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Rata şomajului a urcat la 6,4%

publicat: Luni, 06 Iulie 2026
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Piața muncii din România înregistrează evoluții îngrijorătoare, numărul persoanelor fără un loc de muncă depășind pragul de o jumătate de milion.

 

Datele oficiale indică o creștere a ratei șomajului la valoarea de 6,4% în luna mai, depășind estimările de 6,3% avansate anterior de Comisia Europeană și de Comisia Națională de Prognoză pentru întregul an curent. Din punct de vedere statistic, numărul total al cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă a ajuns la aproape 522 de mii, înregistrând o creștere de 10.000 de persoane numai prin comparație cu luna aprilie.

Analiza pe categorii de vârstă indică faptul că populația tânără se confruntă cu cele mai mari dificultăți în inserția pe piața muncii. În rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, rata șomajului a atins pragul de 29% în cursul lunii mai, valoare de cinci ori mai mare decât cea înregistrată în cazul celorlalte segmente de adulți. Deși angajările sezoniere din perioada vacanței pe litoralul românesc reprezintă o alternativă pentru elevi și studenți, accesul la aceste posturi rămâne dificil. Administratorii din sectorul hotelier și de agrement din Mamaia subliniază lipsa de calificare a tinerilor solicitanți și menționează necesitatea reînființării școlilor profesionale ca soluție pe termen lung. Pentru a sprijini acest segment, statul oferă companiilor care încadrează elevi sau studenți pe perioada verii o subvenție de 330 de lei lunar pentru fiecare persoană.

Specialiștii din domeniu asociază aceste cifre cu fenomenul de recesiune economică. Analistul economic Adrian Negrescu explică faptul că diminuarea volumului de vânzări și efectele inflației au degradat situația financiară a societăților comerciale. Blocajul financiar actual a atins cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, limitând capacitatea firmelor, în special a microîntreprinderilor, de a susține costurile salariale în contextul actualei presiuni fiscale.

În acest context, reprezentanții confederațiilor sindicale solicită intervenția executivului. Secretarul general al Blocului Național Sindical, Horațiu Raicu, avertizează că ritmul actual ar putea conduce la o rată a șomajului de 7% către sfârșitul anului. Acesta susține că datele actuale demonstrează vulnerabilitatea pieței muncii sub incidența factorilor economici și fiscali, fiind necesară implementarea unor programe guvernamentale de sprijin flexibil pentru companii și a unor măsuri destinate păstrării angajaților.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: rata somaj, somaj, tineri somaj, tineri someri

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