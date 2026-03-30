Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

publicat: Luni, 30 Martie 2026

O expediție plină de mister și pericol, inspirată din mitologia nordică, într-o poveste despre artefacte antice și simboluri enigmatice. „Ragnarok, o legendă vikingă”, un film construit în jurul mitului sfârșitului lumii - luni, 30 martie, de la ora 20.00, la TVR 1.

 

„Ragnarok, o legendă vikingă” urmărește povestea arheologului Sigurd Svendsen, care pornește într-o expediție în regiunea Finnmark din nordul Norvegiei, în căutarea unor dovezi ale prezenței vikingilor. Însoțit de doi colegi și de cei doi copii ai săi, acesta investighează o serie de rune misterioase săpate în stâncă. Călătoria îi conduce într-o zonă sălbatică și neexplorată, la granița dintre Norvegia și Rusia, unde descoperirea unui sit antic aduce răspunsuri neașteptate și periculoase.

În mitologia nordică, Ragnarök reprezintă o succesiune de evenimente cataclismice care duc la distrugerea lumii și la moartea unor zei precum Odin, Thor și Loki, urmată de renaștere. Termenul provine din limba nordică veche și înseamnă „soarta zeilor” sau „amurgul zeilor”, sugerând un ciclu de distrugere și reînnoire.

Dincolo de mitologie, regizorul Mikkel Brænne Sandemose ne spune în „Ragnarok, o legendă vikingă”  o poveste dinamică, susținută de imagini spectaculoase ale peisajelor scandinave cu munți, păduri și peșteri filmate într-o manieră impresionantă, care contribuie decisiv la atmosfera filmului.

De la misterul arheologic la un film cu creaturi fantastice - „Ragnarok, o legendă vikingă”, luni, 30 martie, de la ora 20.00, la TVR 1.

„Ragnarok, o legendă vikingă” ("Ragnarok" – Norvegia, 2013)

Regia: Mikkel Brænne Sandemose

Cu: Pal Sverre Hagen, Nicolai Cleve Broch,Sofia Helin

 

Credit foto: Carl Christian Raabe-Fantefilm Fiksjon AS NOR

Sursă foto: via Selecţie Film TVR

Tag-uri: film de aventuri, mitologie, mitologie nordica, o legendă vikingă, Ragnarok, TVR1, vikingi

