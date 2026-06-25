Proteste în învățământ: Sindicaliștii din educație pichetează Parlamentul

TVRINFO

Sistemul de învățământ preuniversitar și universitar din România traversează un nou moment de tensiune, marcat de acțiuni de protest de amploare la nivel național.

Reprezentanții celor mai importante organizații sindicale din sectorul educațional, incluzând Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, organizează o acțiune de pichetare a sediului Parlamentului României. Demersul public este programat să se desfășoare în cursul zilei de joi, cu începere de la ora 11:00, reflectând nemulțumirile acumulate în rândul personalului didactic și auxiliar.

Dincolo de prezența fizică în fața legislativului, acțiunea sindicală este susținută de un fundament juridic solid, strâns prin implicarea directă a angajaților din sistem. Cu această ocazie, oficialii federațiilor depun la Parlament un număr semnificativ de peste 160.000 de semnături, colectate în vederea promovării unei inițiative legislative de modificare și completare a cadrului normativ actual, reprezentat de legile subsecvente reformei din învățământ. Revendicarea principală vizează direct eliminarea unor dispoziții legale adoptate recent în cursul anului trecut, despre care comunitatea academică afirmă că aduc prejudicii majore stabilității și calității actului de predare.

Pachetul de măsuri propus de partenerii sociali urmărește o restructurare profundă a condițiilor din sălile de clasă și a statutului cadrelor didactice. Se solicită reducerea efectivelor de elevi per formațiune de studiu, restabilirea normelor de predare la indicatorii anteriori și recalcularea tarifelor pentru activitățile prestate în regim de plată cu ora. De asemenea, pentru atragerea tinerilor absolvenți către cariera didactică în mediile rurale sau izolate, se propune acordarea unei prime de instalare, dublată de oferirea unor burse consistente, echivalente cu venitul net al unui debutant, pentru studenții înscriși la programele de licență sau masterat didactic.

Inițiativa nu omite nici managementul performanței la nivel școlar și universitar. Se propun reorganizări structurale la nivelul învățământului gimnazial și măsuri de stimulare a excelenței academice. Printre acestea se numără garantarea menținerii burselor de merit pentru elevii medaliați la competițiile internaționale pe întreaga durată a studiilor universitare din țară, condiționată strict de păstrarea rezultatelor înalte. Prin aceste completări, se urmărește crearea unui mediu predictibil, capabil să stopeze migrația creierelor și să ofere recunoaștere performanței.

În acest context, liderii din educație au adresat un apel ferm corpului legiuitor pentru dezbaterea proiectului în regim de urgență. Se consideră prioritar ca noile modificări să fie adoptate în timp util, astfel încât viitorul an școlar, 2026-2027, să debuteze sub auspiciile unui cadru legislativ corect și optim. Reprezentanții angajaților avertizează că stabilitatea viitoare a sistemului public de educație depinde direct de voința politică de a corecta deficiențele semnalate de personalul aflat în contact direct cu beneficiarii sistemului.

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