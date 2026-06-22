Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

TVRINFO

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei zile politice decisive.

Ordinea de zi a fost oficial votată în cadrul ședinței Birourilor permanente reunite, deschizând calea pentru declanșarea etapelor premergătoare votului final. Acest demers survine ca urmare a depunerii formale a listei de miniștri și a programului de guvernare de către candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan.

Conform graficului stabilit de membrii conducerii Parlamentului, miniștrii propuși în viitorul executiv urmează să fie audiați în comisiile de specialitate începând cu orele prânzului. Această etapă a audierilor se va desfășura într-un ritm extrem de alert, având în vedere că deznodământul întregii proceduri este programat pentru aceeași seară. Plenul reunit al Parlamentului a fost convocat pentru ora 21:30, moment în care va fi exprimat votul decisiv de încredere, un scrutin care va determina dacă echipa guvernamentală propusă va prelua conducerea executivă.

Calculele matematice privind majoritatea parlamentară necesară învestirii relevă o ecuație politică extrem de complexă pentru structura propusă de Adrian Veștea. Din perspectiva configurării actuale a legislativului, noul Cabinet depinde în mod direct de susținerea parlamentarilor din arcul politic al Alianței pentru Unirea Românilor. În plus, analizele interne din mediul politic indică faptul că noul Guvern are nevoie de sprijinul a câteva zeci de parlamentari de la principalul partid aflat în opoziție pentru a întruni numărul necesar de voturi favorabile validării în funcție.

Dincolo de negocierile stricte privind voturile din plen, debutul procedurii este marcat de o dispută juridică majoră, declanșată de una dintre principalele formațiuni politice. Partidul Național Liberal, prin vocea conducerii sale, a reclamat existența unui viciu de procedură care ar putea atrage neconstituționalitatea întregului proces de învestire. Reprezentanții liberali au solicitat suspendarea lucrărilor Birourilor permanente reunite, argumentând că nicio persoană din formațiunea lor nu a fost nominalizată oficial pentru a face parte din acest executiv, partidul luând anterior decizia de a nu participa la nicio guvernare alături de Partidul Social Democrat.

Criticile aduse listei depuse se bazează pe invocarea unor decizii anterioare ale Curții Constituționale a României privind respectarea regulilor de desemnare a membrilor executivului. Din perspectiva formațiunii de opoziție conduse de Ilie Bolojan, includerea anumitor denumiri politice fără un acord oficial încalcă normele constituționale în vigoare. Pentru ca întreaga listă a executivului propus să intre în deplină legalitate și să evite eventuale contestații ulterioare la instanța constituțională, s-a solicitat eliminarea explicită a oricărei referiri la denumirea Partidului Național Liberal din documentele oficiale înaintate Parlamentului.

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus în Parlament un document de aproape 80 de pagini, care promite reducerea deficitului, reformarea instituțiilor statului, investiții mari în infrastructură și aderarea la OCDE.