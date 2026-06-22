În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

TVRINFO

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, înlocuiri... Criza formării noului Guvern și presiunile asupra reprezentanților minorităților naționale, analizate într-o nouă ediție „Info Etnic”, duminică, 21 iunie, de la ora 11:00, la TVR INFO.

În timp ce atenția publicului este captată de meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal, pe scena politică din România se joacă o altă competiție, la fel de intensă. În lupta pentru formarea noului Guvern, negocierile se poartă la limită, se caută aliați, se fac transferuri de ultim moment și se redesenează echipele care aspiră la putere.

Noua ediție a emisiunii „Info Etnic” analizează efectele acestei perioade tensionate asupra comunităților etnice din România și asupra reprezentanților minorităților naționale, aflați în centrul unor dezbateri tot mai aprinse.

„Este esențial să judecăm cu luciditate consecințele crizei politice”

Boris Velimirovici, realizatorul ediției, atrage atenția asupra climatului tot mai tensionat în care se desfășoară negocierile politice:

„În lupta pentru formarea noului Guvern, unde fiecare vot poate înclina balanța puterii, reprezentanții minorităților naționale se află sub o presiune uriașă. În locul dialogului, apar tot mai des acuzații de trădare, suspiciuni privind loialitatea și atacuri la adresa identității etnice. Într-un asemenea climat, este esențial să judecăm cu luciditate consecințele crizei politice și impactul ei asupra comunităților etnice din România.”

Realizată de Boris Velimirovici, Bianca Vasile, George Lungoci și Tiberiu Stoichici, emisiunea „Info Etnic” este transmisă în direct duminica, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea poate fi urmărită în reluare de la miezul nopții.