nivelului străzii, pentru anumite rute. A fost o soluție mai ieftină decât săparea unui tunel, deși era o soluție mai periculoasă.

De nevoie sau de plăcere

După 1945, țările vest-europene nu au încurajat folosirea automobilelor personale, taxând cu sume mari achiziția mașinii și combustibilii. Sistemele de transport în comun au fost, pe de altă parte, încurajate, fiind dezvoltate conexiuni între zonele noi, suburbiile și zonele istorice ale orașelor, dar și dintre așezări noi și orașe vechi, mai ales în Suedia și Marea Britanie. În zonele mai puțin dezvoltate ale lumii, concurența automobilelor personale la sistemul public nu exista la fel de pregnant ca în Vest, din cauza faptului că oamenii nu-și permiteau un autovehicul propriu, dar și pentru că statele mențineau ridicate prețurile la carburant și automobile. Autobuzele au intrat în transportul în comun în 1920.

Piața transportului în comun conține două mari grupuri - călătorii captivi și călătorii ocazionali. Cei captivi nu au alte variante și se bazează exclusiv pe acest tip de transport. Cei ocazionali aleg transportul în comun doar dacă serviciul furnizat se dovedește a fi mai bun, dintr-un motiv sau altul, decât automobilul.

Credit foto: Johan Kusuma, Shutterstock; Jakarta, Indonesia, 2022, stația Sudirman Street.

Jakarta are cea mai mare rețea de autobuze din lume. Se numește TransJakarta și inițial a avut 12 km de linii. A devenit cel mai lung sistem de autobuze rapide de tranzit (Bus Rapid Transit, BRT) din lume, cu 251 de kilometri și un milion de pasageri zilnic, într-un oraș cu o populație de 11 milioane. 240 de rute și 4.642 de autobuze sunt folosite anual de cca 300 de milioane de călători.

Provocarea electrică. Mai puțin poluare

Olanda conduce în clasamentul țărilor europene care au adoptat autobuzele electrice. La începutul lui 2020, 10% din flota olandeză de autobuze erau electrice, iar autoritățile își propun să ajungă la 100% în 2025. Piața autobuzelor electrice în 2023 a cunoscut o creștere de 53%, adică s-au înregistrat 6.354 în UE plus Norvegia, Islanda și Elveția. Conform Bloomberg, autobuzele electrice sunt estimate să reprezinte 86% din flota mondială până în 2050. În Europa, flota de autobuze este de 750.00 de vehicule - 535.000 pe rute interurbane și 215.000 în orașe. Cele mai multe merg cu motorină, dar în ultimii ani cele electrice câștigă teren. Nici nu poluează și sunt și silențioase. Numai 2% (cca 18.000) sunt electrice sau hibrid.

Constrângerile bugetare pot fi un motiv pentru neadoptarea autobuzelor electrice, astfel că municipalitățile sunt încurajate prin instrumente financiare ale UE. De exemplu, primăria Madridului a apelat la proiectul Next Generation EU pentru finanțarea cu 41,2 milioane de euro dintr-un total de 81 de milioane de euro necesare la cumpărarea a 150 de autobuze electrice. În 2019, autoritatea pentru transport din Rotterdam a luat un împrumut de 115 milioane de euro de la European Investment Bank (EIB) să-și asigure flotă integral electrică. Până în 2030, scopul flotelor de autobuze din UE este de a avea zero autobuze pe motorină.

Credit foto: alexfan32, Shutterstock

Cel mai cunoscut tramvai, cel mai cunoscut tren

Titlul piesei lui Tennessee Williams Un tramvai numit Dorință a fost inspirat de o linie de transport public din New Orleans, care mergea pe Canal Street și a cărei ultimă stație era pe strada Desire (Dorință). Un tramvai numit Dorință, filmul care a câștigat 4 premii Oscar în 1952, este ecranizarea piesei care a avut premiera în 1947 și a fost recompensată cu Premiul Pulitzer. Tennessee Williams a scris piesa când locuia în cartierul francez din New Orleans, pe strada Toulouse, în apropierea liniei pe unde trecea tramvaiul respectiv. Pe acea linie, autobuzele au înlocuit tramvaiele în 1948.

Ruta originală a trenului Orient Express mergea de la Paris de-a lungul Europei, prin Strasbourg, Munchen, Viena, Budapesta, București până la Istanbul. Trenul înrudit Simplon Orient Express, cunoscut ulterior ca Direct Orient Express, pleca tot de la Paris și ajungea tot la Istanbul, dar o lua prin sud și oprea în Lausanne, Simplon, Milano, Veneția, Belgrad și Sofia. Pus în circulație în 1883, adevăratul Orient Express s-a retras în 2009.

Credit foto: Pres Panayotov, Shutterstock; Gara Varna, Bulgaria, 2011

Simplon Orient Express a început să circule în 1919 și și-a luat numele de la Pasul Simplon din Elveția. A circulat până în 1962, întrerupt în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Direct Orient Express a preluat ruta și a circulat până în 1977. În 1982 trenul înrudit Venice Simplon Orient Express a început să circule de la Paris la Veneția prin Simplon. Din 1930 în 1962, de la Londra la Atena circula Arlberg Orient Express, cu stații în Calais, Paris, Zurich, Innsbruck, Viena, Budapesta, București (unde putea să aibă stație terminus dacă nu ajungea la Atena). Rute alternative din timpurile de azi: Verona - Paris, Praga - Londra, Veneția - Londra. Din 2025, Venice Simplon-Orient-Express nu va mai oferi călătorii către și din Londra.

Romanul Agathei Christie Murder on the Orient Express (Crima din Orient Express) a fost publicat în Marea Britanie în 1934, la Collins Crime Club. În același an, a apărut în SUA sub titlul Murder in the Calais Coach (Crima din vagonul Calais). I-a fost dat acest titlu pentru ca publicul american să nu fie indus în eroare, pentru că scriitorul Graham Greene publicase și el un roman Orient Express, în 1933.

Cinematografia abundă în povești unde trenurile sau autobuzele sunt nu doar cadrul de desfășurare a acțiunii, ci chiar personaje secundare: Falling in Love (Când te îndrăgostești, 1984) cu Meryl Streep și Robert De Niro navetiști în tren, Speed (1994), cu Sandra Bullock și Keanu Reeves, cot la cot salvând pasagerii unui autobuz (Oscaruri pentru sunet și efecte speciale); Hachi: A dog’s Tale (2009) cu Richard Gere, și el navetist cu trenul, în viața căruia intră și cucerește inimile tuturor un câine rasa Akita Inu, pe nume Hachi.

Credit foto: 20th Century Fox via imdb.com, Speed

O amintim aici și pe Corina Chiriac cu șlagărul Ne cunoaștem din vedere de la începutul anilor ‘80: Ne cunoaştem din vedere/ Dar oricând e o plăcere/ Amintirea s-o păstrezi/ Şi să revezi/ Ochii ce îi ştii de-o viață/ Întâlniți de dimineață/ Şi când ninge, şi când plouă/ În maşina 179/ Ne cunoaştem din vedere/ Şi-atât.

Eticheta în transportul în comun

Urcarea și coborârea se fac prin uși de acces diferite de la țară la țară; de regulă este afișat vizibil care ușă este pentru urcare și care pentru coborâre. Prioritate au călătorii care coboară, fie că e vorba de transportul de suprafață, fie că e vorba de transport subteran.



Vorbește încet, puțin și politicos, dacă ai un apel telefonic urgent. Nu-i pasă nimănui din autobuz cum a fost ziua iubitei tale și nici de ce te-ai certat cu mama.



Nu monopoliza barele de susținere. Ele sunt montate pentru siguranța tuturor, nu în folosul unui singur pasager.

Un bagaj supradimensionat poate incomoda pe cineva din spatele tău și trebuie așezat sau purtat în fața ta, într-un loc care să nu ia din spațiul altcuiva. Când stai pe scaun, rucsacul îl ții în poală sau la picioare, nu pe locurile de lângă tine și nici pe coridor, în calea celorlalți pasageri.

Căștile sunt obligatorii. Nu îți interzice nimeni să urmărești un episod din serialul preferat, pe telefon, dar nu-i deranja pe ceilalți. Pune-ți căștile și toată lumea va fi mulțumită.

Locurile prioritare sunt pentru femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. Dacă te-ai așezat pe un astfel de loc și nu te încadrezi la vreo categorie, te ridici și oferi locul persoanei îndreptățite.

Nu lăsa gunoi în urmă! Adună-ți ambalajele, nu le abandona în autobuz.

Vă dorim călătorie plăcută!

***

Surse:

A Brief History of Buses | Bus.com

Mass transit | Definition, History, Systems, Examples, & Facts | Britannica

12 surprisingly fun facts about buses - Kiwi.com | Stories

‘A bus is open to everyone regardless of class’: riding the world’s biggest network | Indonesia | The Guardian

Electric bus, main fleets and projects around the world (sustainable-bus.com)

Fast Track to Green: European City Buses Ahead of Schedule - Rabobank

EU Mobility & Transport achievements 2019-2024 - European Commission (europa.eu)

The Desire Line: Streetcar Loss & Rebirth in New Orleans | New Orleans Historical

The real Desire Streetcar - A New Orleans Story | The Heart of Louisiana

Orient Express Route (luxurytraintickets.com)

Tag-uri: transport tramvai, transport autobuz, transport urban, transport in comun, reguli autobuz, istorie autobuz, trenuri Europa, autobuz electric, poluare oras, tramvai oras, istorie tramvai

Credit foto imaginea principală: Drazen Zigic, Shutterstock

***

Articol de Mădălina Ionescu