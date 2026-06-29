Bacalaureat 2026: Peste o sută de mii de absolvenți înfruntă emoțiile și temperaturile ridicate

TVRINFO

Sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat din acest an a intrat în etapa evaluărilor scrise.

Luni, tinerii candidați susțin prima probă, cea dedicată Limbii și literaturii române. Datele centralizate și furnizate de Ministerul Educației indică o participare masivă la nivel național, fiind așteptați să se prezinte în centrele de examinare organizate în toate județele țării aproape 131.000 de candidați. Această etapă se desfășoară sub semnul unei duble presiuni, resimțită atât din cauza mizei academice, cât și a condițiilor meteorologice severe, marcate de temperaturi extrem de ridicate.

Planificarea stabilită pentru această sesiune continuă în zilele următoare. Astfel, ziua de marți, 30 iunie, este rezervată pentru desfășurarea probei obligatorii a profilului studiat, urmând ca după o zi de pauză, joi, 2 iulie, absolvenții să revină în săli pentru a susține proba la alegere, specifică profilului și specializării absolvite. Săptămâna dedicată evaluărilor se va încheia oficial vineri, 3 iulie, când elevii care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor fi evaluați în cadrul probei scrise la Limba și literatura maternă. Această succesiune rapidă de examene solicită la maximum capacitatea de concentrare și rezistența fizică a tinerilor.

Din punct de vedere organizatoric, regulamentele stricte impun un program riguros pentru accesul în unitățile de învățământ desemnate ca centre de examen. Candidații au obligativitatea de a se prezenta la intrări într-un interval orar bine definit, cuprins între orele 7:30 și 8:30. Subiectele sunt distribuite oficial la ora 9:00, moment din care începe cronometrarea timpului de lucru, ce are o durată standard de trei ore pentru finalizarea fiecărei lucrări scrise. Toate procedurile anterioare acestei faze, inclusiv evaluarea competențelor lingvistice și digitale, s-au derulat deja în prima parte a lunii iunie, asigurând trecerea către această etapă finală de testare a cunoștințelor.

Așteptarea rezultatelor va fi de scurtă durată, calendarul fiind configurat pentru o corectare rapidă a lucrărilor. Primele note vor fi aduse la cunoștința publicului în data de marți, 7 iulie, până la ora prânzului. Imediat după afișare, în intervalul orar 14:00 - 18:00 din aceeași zi, precum și pe parcursul zilelor de 8 și 9 iulie, se deschide fereastra legală în care candidații nemulțumiți își pot vizualiza foile de examen și pot înregistra contestații. Procesul se va încheia definitiv luni, 13 iulie, prin publicarea listelor ce vor cuprinde rezultatele finale ale întregii sesiuni.

Dincolo de aspectele pur administrative, specialiștii și cadrele didactice atrag atenția asupra importanței climatului familial în această perioadă critică. Schimbările de comportament observate la adolescenți, manifestate prin perioade lungi de tăcere, stări vizibile de iritare sau oboseală cronică, nu trebuie interpretate ca semne de dezinteres sau lipsă de responsabilitate, ci ca reacții firești în fața unui nivel ridicat de stres acumulat. În acest context, asigurarea unui mediu calm și suportiv acasă devine un factor determinant pentru capacitatea tinerilor de a-și gestiona emoțiile și de a performa la potențial maxim în sălile de examen.