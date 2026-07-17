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Universitatea Cluj părăsește Europa League și continuă în Conference League

publicat: Vineri, 17 Iulie 2026

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Universitatea Cluj a fost eliminată dramatic din primul tur preliminar al Europa League, în urma executării loviturilor de departajare, după o dublă manșă echilibrată în fața reprezentativei Ucrainei, Dinamo Kiev.

 

Deși clujenii au rezistat în fața unui adversar mult mai cotat, încheind ambele partide cu remize albe, loteria penalty-urilor a decis calificarea în favoarea formației din Kiev. În urma acestui deznodământ, echipa condusă de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în turul al doilea preliminar din Conference League, unde va întâlni formația norvegiană Brann Bergen.

Confruntarea retur disputată pe Cluj Arena a început sub semnul dominării autoritare a oaspeților, care au încercat să tranșeze rapid calificarea. Dinamo Kiev a controlat prima jumătate a meciului, având un gol anulat pentru o poziție de ofsaid și trimițând mingea în bara transversală prin Ponomarenko. Defensiva clujeană, susținută de intervențiile portarului Michael, a rezistat presiunii constante a ucrainenilor până la pauză.

În partea secundă, jocul s-a echilibrat, iar Universitatea Cluj a reușit să pună probleme pe faza ofensivă. Gazdele au irosit ocazii importante prin Alexandru Chipciu și Drammeh, însă tabela a rămas neschimbată. Tensiunea a crescut în cele două reprize de prelungiri, unde clujenii au părut mai proaspeți din punct de vedere fizic și au trecut pe lângă golul victoriei la o acțiune colectivă finalizată de căpitanul echipei. Egalitatea perfectă după cele o sută douăzeci de minute a trimis partida la loviturile de la unsprezece metri. Eficiența maximă a jucătorilor ucraineni, coroborată cu ratările semnate de Codrea și Chipciu, a stabilit echipa calificată, trimițând formația transilvăneană în a treia competiție valorică a continentului.

sursa foto: shutterstock/Gorodenkoff

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