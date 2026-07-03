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Bacalaureat 2026: Examenul continuă cu proba obligatorie a profilului

publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026
 TVRINFO 

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului. Elevii vor da examen la  matematică sau istorie.

 

Sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat din acest an înregistrează o premieră absolută în istoria sistemului de învățământ românesc. Din cauza condițiilor meteorologice extreme și a emiterii unui avertisment de cod roșu de caniculă, autoritățile au fost obligate să modifice structura calendarului oficial de examinare. Astfel, absolvenții claselor liceale se prezintă miercuri, 1 iulie, în sălile de curs pentru a susține proba obligatorie a profilului, disciplinele testate fiind Matematica sau Istoria, în funcție de specializarea urmată.

Planificarea inițială stabilea ca această evaluare crucială să aibă loc în cursul zilei de 30 iunie. Totuși, prognoza severă emisă de Administrația Națională de Meteorologie a determinat o reacție rapidă din partea decidenților politici. Amânarea cu o zi a fost aprobată oficial printr-un ordin semnat de ministrul de resort, actul normativ stipulând caracterul excepțional al acestei hotărâri. Justificarea oficială arată că măsura a fost adoptată cu prioritate pentru protejarea sănătății candidaților, a cadrelor didactice supraveghetoare și a întregului personal auxiliar implicat în gestionarea centrelor. De asemenea, s-a urmărit asigurarea unor condiții optime de examinare, evitându-se expunerea tinerilor la temperaturi sufocante în timpul orelor de maximă intensitate termică.

În ciuda acestor perturbări logistice generate de climă, procesul de evaluare își urmează cursul firesc. Datele oficiale centralizate de Ministerul Educației și Cercetării indică faptul că aproape 131.000 de candidați sunt înscriși pentru a susține probele scrise în această sesiune. Campania de testare a cunoștințelor a debutat deja la începutul săptămânii, mai exact luni, 29 iunie, când absolvenții au trecut prin emoțiile primei probe, cea la Limba și literatura română. După parcurgerea testării de astăzi la matematică sau istorie, calendarul va continua conform noilor adaptări procedurale stabilite la nivel instituțional.

Dincolo de eforturile logistice curente, această sesiune readuce în atenția publică o problemă structurală profundă a sistemului educațional autohton. Analizele statistice independente, publicate de platformele de specialitate, scot la iveală o realitate îngrijorătoare privind parcursul școlar pe termen lung. Datele arată că un sfert din generația care a pășit în învățământ acum treisprezece ani, înscriindu-se în clasa pregătitoare, nu a mai reușit să ajungă la examenul de maturitate. Această rată masivă de abandon și pierdere a elevilor pe parcursul ciclurilor primar, gimnazial și liceal s-a produs într-un context marcat de o instabilitate politică majoră la conducerea instituției, perioadă în care portofoliul ministerial a fost gestionat consecutiv de doisprezece miniștri.

Examenul se desfășoară în continuare sub o monitorizare strictă, iar accesul candidaților în unitățile de învățământ se face pe baza regulilor stricte privind securitatea și corectitudinea procesului de evaluare. Toate centrele au obligația de a menține un climat de transparență, asigurând resursele necesare pentru ca elevii să își poată valorifica pregătirea acumulată în anii de studiu.

Tag-uri: Bac 2026, bacalaureat 2026, examen, proba a doua, proba obligatorie

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