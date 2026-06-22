loader
Foto

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

publicat: Luni, 22 Iunie 2026
 TVRINFO 

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei zile politice decisive.

 

Ordinea de zi a fost oficial votată în cadrul ședinței Birourilor permanente reunite, deschizând calea pentru declanșarea etapelor premergătoare votului final. Acest demers survine ca urmare a depunerii formale a listei de miniștri și a programului de guvernare de către candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan.

Conform graficului stabilit de membrii conducerii Parlamentului, miniștrii propuși în viitorul executiv urmează să fie audiați în comisiile de specialitate începând cu orele prânzului. Această etapă a audierilor se va desfășura într-un ritm extrem de alert, având în vedere că deznodământul întregii proceduri este programat pentru aceeași seară. Plenul reunit al Parlamentului a fost convocat pentru ora 21:30, moment în care va fi exprimat votul decisiv de încredere, un scrutin care va determina dacă echipa guvernamentală propusă va prelua conducerea executivă.

Calculele matematice privind majoritatea parlamentară necesară învestirii relevă o ecuație politică extrem de complexă pentru structura propusă de Adrian Veștea. Din perspectiva configurării actuale a legislativului, noul Cabinet depinde în mod direct de susținerea parlamentarilor din arcul politic al Alianței pentru Unirea Românilor. În plus, analizele interne din mediul politic indică faptul că noul Guvern are nevoie de sprijinul a câteva zeci de parlamentari de la principalul partid aflat în opoziție pentru a întruni numărul necesar de voturi favorabile validării în funcție.

Dincolo de negocierile stricte privind voturile din plen, debutul procedurii este marcat de o dispută juridică majoră, declanșată de una dintre principalele formațiuni politice. Partidul Național Liberal, prin vocea conducerii sale, a reclamat existența unui viciu de procedură care ar putea atrage neconstituționalitatea întregului proces de învestire. Reprezentanții liberali au solicitat suspendarea lucrărilor Birourilor permanente reunite, argumentând că nicio persoană din formațiunea lor nu a fost nominalizată oficial pentru a face parte din acest executiv, partidul luând anterior decizia de a nu participa la nicio guvernare alături de Partidul Social Democrat.

Criticile aduse listei depuse se bazează pe invocarea unor decizii anterioare ale Curții Constituționale a României privind respectarea regulilor de desemnare a membrilor executivului. Din perspectiva formațiunii de opoziție conduse de Ilie Bolojan, includerea anumitor denumiri politice fără un acord oficial încalcă normele constituționale în vigoare. Pentru ca întreaga listă a executivului propus să intre în deplină legalitate și să evite eventuale contestații ulterioare la instanța constituțională, s-a solicitat eliminarea explicită a oricărei referiri la denumirea Partidului Național Liberal din documentele oficiale înaintate Parlamentului.

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus în Parlament un document de aproape 80 de pagini, care promite reducerea deficitului, reformarea instituțiilor statului, investiții mari în infrastructură și aderarea la OCDE.

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

22 Iunie, 22:02

Argentina – Austria 2-0 la CM de fotbal, Messi, cel mai bun marcator din istoria competiției plus un record negativ

22 Iunie, 21:16

Guvernul Adrian Veștea cere votul Parlamentului. Veștea: Obiectivul meu principal va fi să contribui, împreună cu președintele și cu dumneavoastră, la reuniunea societății noastre

22 Iunie, 20:33

Ședință de guvern. Ilie Bolojan: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, am reușit să nu pierdem sumele pe componenta de grant

22 Iunie, 20:28

Petrișor Peiu, la TVR INFO: „Dacă AUR va vota învestirea Guvernului Veștea, mă retrag din prim-planul vieții publice”

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

Turneul internațional Sette Colli, considerat un veritabil „mini Campionat Mondial” al natației, aduce la start unii dintre cei mai valoroși ...

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

În spatele fiecărei ediții speciale, al fiecărei transmisiuni sau știri se află o echipă care lucrează sub presiunea evenimentelor și a ...

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei ...

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

  FILM     TVR1 

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, ...

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

Municipiul Onești a devenit în 21 iunie centrul recunoștinței și al solidarității internaționale prin sport, găzduind Cupa Invictus la Rowing ...

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

Duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural, emisiunea „Convorbiri spirituale” vă invită să urmăriți un reportaj realizat la colocviul ...

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

Duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural, emisiunea „Omul și timpul”, moderată de Rafael Udriște, propune o incursiune în universul ...

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

Dan Cristian Radu, medic primar în domeniul obstetricii şi ginecologiei, este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

  TVRINFO     TVRINFO 

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, ...

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

  PROMO     TVR1 

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

Tot acum, despre cel mai recent album Rolling Stones, dar şi despre ce rock mai cântă trupele tinere. Cristi I. Popescu, ne aşteaptă la TVR 1 ...

Business în România, provocări şi oportunităţi

  RECOMANDARI     TVRI 

Business în România, provocări şi oportunităţi

Fiecare zi aduce din ce în ce mai multe riscuri pentru antreprenori, fie că sunt creşteri generate de costul utilităţilor, al transportului sau ...

Provocările reciclării textilelor în România

  TVRINFO     TVRINFO 

Provocările reciclării textilelor în România

Gestionarea deșeurilor textile reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu pentru societatea contemporană, în contextul în care ...

Algoritmii Cupei Mondiale: Cum reconfigurează modelul matematic Elo șansele favoritelor la titlu

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Algoritmii Cupei Mondiale: Cum reconfigurează modelul matematic Elo șansele favoritelor la titlu

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 aduce în prim-plan o nouă dimensiune a analizei sportive, unde performanțele de pe gazon sunt transpuse ...

Spring SuperBlog 2026 și-a desemnat câștigătorii

  PROMO     TVR2 

Spring SuperBlog 2026 și-a desemnat câștigătorii

Cea de-a 32-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România, SuperBlog, s-a încheiat după două luni de confruntare digitală, ...

Povestea iei şi a borangicului, în filmul „Măiastra cu arnici”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Povestea iei şi a borangicului, în filmul „Măiastra cu arnici”, la TVR 1

Denumită „măiastra”, ia românească este unul dintre cele mai apreciate obiecte vestimentare atât la noi, cât şi în străinătate. Cum se face o ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate