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Dincolo de politică, comunitățile au nevoie de soluții - nouă dezbatere la INFO ETNIC

publicat: Vineri, 10 Iulie 2026
 TVRINFO 

La TVR INFO, Boris Velimirovici și echipa emisiunii INFO ETNIC propun o dezbatere despre responsabilitatea reprezentanților minorităților naționale, dincolo de confruntările politice.

 

Doctrinele politice se confruntă zilnic în spațiul public, însă problemele oamenilor rămân aceleași. Drumurile, școlile, spitalele sau serviciile publice nu țin cont de orientarea ideologică, ci de capacitatea administrației de a oferi soluții.

În comunitățile etnice, această realitate este și mai evidentă. Dincolo de discursurile politice și de tensiunile alimentate de interese de moment, oamenii așteaptă răspunsuri concrete la problemele care le influențează viața de zi cu zi. Pornind de la această realitate, INFO ETNIC propune o analiză despre rolul reprezentanților minorităților naționale și despre responsabilitatea pe care aceștia o au față de comunitățile pe care le reprezintă.

Când politica se oprește, încep problemele reale ale comunităților

Boris Velimirovici, realizatorul emisiunii, afirmă: „Îi judecăm prea des pe reprezentanții minorităților naționale ca și cum ar fi doar niște deputați obișnuiți. Uităm însă că ei poartă în spate responsabilitatea unor comunități întregi, cu identitate, cultură și interese proprii. Li se cere să aleagă între putere și opoziție, de parcă aceasta ar fi miza principală a mandatului lor. Nu este. Misiunea lor este, înainte de toate, să-și apere comunitățile și să le asigure viitorul, să le garanteze supraviețuirea. În comparație cu partidele mari, au o influență politică limitată, dar o responsabilitate infinit mai mare față de oamenii pe care îi reprezintă. Pot fi criticați când greșesc. Dar a-i evalua exclusiv prin logica confruntării politice înseamnă a nu înțelege adevărata lor menire.”

Alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, Boris Velimirovici invită telespectatorii la o nouă ediție INFO ETNIC, o emisiune care analizează actualitatea din perspectiva comunităților etnice și a dialogului intercultural.

INFO ETNIC poate fi urmărită duminică, 12 iulie, în direct, de la ora 11:00, la TVR INFO, cu reluare în aceeași zi, de la miezul nopții.

Tag-uri: Boris Velimirovici, info etnic, TVR INFO

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