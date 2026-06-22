loader
Foto

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

publicat: Vineri, 19 Iunie 2026
 TVRINFO 

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, înlocuiri... Criza formării noului Guvern și presiunile asupra reprezentanților minorităților naționale, analizate într-o nouă ediție „Info Etnic”, duminică, 21 iunie, de la ora 11:00, la TVR INFO.

 

În timp ce atenția publicului este captată de meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal, pe scena politică din România se joacă o altă competiție, la fel de intensă. În lupta pentru formarea noului Guvern, negocierile se poartă la limită, se caută aliați, se fac transferuri de ultim moment și se redesenează echipele care aspiră la putere.

Noua ediție a emisiunii „Info Etnic” analizează efectele acestei perioade tensionate asupra comunităților etnice din România și asupra reprezentanților minorităților naționale, aflați în centrul unor dezbateri tot mai aprinse.

„Este esențial să judecăm cu luciditate consecințele crizei politice”

Boris Velimirovici, realizatorul ediției, atrage atenția asupra climatului tot mai tensionat în care se desfășoară negocierile politice:

„În lupta pentru formarea noului Guvern, unde fiecare vot poate înclina balanța puterii, reprezentanții minorităților naționale se află sub o presiune uriașă. În locul dialogului, apar tot mai des acuzații de trădare, suspiciuni privind loialitatea și atacuri la adresa identității etnice. Într-un asemenea climat, este esențial să judecăm cu luciditate consecințele crizei politice și impactul ei asupra comunităților etnice din România.”

Realizată de Boris Velimirovici, Bianca Vasile, George Lungoci și Tiberiu Stoichici, emisiunea „Info Etnic” este transmisă în direct duminica, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea poate fi urmărită în reluare de la miezul nopții.

Tag-uri: Boris Velimirovici, info etnic, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

22 Iunie, 08:56

Peiu spune că votarea Guvernului ar aduce prăbuşirea AUR: De ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?

22 Iunie, 08:25

Egipt – Noua Zeelandă 3-1, Uruguay – Capul Verde 2-2 la Cupa Mondială de fotbal, africanii în zi de grație

22 Iunie, 08:20

Keir Starmer, presat să anunțe plecarea. Andy Burnham, favorit pentru șefia laburiștilor

22 Iunie, 08:13

Negocieri cu scântei între SUA și Iran, în Elveția. Discuțiile au continuat toată noaptea, prin mediatori

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

  FILM     TVR1 

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, ...

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

Municipiul Onești a devenit în 21 iunie centrul recunoștinței și al solidarității internaționale prin sport, găzduind Cupa Invictus la Rowing ...

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

Duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural, emisiunea „Convorbiri spirituale” vă invită să urmăriți un reportaj realizat la colocviul ...

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

Duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural, emisiunea „Omul și timpul”, moderată de Rafael Udriște, propune o incursiune în universul ...

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

Dan Cristian Radu, medic primar în domeniul obstetricii şi ginecologiei, este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

  TVRINFO     TVRINFO 

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, ...

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

  PROMO     TVR1 

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

Tot acum, despre cel mai recent album Rolling Stones, dar şi despre ce rock mai cântă trupele tinere. Cristi I. Popescu, ne aşteaptă la TVR 1 ...

Business în România, provocări şi oportunităţi

  RECOMANDARI     TVRI 

Business în România, provocări şi oportunităţi

Fiecare zi aduce din ce în ce mai multe riscuri pentru antreprenori, fie că sunt creşteri generate de costul utilităţilor, al transportului sau ...

Provocările reciclării textilelor în România

  TVRINFO     TVRINFO 

Provocările reciclării textilelor în România

Gestionarea deșeurilor textile reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu pentru societatea contemporană, în contextul în care ...

Algoritmii Cupei Mondiale: Cum reconfigurează modelul matematic Elo șansele favoritelor la titlu

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Algoritmii Cupei Mondiale: Cum reconfigurează modelul matematic Elo șansele favoritelor la titlu

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 aduce în prim-plan o nouă dimensiune a analizei sportive, unde performanțele de pe gazon sunt transpuse ...

Spring SuperBlog 2026 și-a desemnat câștigătorii

  PROMO     TVR2 

Spring SuperBlog 2026 și-a desemnat câștigătorii

Cea de-a 32-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România, SuperBlog, s-a încheiat după două luni de confruntare digitală, ...

Povestea iei şi a borangicului, în filmul „Măiastra cu arnici”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Povestea iei şi a borangicului, în filmul „Măiastra cu arnici”, la TVR 1

Denumită „măiastra”, ia românească este unul dintre cele mai apreciate obiecte vestimentare atât la noi, cât şi în străinătate. Cum se face o ...

România continuă să aibă unul dintre cele mai mici salarii minime din UE

  TVRINFO     TVRINFO 

România continuă să aibă unul dintre cele mai mici salarii minime din UE

Piața muncii din România se pregătește pentru o nouă modificare economică la mijlocul acestui an, odată cu aplicarea noii valori a salariului ...

CM 2026: Recital ofensiv între Anglia și Croația și o nouă surpriză majoră furnizată de Congo

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM 2026: Recital ofensiv între Anglia și Croația și o nouă surpriză majoră furnizată de Congo

Cupa Mondială de fotbal își continuă parcursul spectaculos pe pământ american, prima etapă a fazei grupelor oferind confruntări de o intensitate ...

Final de sezon 8 „Vedeta familiei” – emoție, talent și visuri împlinite

  PROMO     TVR1 

Final de sezon 8 „Vedeta familiei” – emoție, talent și visuri împlinite

Duminică, 21 iunie, de la ora 20.00, luminile scenei se aprind la TVR 1 pentru ultima ediție a sezonului 8 al emisiunii-concurs „Vedeta ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate