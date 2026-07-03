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INFO ETNIC: Patriotism, identitate și lecțiile istoriei, într-o nouă ediție la TVR INFO

publicat: Vineri, 03 Iulie 2026
 TVRINFO 

Într-un context politic tensionat, emisiunea propune, duminică, 5 iulie, în direct, de la ora 11:00, o analiză lucidă asupra modului în care turbulențele din societate influențează relația cu minoritățile naționale.

 

Deși temperaturile ating valori caniculare, echipa emisiunii INFO ETNIC propune o analiză „la rece” a unei perioade în care turbulențele din viața politică afectează și comunitățile minorităților naționale.

O analiză „la rece”, într-o perioadă încinsă

Pornind de la metafora prognozei meteo, ediția vorbește despre o societate în care se înregistrează „cod roșu de patriotism” și „descărcări nervoase cu grad ridicat de disconfort etnic”. Totodată, emisiunea atrage atenția asupra riscului repetării unor episoade din trecut, dacă lecțiile istoriei sunt ignorate.

Boris Velimirovici, realizatorul emisiunii, afirmă: „Pentru o parte dintre români – și aici îi includ chiar și pe unii oameni politici – este încă foarte greu să înțeleagă că există români de alte etnii. Indiferent cât au luptat strămoșii românilor aparținând minorităților naționale pentru România, indiferent cât au contribuit artiștii, cercetătorii sau oamenii de stat proveniți din comunitățile etnice la dezvoltarea acestei țări, pentru o parte dintre românii «get-beget», aceștia rămân doar niște străini care nu ar trebui să se încumete să-și spună părerea despre țara noastră, mai ales dacă acea părere nu este conformă cu ceea ce ei consideră acceptabil, orice ar însemna asta.”

Alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, Boris Velimirovici îi invită pe telespectatori la o nouă ediție INFO ETNIC, duminică, 5 iulie, în direct, de la ora 11:00, la TVR INFO. Emisiunea va fi redifuzată în aceeași zi, de la miezul nopții.

Tag-uri: Infoetnic, TVR INFO

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