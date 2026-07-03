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„Revoluția americană”, un documentar-eveniment în premieră la TVR INFO, de Ziua SUA

publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026
 TVRINFO 

Pe 4 iulie, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, de la ora 21.00, TVR INFO difuzează în premieră primul episod al documentarului „Revoluția americană”, o producție în șase episoade semnată de reputatul cineast Ken Burns, alături de Sarah Botstein și David Schmidt.

 

Dedicată unuia dintre cele mai importante momente din istoria modernă, seria „Revoluția americană” („The American Revolution”, SUA, 2025) urmărește lupta celor treisprezece colonii britanice din America de Nord pentru reprezentare și libertate – un conflict care avea să conducă la nașterea unei noi națiuni și să inspire, de-a lungul secolelor, mișcări democratice din întreaga lume. Documentarul are premiera la TVR INFO vineri, 4 iulie, de la ora 21.00.

Povestea Revoluției Americane este spusă printr-o amplă reconstituire istorică și prin vocile unor actori de renume internațional, printre care Tom Hanks, Meryl Streep, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Damian Lewis, Kenneth Branagh și Josh Hutcherson.

(w882) TheAmerica

Seria urmărește transformarea unui conflict politic privind drepturile, taxele, pământurile și suveranitatea într-un război de opt ani împotriva Imperiului Britanic. Victoria coloniilor a dus la obținerea independenței și la crearea unei noi forme de guvernare, ale cărei principii continuă să influențeze democrațiile contemporane. Documentarul pune accent nu doar pe marile bătălii și pe liderii politici și militari ai epocii, ci și pe experiențele oamenilor obișnuiți. Soldați, femei, afro-americani liberi și înrobiți, populații indigene, patrioți sunt surprinși în mijlocul unui conflict marcat de violență, sacrificii, alianțe fragile și trădări.

(w882) TheAmerica

Pe parcursul celor șase episoade sunt prezentate momente decisive ale războiului, precum iarna grea petrecută de armata lui George Washington la Valley Forge, victoria de la Saratoga, care a convins Franța să intre în război de partea americanilor, campaniile din sud și asediul de la Yorktown, ce a dus la capitularea britanicilor. Seria urmărește și perioada dificilă de după independență, când noul stat s-a confruntat cu provocări majore, până la adoptarea Constituției și a Declarației Drepturilor, documente care au pus bazele sistemului politic american.

Primul episod, „Ca să fim liberi” (mai 1754 – mai 1775), prezintă escaladarea protestelor împotriva politicilor britanice, de la nemulțumirile politice la izbucnirea conflictului armat. După celebrul Boston Tea Party, autoritățile britanice adoptă măsuri represive, iar schimburile de focuri de la Lexington și Concord marchează începutul războiului și unesc cele treisprezece colonii în lupta pentru libertate.

(w500) Ep 1/TheAm

Episodul al doilea, „Un refugiu pentru omenire” (mai 1775 – iulie 1776), îl prezintă pe George Washington la conducerea Armatei Continentale și surprinde momentul în care Congresul adoptă Declarația de Independență. Eliberarea orașului Boston și impactul pamfletului Common Sense transformă revolta într-un proiect politic ambițios: crearea unei republici independente.

În episodul al treilea, „Vremurile care pun la încercare sufletele oamenilor” (iulie 1776 – ianuarie 1777), armata americană traversează una dintre cele mai dificile perioade ale războiului. După pierderea orașului New York și retragerea prin New Jersey, Washington reușește să schimbe cursul evenimentelor prin celebra traversare a fluviului Delaware și victoria surprinzătoare de la Trenton.

Episodul al patrulea, „A învinge printr-o remiză” (ianuarie 1777 – februarie 1778), aduce unul dintre momentele decisive ale conflictului. Deși Philadelphia cade în mâinile britanicilor, victoria americanilor la Saratoga determină Franța să intre în război ca aliat al coloniștilor, schimbând echilibrul de forțe.

„Sufletul întregii Americi”, al cincilea episod (decembrie 1777 – mai 1780), este dedicat rezistenței armatei continentale în condițiile dramatice din tabăra de la Valley Forge, unde foametea și bolile fac numeroase victime. Instruirea soldaților și sprijinul francez redau speranța americanilor, însă războiul se mută în sud, unde luptele capătă o nouă intensitate.

(w882) Ep. 5/TheA

Ultimul episod, „Cel mai sfânt lucru” (din mai 1780 înainte), urmărește victoria decisivă de la Yorktown și capitularea armatei britanice. Seria nu se oprește însă odată cu obținerea independenței, ci explorează dificultățile construirii noului stat: exilul loialiștilor, trădarea aliaților indigeni, fragilitatea Confederației și adoptarea Constituției, care pune bazele unei uniuni mai puternice. Încheierea este marcată de gestul fără precedent al lui George Washington de a renunța de bunăvoie la putere, consolidând astfel principiile democratice ale noii republici.

Prin imagini de arhivă, reconstituiri istorice și mărturii atent documentate, „Revoluția americană” propune o perspectivă amplă asupra unui eveniment care a schimbat lumea și continuă să influențeze dezbaterea despre libertate, reprezentare și democrație. Seria documentară are premiera la TVR INFO vineri, 4 iulie, de la ora 21.00.

Tag-uri: documentar, Ken Burns, Meryl Streep, Morgan Freeman, Revoluția americană, Samuel L. Jackson, serie documentara, Tom Hanks, TVR INFO

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