Summitul NATO de la Ankara, sub semnul lui Trump. Relatări şi corespondenţe live în emisiunile informative ale posturilor TVR

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„E primul summit la care i-am avut colegi de stand-up positions pe lunetişti!”, spune Ramona Avramescu, subliniind măsurile de securitate draconice luate la summit. Ce decizii importante iau liderii lumii la întâlnirea de la Ankara vedem în emisiunile informative de la TVR 1, TVR 2, TVR INFO.

Summitul NATO de la Ankara, reuniune cu mize importante pentru securitatea României și a întregului flanc estic al Alianței, este în plină desfăşurare. Liderii celor 32 de state membre, printre care și președintele Nicușor Dan, discută despre consolidarea apărării, sprijinul pentru Ucraina și creșterea cheltuielilor militare. În prim-plan se află și obiectivul susținut de președintele american Donald Trump, ca statele aliate să ajungă la investiții de 5% din PIB pentru apărare.

Miercuri, 8 iulie, summitul NATO de la Ankara continuă cu o nouă rundă de discuții între liderii statelor aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și, cel mai probabil, situația din Iran.

Echipa Ştirilor TVR, formată din jurnalista Ramona Avramescu şi operatorul Bogdan Călinescu, se află la Ankara şi ne ţine la curent cu evoluţia discuţiilor dintre liderii statelor membre NATO.

„Summitul NATO, ziua I. Sub semnul lui Trump. Toată capitala Turciei s-a oprit în loc când a aterizat.

Restricțiile de circulație și măsurile de securitate draconice sunt o obișnuință la orice summit unde sunt prezenți cei mai importanți lideri ai lumii. La fel ca prezența luneștilor pe acoperișuri.

Dar e primul summit la care i-am avut colegi de stand-up positions, cum zicem noi in televiziune. Dacă vă uitați cu atenție în plan secund, o să vedeți că pe trepiedele celor doi băieți nu sunt camere”, a povestit Ramona Avramescu, jurnalista Ştirilor TVR care transmite noutăţile de la summitul NATO.

Sub ce auspicii se va termina summitul NATO vom afla de-a lungul întregii zile în emisiunile de ştiri ale posturilor TVR.