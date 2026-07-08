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Summit la Ankara: NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre

publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026
 TVRINFO 

Lucrările reuniunii la vârf a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord continuă miercuri în capitala Turciei, marcând o nouă etapă de consultări intense între liderii celor treizeci și două de state membre.

 

Agenda oficială a acestei a doua zile a summitului se concentrează pe o serie de tematici prioritare pentru securitatea globală, printre care se numără creșterea bugetelor destinate apărării naționale, evoluția conflictului militar din Ucraina și analiza dinamicii geopolitice din Iran. Toate aceste dezbateri strategice sunt găzduite de Complexul Prezidențial Beștepe, după ce în cursul serii precedente autoritățile turce au organizat o recepție și un dineu oficial pentru delegațiile prezente.

România își definește poziția în cadrul acestui forum prin participarea activă a șefului statului. Președintele Nicușor Dan este programat să susțină o serie de declarații de presă în deschiderea activităților de astăzi, oferind perspectivele Bucureștiului asupra temelor aflate pe masa de lucru a aliaților. Ulterior acestor intervenții mediatice, agenda oficială prevede prezența reprezentantului României la ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor euroatlantici, moment ce precede intrarea în sesiunile plenare de dezbateri.

Unul dintre punctele de maxim interes politic ale zilei este reprezentat de întrevederea bilaterală dintre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Această discuție directă este monitorizată cu o atenție sporită la nivel internațional, având în vedere impactul direct pe care îl poate avea asupra strategiei de asistență logistică și militară acordată Kievului în contextul războiului de uzură de pe teritoriul ucrainean. Dialogul are loc în continuarea eforturilor financiare stabilite în prima zi a reuniunii, când liderii blocului militar au anunțat semnarea unor contracte majore de înzestrare și modernizare tehnică, a căror valoare cumulată se ridică la zeci de miliarde de dolari, scopul fiind consolidarea capacităților defensive pe flancurile strategice.

Poziția de coeziune și fermitate a Alianței a fost reafirmată public de secretarul general al organizației, Mark Rutte, printr-un mesaj direct și fără echivoc adresat conducerii Federației Ruse. Într-o interacțiune cu reprezentanții mass-media, oficialul internațional a subliniat capacitatea de descurajare a blocului democratic, avertizând președintele Vladimir Putin cu privire la riscurile oricărei acțiuni agresive îndreptate împotriva statelor membre. S-a reiterat ideea că structura nord-atlantică funcționează exclusiv ca o alianță cu caracter defensiv, al cărei obiectiv fundamental este protejarea democrațiilor și a fiecărui segment de teritoriu aliat, eliminând orice posibilitate ca un potențial adversar să poată obține o victorie militară în fața acestei structuri colective. Această poziționare clară vine să întărească ideea că Alianța rămâne pe deplin unită și pregătită să neutralizeze amenințările curente la adresa securității regionale.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

Tag-uri: Europa, Mark Rutte Rusia, Mark Rutte Vladimir Putin, NATO Rusia, Nicusor Dan, presedintele nicusor dan, Rusia, summit nato ankara

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