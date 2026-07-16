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Argentina se califică în finala Cupei Mondiale după o revenire spectaculoasă în fața Angliei

publicat: Joi, 16 Iulie 2026

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Selecționata Argentinei și-a asigurat prezența în finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, în urma unei victorii obținute pe muchie de cuțit în fața reprezentativei Angliei, cu scorul de 2-1.

 

Confruntarea găzduită de arena din Atlanta a oferit un deznodământ dramatic, în condițiile în care echipa britanică a controlat tabela de marcaj până aproape de finalul timpului regulamentar. Prin acest succes, campioana mondială en-titre își continuă parcursul spre apărarea trofeului, urmând să dispute ultimul act împotriva Spaniei, în timp ce formația engleză va evolua în finala mică împotriva Franței.

Prima parte a întâlnirii a fost marcată de o intensitate fizică deosebită și de un joc extrem de fragmentat, determinat de numeroasele dueluri la limita regulamentului și de intervențiile agresive la mijlocul terenului. Ambele echipe s-au concentrat cu precădere pe blocarea construcției adverse, aspect care a condus la o premieră statistică pentru turneele finale, nefiind înregistrat niciun șut pe poartă în primele treizeci de minute. Defensivele au rămas compacte, singurele încercări notabile fiind o lovitură de cap a lui John Stones, trimisă pe lângă poartă, și o execuție de la distanță a lui Enzo Fernandez, care nu a reușit să cadreze spațiul porții adverse înainte de pauză.

Dinamica disputei s-a modificat complet în repriza secundă, odată cu deschiderea scorului de către selecționata condusă de Thomas Tuchel în minutul cincizeci și cinci. Anthony Gordon a fructificat o centrare precisă trimisă în fața porții, învingându-l pe Emiliano Martinez cu un șut plasat în plasa laterală. Ulterior obținerii avantajului, reprezentativa Angliei s-a retras deliberat în defensivă, facilitând asaltul continuu al sud-americanilor. Modificările tactice implementate în tabăra britanică, prin trecerea la un sistem defensiv cu cinci fundași, nu au oferit însă rezistența scontată în fața presiunii constante exercitate de formația adversă.

Finalul partidei a consemnat o răsturnare uluitoare de situație realizată de echipa Argentinei în decurs de doar câteva minute. Ofensiva insistentă a campioanei mondiale, care a inclus și o minge trimisă în bară de Alexis Mac Allister, s-a concretizat în minutul optzeci și șapte, când Enzo Fernandez a restabilit egalitatea printr-o execuție de precizie de la marginea careului. Lovitura decisivă a fost aplicată în prelungiri, în minutul nouăzeci și doi, când Lautaro Martinez a speculat o respingere în urma unei faze inițiate de Lionel Messi și a trimis balonul în plasă. Această victorie spectaculoasă plasează din nou Argentina în marea finală, reconfirmând statutul de forță dominantă a fotbalului mondial.

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